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Кто такой Маркус Гисдоль — новый главный тренер московского «Локомотива» — досье, Бундеслига

«Локо» представил нового тренера. Кто такой Гисдоль и что смущает в этом назначении
Олег Лысенко
Кто такой Маркус Гисдоль
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По крайней мере, скучно не будет!

Чего-то подобного следовало ожидать. После того как ключевые посты в «Локомотиве» заняли господа Рангник и Цорн, появление в клубе тренера из Германии представлялось делом времени. Футболисты своими результатами (три подряд ничьи, два поражения) при весьма посредственной игре только ускорили неизбежное – отставку Марко Николича и расширение немецкого штата команды.

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Удивила не география поиска кандидатов – финальный выбор топ-менеджмента. В СМИ фигурировали фамилии разной степени известности – Тедеско, Фавр, Клаус. А победителем конкурса на вакантную должность – если он действительно проводился – внезапно стал Маркус Гисдоль. В России эта фамилия известна, пожалуй, только гикам Бундеслиги, хотя резюме 52-летнего специалиста и содержит довольно престижные места работы.

Гисдоль был средним и, надо полагать, весьма самокритичным футболистом, раз бросил это занятие в 27 лет. Названия команд, за которые бегал Маркус, вряд ли что-то скажут нашему болельщику – сплошь немецкое «подземелье». Тренером Гисдоль добился большего.

Впервые в Бундеслигу Маркус зашёл в 2013 году. «Хоффенхайм» сыпался и всерьёз рисковал загреметь во второй дивизион. После очередного разгрома, 0:3 от «Шальке», команда на расстояние четырёх очков приблизилась к зоне вылета и подвела своего тренера Марко Курца под увольнение. Спустя два года после отставки из «Хоффенхайма II» Гисдоль неожиданно пошёл на повышение и со своей первоочередной миссией – удержать клуб в Бундеслиге – справился. После победы над «Фортуной» (3:0) ему дали полноценный контракт. Тренер отблагодарил за доверие двумя победами над «Кайзерслаутерном» в стыковых матчах.

В следующем сезоне «Хоффенхайм» избавил своих поклонников от финишной нервотрёпки, хотя по ходу сезона команду прилично штормило. Банду Гисдоля отличала нетипичная для Германии безбашенность. Результаты вроде 0:4 или 6:2 были у неё в порядке вещей. Народу весёлый футбол Гисдоля импонировал, и в апреле 2015-го клуб переподписал с ним контракт ещё на три года. Правда, всего через шесть месяцев начальственная благосклонность сменилась гневом: одержав всего одну победу за десяток туров, Маркус лишился работы. Занятно, что фатальным для него стало поражение от «Гамбурга» (0:1) – следующей команды Гисдоля.

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25 сентября 2016 года Гисдоль сменил в «Гамбурге» Бруно Лаббадиа – и вновь наработал на пролонгацию! 14-е место в таблице топ-менеджмент клуба посчитал достаточным основанием для продления контракта – до 2019 года. Но и тут отработать договор до конца Гисдолю не дали – уже в январе 2018-го убрали. Самое смешное, что и тут его «уволил» будущий клуб – на этот раз «Кёльн»!

Кто лишил работы, тот ею и обеспечил — типичная ситуация для Гисдоля. 18 ноября 2019 года Маркус принял «Кёльн». Что было дальше – легко догадаться. Ага, продление контракта на три года и досрочный разрыв. 11 апреля 2021-го Гисдоль в очередной раз лишился должности. Логично было ожидать его трудоустройства в «Майнце» — по уже заведённой традиции. Но тут алгоритм дал сбой. На 53-м году жизни немецкий тренер созрел для того, чтобы попробовать что-то принципиально новое. Заграницы в его игровой и руководящей практике ещё не было. Ральф Рангник решил устранить этот пробел из биографии соотечественника.

Больше всего в этой истории смущает середняково-аутсайдерский бэкграунд специалиста. Высоких задач он никогда прежде не решал. Максимум поднимался на восьмое место в Бундеслиге. Но есть и хорошая новость: с ним точно не будет скучно. Баланс забитых-пропущенных мячей в Бундеслиге – 259-334 в 184 матчах – не оставляет в этом сомнений. Унылых нулёвок точно станет меньше.

Юрий Сёмин
Юрий Сёмин
легенда «Локомотива»

«У «Локомотива» очень хорошие ориентиры для каждого тренера. Это много чемпионских званий, много кубков. Хорошие результаты на европейской арене: полуфиналы Кубка кубков, 1/8 Лиги чемпионов. Новому тренеру мы пожелаем достичь и превзойти эти результаты».

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