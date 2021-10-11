«Полкоманды плакало в раздевалке». Как сборную России засудили в Словении

Совсем скоро сборная России сыграет со Словенией в одном из решающих матчей отбора ЧМ-2022. Соперник этот далеко не новый. Начиная с 1996 года команды встретились шесть раз. Разумеется, самым известным остаётся ответный матч в плей-офф квалификации ЧМ-2010, когда сборная Гуса Хиддинка проиграла в Мариборе и не поехала на турнир, который должен был стать её звёздным часом. Но были и другие яркие встречи. Вспоминаем об одной из них.

Итак, в отборочном турнире ЧМ-2002 сборной России в группе достались Словения, Югославия, Швейцария, Фарерские острова и Люксембург. У наших тогда был звёздный состав (Онопко, Мостовой, Титов, Карпин, Аленичев и другие), а тренировал эту компанию Олег Романцев. Сборная хорошо справлялась с задачей и за два тура до конца имела все шансы на выход с первого места. Но не обошлось без приключений.

1 сентября 2001 года сборные Словении и России встретились в Любляне. Матч судил англичанин Грэм Полл — статусный арбитр с солидным опытом работы в АПЛ. В тот день он навсегда попал в чёрный список российских болельщиков.

В середине второго тайма сборная России пропустила, но быстро отыгралась — забил Егор Титов. Всё шло к ничьей, которая с учётом турнирной ситуации нашу команду полностью устраивала. Но её не случилось. На 90-й минуте словенец Милан Остерц перевисел соперников на угловом и пробил головой, но не попал. На этом эпизод должен был завершиться, однако судья назначил пенальти. Полл посчитал, что защитник Вячеслав Даев помешал Остерцу и тем самым нарушил правила. На повторе никакого фола никто не увидел, а VAR тогда не было. Символично, что сами словенцы удивились такому подарку. Пенальти они реализовали и выиграли — 2:1.

Представители сборной России после матча не сдерживали эмоций. Титов увидел в таком судействе явную закономерность: «Очередное «дело» сборной, как и недавняя история с «Локомотивом» в Лиге чемпионов, свидетельствует о том, что против России ведётся целенаправленная работа. Не удивлюсь, если засудившие нас арбитры уже в ближайшее время будут опять работать на матчах с участием российских команд».

По словам Титова, Полл объяснил решение назначить пенальти тем, что футболист сборной России держал словенца за футболку. Также арбитр пригрозил нашим игрокам наказаниями, если те будут к нему апеллировать.

Романцев тоже раскритиковал судейство: «Абсолютно выдуманный пенальти подрывает у футболистов веру в людей, в человеческую справедливость. Кстати, словенцы и счёт открыли после незаслуженного штрафного. Сработала примета: самый страшный штрафной удар тот, который назначен не по делу. Получается, что арбитр способствовал обоим голам в наши ворота. В матчах примерно равных соперников это непоправимо. Тем более что арбитр указал на 11-метровую отметку на последней минуте, даже не оставив нам шанса отквитаться».

Но ошибкой судьи дело не ограничилось. Романцев в послематчевом интервью вскрыл скандальные подробности. По его словам, тренер словенцев Сречко Катанец в перерыве зашёл в судейскую комнату. «Уверяю вас, что никогда ничего подобного я себе не позволял, — возмущался Романцев. — Выходит, одним можно всё, а другим — ничего. Прослеживается цепь событий: Антверпен, София, Инсбрук, теперь Любляна. За что же нас так не любят? Кто-то целенаправленно губит российские команды, а вице-президент ФИФА, он же президент РФС (Вячеслав Колосков. — Прим. «Чемпионата»), не принимает при этом эффективных мер».

Обидное поражение сильно ударило по футболистам сборной России. Тут вновь слово Романцеву: «Полкоманды плакало в раздевалке от обиды, с Мостовым и вовсе случилась истерика. К счастью, я давно с ним работаю и знаю, как выводить его из этого состояния. Ребята искренне переживают за свою страну, а их, между прочим, ещё обвиняют в отсутствии патриотизма. Если удастся успешно провести оставшиеся матчи, то им памятник надо поставить».

К счастью, на турнирной ситуации тот скандал не сказался. В двух оставшихся турах сборная России разгромила Фареры и Швейцарию и поехала на ЧМ-2002. А Словении те три очка очень пригодились. Команда с минимальным отрывом от Югославии финишировала второй, после чего через стыки завоевала путёвку в Японию и Корею. К слову, успеха на самом турнире не добились ни те, ни те. Словенцы трижды проиграли и стали последними в своей группе, а наши финишировали третьими и тоже не вышли в плей-офф.

Что касается арбитра Полла, он поначалу отказывался комментировать своё решение в концовке матча Словения — Россия. Аргументировал это тем, что судейский комитет ФИФА запрещает обсуждать детали отборочных игр. Ошибку англичанин признал лишь в 2009 году и извинился перед российскими болельщиками.