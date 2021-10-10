Тайсон Фьюри обожает футбол. Он фанат «МЮ», а на Евро-2016 наливал болельщикам

Британский боксёр Тайсон Фьюри, который в ночь на 10 октября нокаутировал Деонтея Уайлдера, очень любит футбол. Он мотивировал игроков «Манчестер Юнайтед», зажигал во Франции с фанатами сборной Англии и проспорил $ 5 из-за Поля Погба. Вот несколько ярких футбольных историй с участием Фьюри.
Фьюри — фанат «МЮ». Он одевал сына в футболку клуба
Фьюри никогда не скрывал, что болеет за «Манчестер Юнайтед». В 2016 году у него родился сын, и через некоторое время отец выложил фото своего ребёнка в футболке любимого клуба.
В 2014 году Фьюри крайне болезненно переживал неудачи «Юнайтед». Тогда сэр Алекс Фергюсон оставил пост главного тренера, а сменил его другой шотландец, Дэвид Мойес.
Тайсон призывал уволить Мойеса и вернуть Фергюсона, а ещё хотел, чтобы клуб подписал Златана Ибрагимовича. Как показало время, Фьюри кое-что смыслит в футболе – шведский нападающий отыграл за «Манчестер Юнайтед» около двух лет и забил 33 гола.
А нынешний тренер команды Уле-Гуннар Сульшер в прошлом году приглашал Фьюри выступить перед игроками с мотивационной речью. Это произошло после второго боя Тайсона с Уайлдером (всего они дрались три раза), в котором британец тоже победил.
Поддержал Лингарда после победного гола «Вест Хэму»
Летом 2021 года Джесси Лингард вернулся в «Манчестер Юнайтед». И очень скоро попал в неприятную историю – в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз» англичанин допустил досаднейшую ошибку, которая оказалась результативной. «МЮ» пропустил второй гол и проиграл.
Спустя несколько дней Лингард реабилитировался, забив победный гол в ворота «Вест Хэма». Фьюри записал специальное обращение к игроку, в котором сказал:
«Дело не в том, как сильно ты падаешь, а в том, насколько быстро ты готов подняться и двигаться дальше».
Ездил на Евро-2016 и угощал болельщиков алкоголем
Летом 2016 года у Фьюри сорвался реванш с Владимиром Кличко. Бой сначала перенесли из-за травмы Тайсона, а в итоге он вообще не состоялся.
Британец тем временем отправился поддержать сборную Англии на Евро-2016 во Франции. Там он развлекался вовсю. Его танцы вызвали негодование другого тяжеловеса, Дэвида Хэя. Тот сказал, что Фьюри выглядит подозрительно подвижным для человека с травмой голеностопа.
А Фьюри продолжал веселиться вместе с британскими болельщиками. В Ницце они выпили за его счёт 200 коктейлей, которые Тайсон назвал Jagerbombs. Это смесь «Егермейстера» и энергетика (от себя скажем, что алкоголь — зло). В качестве доказательства боксер представил чек на £1 тыс.
Проспорил пять долларов из-за Поля Погба
В августе 2019 года «Манчестер Юнайтед» встречался с «Вулверхэмптоном». По ходу матча Поль Погба заработал пенальти, который сам же вызвался пробить.
Фьюри смотрел игру вместе с друзьями, и один из них предложил Тайсону поставить пять долларов на то, что Погба забьёт. Француз не забил. Реакцию боксера лучше один раз увидеть.
Потроллил Кличко после победы Англии над Украиной
В четвертьфинале Евро-2020 Англия разгромила Украину со счётом 4:0. Фьюри отреагировал так: «Не видел подобного избиения Украины с 28 ноября 2015-го в Дюссельдорфе». В тот день Тайсон одержал победу над Владимиром Кличко.
Хочет выпить с Кантона
Тайсона Фьюри не назовешь образцовым спортсменом. В жизни боксера был период, когда ему пришлось лечиться от алкогольной и наркозависимости.
Сейчас у Фьюри всё под контролем и с алкоголем он не перегибает. Но при этом недавно рассказал, что планирует попробовать 365 разных сортов пива в 2022 году. Когда журналисты спросили, с кем боксёр хотел бы выпить, тот, среди прочих имен (Элвис Пресли, Том Джонс, Иисус Христос), назвал Эрика Кантона – легендарного игрока «Манчестер Юнайтед» 90-х.
Пошутил про возвращение Роналду
Как вы уже поняли, Фьюри часто комментирует футбольные новости и почти так же часто шутит. Недавний переход Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» тоже мимо него не прошёл.
Боксёр отметил, что счастлив снова видеть португальца на «Олд Траффорд». И в своём стиле добавил: «Этот город слишком мал для нас обоих. Живи я в Манчестере, это было бы проблемой». Фьюри живёт на побережье, в городе Моркам.
Мечтает провести бой на «Олд Траффорд»
Фьюри регулярно посещает матчи домашние «Манчестер Юнайтед» и приходит на «Олд Траффорд» в клубном шарфе. А его мечта — хотя бы на один вечер стать не болельщиком, а главным действующим лицом на стадионе.
Ещё в 2014 году он хотел провести на «Траффорде» бой с Владимиром Кличко. Но в итоге этот поединок состоялся в Дюссельдорфе.
- 10 октября 2021
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