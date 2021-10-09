Первая победа Украины в отборочном цикле ЧМ-2022. Только в шестом матче!

Финляндия опередила нас на Евро-2020, а теперь борется с Украиной за второе место в группе и участие в стыках квалификации ЧМ-2022. Тренер Маркку Канерва действительно иллюзионист: сколотил очень крепкую команду из игроков, которые в большинстве своём уступают в классе футболистам сборной России. Да, у финнов есть забивавший в АПЛ форвард «Норвича» Теэму Пукки, есть надёжный голкипер «Байера» Лукаш Градецки, не дающий ни малейшего шанса Андрею Лунёву, есть мобильный центрхав «Рейнджерс» Глен Камара и талантливый, однако не раскрывшийся из-за травм центрфорвард Йоэль Похьянпало (он тоже принадлежит «Байеру»). Но это – единицы. За ними не нули, конечно, тем не менее игроки, которые вряд ли были бы звёздами в РПЛ.

Перед встречей в Хельсинки Финляндия и Украина имели по пять очков. При этом хозяева находились в лучшей ситуации, так как у них игра в запасе. Забавно, что украинцы все пять матчей отборочного цикла ЧМ-2022 завершили вничью.

Гости сыграли без двух звёзд – Александра Зинченко и Руслана Малиновского. Но если экс-игрок «Уфы» травмирован, то хавбека «Аталанты» не вызвал главный тренер Александр Петраков. Конфликт Малиновского с Петраковым наделал шуму. Полузащитник обиделся на то, что его не поставили в основу на матч с Францией, а тренер заявил об отказе Руслана выходить на поле в спарринге с Чехией. Украинские СМИ активно обсуждали эту тему, Петракова критиковали. Он не стал молчать:

«Вместо того чтобы поддержать человека, меня две недели обливали таким дерьмом и грязью… Очень многие. И вы их всех прекрасно знаете. Ещё раз хочу сказать – спасибо вам большое. Вы меня только сделали сильнее. За полтора месяца, что нахожусь у руля сборной, мне так приятно – вы меня все так ненавидите, столько обо мне статей, гадостей. У меня мотивация такая сейчас сумасшедшая. Меня так ненавидят – класс». Более того, на пресс-конференции перед матчем с Финляндией Петраков произнёс всего 37 слов и сказал, что так будет всегда. Тренер не умеет держать удар? На этот вопрос должна была ответить игра.

Финляндия начала с мощного прессинга, но Украина забила уже на четвёртой минуте! Роман Яремчук с Андреем Ярмоленко показали хорошее взаимодействие в опорной зоне соперника, и вингер «Вест Хэма» классно пробил из-за штрафной. Причём с «чужой» правой ноги.

Петраков отлично подготовил свою команду тактически. Украинцы выманивали финнов на прессинг за счёт рискованной, казалось бы, игры в пас на своей половине поля между центральными защитниками и полузащитниками, после чего убегали в быстрые атаки на свободном пространстве. Были контрвыпады и три в три, и четыре в четыре. Да и в позиционной игре нередко возникали ситуации, когда сборная Украины в той или иной зоне имела лишнего игрока. Хозяева же, выходя из обороны, допускали большое количество брака. По этому матчу не подумаешь, что украинцы стали слабее после замены Андрея Шевченко на Петракова.

Команда Суоми отыгралась, забив курьёзный гол. Успех финнам принёс угловой: Похьянпало выиграл воздух у украинских защитников, голкипер Андрей Пятов (кстати, проводивший сотый матч за сборную) и штанга спасли гостей от гола, но потом Николай Матвиенко, пытаясь выбить мяч из штрафной, попал в выставившего ногу Пукки. Рикошет подарил необычный для футбола гол. Тем не менее первый тайм остался за Украиной. Комбинация с участием Александра Тымчика, Виктора Цыганкова и Яремчука завершилась голом форварда «Бенфики».

Украина контролировала игру и большую часть второго тайма. На этот раз у Канервы не получалось достать мяч из пустой шляпы – его задумки не сработали. Пожалуй, лучший момент Финляндия создала опять же благодаря стандарту, однако Паулус Араюури, добивая мяч с трёх метров после удара со штрафного, умудрился не попасть в створ. Хозяевам ещё и не везло. По статистике ударов в створ можно сделать вывод, что игра была равна – 5:5. Но украинцы заслужили три очка. Первая победа после пяти ничьих приближает команду Петракова к попаданию в стыки. Финляндии ещё встречаться с Францией, а Украина с чемпионами мира сыграла уже дважды.