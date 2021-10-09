Армения рискует пролететь мимо стыков. Что произошло в отборочном цикле ЧМ-2022 в Европе

8 октября в Европе состоялись 11 матчей отборочного этапа ЧМ-2022. Как вы знаете, сборная России обыграла с минимальный счётом Словакию благодаря автоголу Шкриньяра. А что было интересного в других матчах?
Мюллер спас Германию от потери очков
Казалось, что у команды Ханса-Дитера Флика не будет проблем в матче с Румынией. Но быстрый гол Яниса Хаджи поставил немцев в непростое положение. Хозяева восстановили равновесие только после перерыва – Гнабри из-за пределов штрафной попал в левый угол ворот.
Германия владела мячом и нанесла много ударов, однако забила второй мяч незадолго до финального свистка. В роли «джокера» выступил Мюллер, отправивший мяч в ворота с передачи Горецки. Команда Флика одержала очередную победу и закрепилась на первой строчке в таблице.
Армения попала в яму
После отличного старта (10 очков в четырёх матчах) сборная Армения заметно сбавила. Сначала потерпели разгромное поражение от Германии (0:6), а затем не обыграли Лихтенштейн и Исландию. В игре с северянами армянские футболисты нанесли 11 ударов, но в створ попали всего лишь один раз. Впрочем, этот уда оказался результативным.
Гости открыли счёт в концовке первого тайма стараниями Оганесяна, но упустили победу за 13 минут до окончания встречи. Кстати, Исландия по статистике ударов сыграла на уровне соперника (12 ударов, 2 — в створ). После семи туров Армения занимает третье место в группе, уступая Северной Македонии по дополнительным показателям. 11 октября подопечные Хоакина Капарроса встретятся на выезде с румынами.
Хорватия не отдаёт России первое место
Серебряный призёр последнего чемпионата мира оправдал статус фаворита и набрал очередные три очка. Подопечные Златко Далича уверенно разобрались с Кипром, отгрузив в ворота соперника три мяча. При этом в начале второй половины встречи не реализовал пенальти — его удар отразил вратарь Неофитос.
Хорваты занимают первое место в группе, опережая сборную России по дополнительным показателям. 11 октября балканская сборная сыграет на своём стадионе со Словакией.
Чехия и Уэльс поделили очки
А в группе E идёт самая ожесточённая борьба за вторую строчку. За место, дающее право выступать в стыковых матчах, борются сразу три сборные. Две из этих команд, Чехия и Уэльс, не выявили победителя.
Сначала валлийцы открыли счёт усилиями Рэмси, но затем оказались в роли отыгрывающихся. Пешек восстановил равновесие, после чего Уорд отправил мяч в свои ворота. Впрочем, британцы ушли от поражения благодаря голу Джеймса.
Сейчас обе сборные с восемью очками делят вторую строчку в группе, но у валлийцам есть одна игра в запасе.
Беларусь – последнее место в группе Е
Сборная Беларуси не порадовала своих болельщиков даже в матче с аутсайдером группы. Команда Георгия Кондратьева уступила на выезде Эстонии, получив два мяча во втором тайме. После этого поражения белорусы опустились на последнее место в группе, а следующий матч проведут в Казани с чехами.
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