«Вопрос в действиях защитника сборной Испании». Объясняем, почему засчитали гол Мбаппе

Нынешний розыгрыш Лиги наций завершился триумфом сборной Франции. В финальном матче действующие чемпионы мира одержали волевую победу над Испанией — 2:1. Впрочем, решающий гол Килиана Мбаппе стал предметом для споров и обсуждений.
На 80-й минуте футболист «ПСЖ» отправил мяч в ворота соперника, однако в момент голевой передачи находился в офсайде. Правда, здесь есть очень важный нюанс. Защитник сборной Испании Эрик Гарсия в подкате, кажется, зацепил мяч, адресованный Мбаппе, что повлияло на решение судейской бригады.
Арбитр Игорь Федотов специально для «Чемпионата» разобрал резонансный эпизод.
«Мбаппе находился за линией офсайда. Весь вопрос был в действиях защитника испанцев: играл он в мяч или нет. Здесь можно было бы рассматривать этот вопрос и со стороны вмешательства Мбаппе в действия защитника. VAR посмотрел и посчитал, что Мбаппе никак не вмешивался в действия защитника, а сам защитник играл в мяч. Соответственно, если защитник играет в мяч и это не рикошет, то гол следует засчитать. Мяч засчитан верно», — сказал Федотов.
Права на фото принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
После финального свистка испанцы возмущались работой арбитра Энтони Тейлора.
«Все, кто играет в футбол, знают, что это офсайд. Тот, кто ввёл это правило, просто не играл и не знает, что это такое», — приводит AS слова полузащитника Микеля Оярсабаля.
Серхио Бускетс рассказал, как спорный эпизод трактовал английский судья.
«Он сказал нам, что Гарсия хотел сыграть в мяч, и это отменяет офсайд. Но Эрик хотел сделать это, поскольку мяч летел к Мбаппе, находившемуся в нелегальном положении. Это не имеет никакого значения!»
«С футбольной точки зрения это несправедливое решение, но гол законный, если следовать современным правилам», — сказал бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Каньисарес, который сейчас работает комментатором.
«Это противоречит сути игры. Самый большой судейский скандал в истории футбола после финала чемпионата мира 1966 года», — заявил комментатор Onda Cero Каэтано Рос.
«Мы проиграли Лигу наций из-за абсурдного решения VAR. Не говорите ничего мне по поводу действий Гарсии. Мбаппе был за линией офсайда, и он извлёк пользу из своего положения. Это незаконный гол. Трудно объяснить, как можно проиграть таким образом, несмотря на наличие VAR», — с негодованием отметил испанский журналист Томас Ронсеро.
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп, который сейчас работает экспертом на телеканале Sky Sports, высказал своё мнение по эпизоду.
«Защитники сборной Испании прекрасно сыграли в этом моменте, а Мбаппе не рассчитал скорость. Дальше мы видим лёгкое касание со стороны Гарсии. Правила гласят, что в таком случае это не офсайд. Но что должен был делать Эрик? Просто пропустить мяч, который выводил соперника один на один с вратарём? На мой взгляд, это плохая интерпретация правил. Мне не нравится такая трактовка, и я считаю её несправедливой. Гарсия сделал малейшее касание, он не отдавал мяч назад вратарю. Это всё крайне спорно, и мне жаль судейскую бригаду. Это не ошибка VAR, таковы правила».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».
Любопытно, что авторитетное французское издание L’Equipe в ходе трансляции предложило читателям принять участие в опросе. 46% людей посчитали, что Мбаппе находился в офсайде, 36% высказали противоположную точку зрения. Остальные болельщики отметили, что ни один повтор не даёт чёткого представления, находился ли игрок в положении «вне игры». Испанское издание AS выпустило статью с кричащим заголовком: «Даже во Франции увидели офсайд у Мбаппе».
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