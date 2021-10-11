Бакаев становится лидером сборной России. Он подкачался и много финтит

«Думаю, Бакаеву надо сконцентрироваться на высокой результативности, а не на контракте», – в середине августа сказал гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков. Тогда команда вылетала из Лиги чемпионов и не могла стабильно набирать очки в чемпионате России, а о контракте Бакаева говорили больше, чем о его полезных действиях (одна голевая передача в матче с «Арсеналом»).

С тех пор разговоры о контракте утихли: представители игрока сказали, что от клуба ничего не требуют; сам клуб условия обновлëнного контракта не раскрыл, но дал понять, что предложение готовится. И когда футбол победил новости о продлении, на первый план вышли Бакаев-футболист, его форма, вернувшийся дриблинг, а также вклад в победы «Спартака» и сборной России.

Победные эмоции Бакаева после победы в Грозном, когда он отобрал пенальти у Соболева и при этом не забил и не справился с добиванием, – тоже показатель того, что дела наладились. Как и то, что у Соболева и Бакаева не случилось по этому поводу конфликта: Александр сказал, что всё в порядке.

Фото: spartak.com

В общем, Бакаев играет больше и лучше – а мы фиксируем его «возвращение» («возрождение» звучало бы слишком громко).

1. Начальная точка – это первый гол за сборную России. Месяц назад в ворота Мальты, на спартаковском стадионе, когда решение бить принял сам Бакаев. Карпин так и сказал: «Так решил сам Зелимхан, когда на поле не осталось других пенальтистов».

2. Бакаеву комфортно на фланге.

Голевой поход в казанском матче со Словакией начал именно Зелимхан: принял мяч на правом фланге, обработал, подработал внешней стороной стопы, сместился в центр и перевёл атаку налево – откуда потом родился тот самый автогол Шкриньяра.

Карпин после победы (1:0) сказал, что качество игры лучше не обсуждать (потому что его не было), но в отношении Бакаева был позитивен: «Смотрелся неплохо».

Александр Мостовой в экспресс-комментарии «Чемпионату» также выделил «два светлых пятна сборной» – Сафонова и Бакаева, который «много старался, обыгрывал и убегал».

3. За фланговую активность – спасибо «Спартаку» и Рую Витории.

Обыгрывать и убегать – всего этого у Бакаева стало больше при Витории в «Спартаке», где теперь играют по схеме 3-4-3 и Зелимхан – один из фланговых нападающих. Там его поддерживает Мозес, так что теперь правый фланг «Спартака» выглядит самым атакующим и продуктивным – и Мозес, и Бакаев могут обыграть, пробить и придумать нестандартный ход в атаке.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Этот опыт игры на фланге помог Бакаеву в последнем матче сборной: Зелимхан умело освобождал пространство под крайнего защитника Сутормина – который благодаря этому поднимался максимально высоко. Так, например, появилась опасная атака в начале второго тайма: Бакаев освободил место под Сутормина, нашёл его передачей, а Алексей опасно прострелил.

4. Зелимхан подтверждает, что набрал хорошую форму. Благодарит за это в том числе сборы при Карпине. И отмечает: «Возвращается дриблинг».

И это заметно. Бакаев – третий в лиге по проценту успешных обводок (68%, 27/40) после Малкома (71%, 25/35) и Хван Ин Бëма из «Рубина» (70%, 23/33).

5. Бакаев окреп визуально – подкачался, стал более рельефным и мощным.

В «Спартаке» подтвердили: всё так. За два года – после возвращения в Москву из аренды в Тулу – Бакаев действительно прогрессирует и обрастает мышцами.

Помогают индивидуальные тренировки с Владимиром Чепзановичем, который занимается с Зелимханом в зале и на поле (особенно во время наборы формы после травмы).

Крепышом Бакаева в команде пока не называют, но всем заметно, что игрок окреп. И это нормально – ведь тренировки в клубе нацелены на то, чтобы Бакаев был не только технарём, но и атлетом.

6. А ещё мне понравился ответ Бакаева на вопрос о критике фанатов «Спартака» после серии поражений. «Я, наверное, сам бы так же реагировал, так же себя бы вёл, – ответил Зелимхан. – Потому что я сам с детства болею за «Спартак».

***

Сильный, эмоциональный и техничный Зелимхан – плюс для клуба и сборной.

Будем наблюдать!