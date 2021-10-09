Новое качество команды Карпина. Сборная России — фартовая!

Предыдущий матч России с Словакией — из другого мира, где невозможно представить Черчесова без работы, а тренером сборной — человека, который открыто радуется уходу Прядкина из РПЛ.

Для меня победа в Казани над Словакией — победа совершенно новой команды. И дело не в том, что за неё отказывается выступать Дзюба, Кузяев выходит с капитанской повязкой, а правого защитника играет Сутормин. И даже не в том, что от словацких нападающих ворота защищают Терехов и Чистяков, а штурмующие атаки заканчиваются ударом Фомина.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эта сборная по-прежнему нестабильна: побеждает при помощи автогола и удерживается за счёт удачи. Когда соперник владеет мячом 74% времени, а защитники раз в несколько минут обнимаются и раздают Сафонову пятёрки. И не от радости, а потому что «фух, пронесло». Когда Карпин говорит, что качество игры сборной лучше не обсуждать и что с мячом в ногах не получилось ничего.



Однако в этом нестабильном положении всё меньше нелепости, которая была у Черчесова. Это в той команде могла произойти обратная замена удивлённого Мостового по ходу второго тайма, а Марио и Джикия могли столкнуться и породить таким образом много картинок на романтическую тему.

Теперь же засидевшуюся в обороне команду можно считать не нелепой, а фартовой. Не пропустить после 27 ударов и 21 созданного момента — такое надо уметь. Как и отдать в пять раз меньше передач (152 против 620) и в конце матча развернуть сюжет в свою пользу: будто это сборной России надо наваливаться, забивать и бить с разворота с любой из позиций.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Критиковать команду за качество игры — честно и нормально, тем более с этого пресс-конференцию начал тренер. Но на уровне ощущений за эту команду чуть более спокойно, чем за предыдущую. Она же обновлённая и не такая известная по именам, как предыдущая, так что увереннее летит и увереннее совершает ошибки.



Когда у словаков получалась игра-конструктор, наши игроки использовали лишь атакующие всплески (например, когда раскачавшийся Бакаев отворачивал корпусом соперников). И в итоге победили.

Фартовость — новое качество сборной России при Карпине. Оно проявилось, когда не получалось ничего, и замаскировало отсутствие качества. Разбавленная и местами привлекательная игра победила чёткую и осознанную.



В этот вечер можно лишь порадоваться, что в футболе бывает так. И что это качество — фартовость — помогло именно нашей команде.