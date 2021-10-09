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Чехия — Уэльс — 2:2, видео автогола Дэнни Уорда, отборочный цикл ЧМ-2022, 8 октября 2021 года

Комичный автогол в отборе ЧМ-2022. Что случилось с вратарём сборной Уэльса?
Михаил Рождественский
Комичный автогол в отборе ЧМ-2022.
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Похоже, Уорд научился «привозам» у Кариуса.

Пока мы следили за страданиями сборной России в матче со Словакией, параллельно проходили ещё 10 игр квалификации ЧМ-2022. Когда встреч так много, обязательно должно случиться что-то необычное. Случилось!

ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 7-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
2 : 2
Уэльс
0:1 Рэмси – 36'   1:1 Пешек – 38'   2:1 Уорд – 49' (автогол)   2:2 Джеймс – 69'

Итак, Чехия принимала Уэльс. Для понимания картины: команды угодили в отборочную группу к Бельгии и борются друг с другом за второе место, чтобы сыграть в стыках. То есть матч важнейший. Гости приехали в Прагу без своей главной звезды — Гарета Бэйла, который ещё в сентябре получил травму и вылетел из строя на пару месяцев. Но на этом удача чехов не закончилась.

На 49-й минуте, при счёте 1:1, хорошо знакомый нам по игре за «Спартак» Алекс Крал пытался развить атаку, однако его обокрал Аарон Рэмси. Валлийский полузащитник сделал ещё пару шагов и отдал пас вратарю Дэнни Уорду, а у того случилось затмение. От ноги голкипера мяч отскочил в штангу, Уорд попытался исправить ошибку и вместо этого усугубил ситуацию. Комичный автогол. Отдавать пасы вратарю в створ, как Рэмси, нельзя, но действия Уорда объяснить невозможно. Просто посмотрите.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Сборная Уэльса всё же спасла себя, а заодно и психику Уорда. Итог — 2:2. Чехи и валлийцы продолжают рубиться за второе место в группе, имея одинаковое количество очков, при этом у вторых матч в запасе. Бельгийцев им уже не догнать. Те оторвались на безумные восемь баллов и практически гарантировали себе прямую путёвку на чемпионат мира.

Кстати, Уорд ещё несколько лет назад числился в «Ливерпуле» с другим любителем «привозов» — Лорисом Кариусом. Совпадение?

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