Проблема вратаря в сборной России решена? Теперь Сафонов готов быть первым номером

В последний год Матвей Сафонов словно на американских горках катается. В октябре 2020-го впервые получил вызов в главную сборную России и дебютировал в Лиге чемпионов (речь о настоящей ЛЧ – групповом этапе). В декабре разорвал сухожилие и вылетел на 99 дней. В апреле-мае пережил вместе с «Краснодаром» тяжёлый период, вернувшись на поле. В начале июня провёл свой первый матч за сборную и попал в заявку на Евро-2020.

Ехал на турнир запасным голкипером. Тем не менее уже после первого тура получил место в воротах. Надёжно сыграл с Финляндией (1:0), а вот в 3-м туре не выручил в решающем матче с Данией (1:4). Тогда можно было предположить, что Сафонов всё-таки закрепится в статусе первого номера национальной команды, причём надолго, учитывая его возраст. Однако в сентябре новый тренерский штаб сборной России не включил Матвея в бригаду из пяти вратарей. Казалось, Виталий Кафанов просто не рассчитывает на «краснодарца». Но в октябре Сафонов неожиданно появляется в основе на матч со Словакией и становится лучшим игроком встречи, в том числе по версии Валерия Карпина. Сколько взлётов и падений в карьере за короткий срок!

Игра со Словакией действительно удалась Матвею. Соперник нанёс 22 удара по воротам Сафонова, в створ – шесть. Забитых голов – ноль. InStat записал нашему голкиперу два «суперсейва», одну удачную игру на выходе за одну попытку и 17 из 19 точных передач. Те самые суперсейвы – это вытащенный из левого верхнего угла мяч после выстрела Лукаша Гараслина с линии штрафной перед перерывом и отбитый на 76-й минуте удар в упор Ивана Шранца, когда Геогрий Джикия махнул мимо мяча.

Кафанов рассказывал «Чемпионату» о своём разговоре с Сафоновым. О том, что просил голкипера «Краснодара» убрать определённые недочёты и не повторять ошибок, чтобы Матвей смог вернуться в сборную России. При этом отмечал у него, возможно, самое ценное для вратаря качество – устойчивую психику.

И Сафонов очень солидно сыграл в Казани. Складывается впечатление, что он, пройдя эту чёрно-белую полосу, стал зрелым вратарём. Человек взрослеет мгновенно. Вот и Матвей, то ли после Евро и того разговора с Кафановым, то ли под влиянием обстоятельств личной жизни, внезапно превратился в свои 22 из многообещающего молодого игрока в мужика на футбольном поле. Конечно, ещё будут ошибки, и даже откровенные привозы – этого не избежать в карьере никому из голкиперов. Но вот теперь Сафонов, пожалуй, готов быть первым номером сборной России, решив проблему, которая так напрягала Валерия Карпина.

Пять из шести последних матчей в чемпионате и за сборную России Матвей отстоял на ноль, несмотря на то, что выступает за играющий в открытый футбол «Краснодар». Пропустил только месяц назад в Ростове от собственного защитника Уроша Спаича. В нынешнем сезоне РПЛ в его воротах побывало всего семь мячей. В активе уже пять «сухарей». По проценту отражённых ударов Сафонов – лучший в лиге с отрывом среди основных вратарей команд. Голкипер «быков» отбил 88% мячей. У Юрия Дюпина из «Рубина» – 83%, у Маринато Гильерме из «Локомотива» – 81%. Для сравнения в прошлом сезоне РПЛ этот показатель Сафонова держался всего лишь на уровне 73%.

«Было два действительно классных спасения: сначала потащил с верхнего угла, когда словаки здорово пробили из-под соперника, – сказал «Чемпионату» Алексей Чистяков, детский тренер Матвея. – Мяч практически не видно было. В моменте сыграл за счёт опыта – здорово! Да, он ещё молодой, но опыта набрался как во внутреннем первенстве, так и в еврокубках. Второе важное спасение: выручил с близкого расстояния во втором тайме. Два момента, когда спас от стопроцентных голов.

Со Словенией в воротах должен играть Сафонов. Если тренер профессионал, то победный состав обычно не меняет. Если только некоторые футболисты совсем неудачно сыграли, либо получили травму. Уверен, что Карпин будет придерживаться этого принципа. Жду Матвея в воротах и во втором матче».

Похоже, «горки» в карьере Сафонова закончились. Матвей приближается к вершине. Впрочем, удержаться на ней будет не так-то просто.