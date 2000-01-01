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Как сборная России сыграет со Словенией? Возможный состав
Как сборная России сыграет со Словенией? Возможный состав
Валерий Карпин признаёт, что его команда пока выглядит плохо. Отойдёт ли он от схемы 4-3-3? Наш вариант — будет чуть более оборонительный состав.
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Вратарь: Матвей Сафонов
Вратарь: Матвей Сафонов
«Сафонов — лучший игрок матча. К сожалению. Плохо, когда вратарь лучший игрок матча», — сказал Карпин после Словакии. Сафонов, действительно, отыграл очень уверенно.
Правый защитник: Алексей Сутормин
Правый защитник: Алексей Сутормин
С крайними защитниками по-прежнему сложно.
Центральный защитник: Игорь Дивеев
Центральный защитник: Игорь Дивеев
Вряд ли Карпин будет менять пару центрдефов. Если только не перейдёт на схему в 3 центральных защитника.
Центральный защитник: Георгий Джикия
Центральный защитник: Георгий Джикия
Тут без вариантов.
Левый защитник: Фёдор Кудряшов
Левый защитник: Фёдор Кудряшов
Со Словакией в старте играл Сергей Терехов, но есть подозрение, что на Словению выйдет более опытный Кудряшов.
Опорный полузащитник: Далер Кузяев
Опорный полузащитник: Далер Кузяев
Дмитрий Баринов схватил дисквалификацию, поэтому в опорную зону перейдёт Кузяев.
Центральный полузащитник: Александр Ерохин
Центральный полузащитник: Александр Ерохин
Будет отвечать за связь полузащиты с атакой.
Центральный полузащитник: Ильзат Ахметов
Центральный полузащитник: Ильзат Ахметов
Ждём, что Карпин сделает полузащиту более энергичной и оборонительной — с помощью Ахметова.
Левый полузащитник: Арсен Захарян
Левый полузащитник: Арсен Захарян
Именно его активность заставила словаков «доиграться» до автогола.
Правый полузащитник: Зелимхан Бакаев
Правый полузащитник: Зелимхан Бакаев
Важный элемент не только в атаке, но и при оборонительной игре. Бакаев много трудится.
Нападающий: Антон Заболотный
Нападающий: Антон Заболотный
Фёдора Смолова заменили в перерыве матча со Словакией, и у Антона Заболотного, кажется, появился шанс выйти на игру со Словенией в основе.
Ориентировочный состав при схеме 4-3-3
Ориентировочный состав при схеме 4-3-3
Как сборная России сыграет со Словенией? Возможный состав
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