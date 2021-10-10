Карпин посадил сборную на диету. Это влияет на форму игроков?

Сборная России чудом отбилась от атак Словакии и взяла три очка. А после получила кучу негативных постов и комментов. Даже сложно представить, что с командой сделали бы в случае поражения. Но результат всех спас. И точно отсрочил хейт Карпина и остальных.

Одна из популярных претензий — плохая физика. У многих сложилось впечатление, не основанное на цифрах, что россияне меньше и медленнее бегали. Отчасти это действительно так. Визуально количество спринтов оказалось невысоким, прессинг быстро потух, а в концовке команда сильно подсела. Можно оправдать это тактикой, слабыми игрокам и чем угодно ещё, но мы зашли с другой стороны. Поискали связь в изменении рациона сборной и неожиданно слабым уровнем готовности к игре.

Как вы хорошо помните, Карпин ввёл новый формат питания для игроков — убрал сладкое и мучное.

— Почему запретил сахар? Потому что это профессиональные футболисты. До этого, может, они и водку пили, но я здесь при чём. Сам я сахар ем, я же не футболист. Борщ ели, великолепный. Некоторые игроки скинули вес, но это связано с игровой нагрузкой. По поводу питания: в течение недели игроки сахар не ели, но потом могут опять начать есть. Мы им говорим, что можно питаться хорошо и правильно. Никто не умрёт без сахара, тортика, шоколадки, — говорил Валерий во время первых сборов.

А ещё сравнил футболистов с автомобилями. Правильное питание, по мнению тренера, это заливать в бак 98-й бензин. Неправильное — 92-й.

О временных ограничениях в еде для футболистов мы поговорили с диетологом и нутрициологом Еленой Доронкиной.

– Сахар вызывает зависимость за счёт выброса «гормонов счастья» при его употреблении: эндорфинов, серотонина и дофамина. Торты, пирожные, конфеты, булочки, печенья — всё это, конечно, вкусно, но пользы от них, помимо короткого вкусового наслаждения, нет. Они, наоборот, спровоцируют моментальный выброс глюкозы в крови и могут вызвать жировые отложения, что, конечно же, спортсменам будет только мешать. Плюс ко всему от быстрых углеводов, содержащихся в сладких продуктах и выпечке, может разыграться куда больший аппетит, что вообще может выбить спортсмена из графика правильного питания, который он должен соблюдать.

Временное исключение сахара и мучного из питания спортсмена не окажет негативного влияния на его физическое состояние. Важно понимать, что найти замену любому продукту можно почти всегда. Так и здесь — вместо сахара можно употреблять: мёд, финики, инжир, курагу. А ещё бананы, яблоки, киви, виноград и другие фрукты. Отличные антиоксиданты, полезны для сердца и памяти, помогают при физических нагрузках.

— Может ли отказ сказаться на эмоциональном состоянии игроков?

— В первое время это может вызвать непривычные ощущения и повышенную тягу к сладкому. Вес может снижаться. Важно в период отказа выделить больше времени на сон — раньше ложиться спать, принимать расслабляющие ванны, не переедать, пить травяные чаи, не забывать про свежий воздух в спальне. Организм, находившийся в зависимости от сладкого длительное время, будет стараться восполнить недостаток энергии. Помочь ему можно с помощью крепкого сна. Конечно, нужно следить за эмоциональным состоянием — оно может меняться.

Спортсменам нужно проговорить отказ от сладкого со своим врачом, вероятно, могут назначить витамины группы В, которые укрепят нервную систему, а также хром — он урегулирует уровень глюкозы в крови. Также в этот период им стоит отказаться от кофе.

– Какие плюсы отказа от сахара и мучного для спортсмена?

– Улучшение работы сердца, укрепление иммунитета, нормализация работы ЖКТ и отсутствие хронической усталости.

Судя по всему, Карпин прав. И отказ от сладкого точно не идёт во вред футболистам с точки зрения физики. Возможны эмоциональные перепады, но вряд ли они относятся ко всей команде. Поэтому причина невзрачной игры точно не в этом.

Но, кстати, любопытный факт — в 2020 году Артём Дзюба признался, что обожает сладкое: «Я не могу без него жить. Сложно без мороженого, шоколадок и сладкой еды. Меня от всего этого штырит», — сказал он Sport24.



Вот и ещё одна причина, почему Артёма при Карпине в сборной не будет.