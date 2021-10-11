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Словения — Россия, отборочный цикл ЧМ-2022, атмосфера в Мариборе

Словения вернулась в Марибор ради матча с Россией. Она не играла там шесть лет
Андрей Панков
Атмосфера в Мариборе
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Правда, в городе мало кто знает, что сегодня будет футбол.

Марибор – одно из самых болезненных слов для сердца российского болельщика. Для людей, которые родились в 90-е и плохо помнят трагедию матча с Украиной, встреча со Словенией абсолютно точно самая неприятная история. Марибор — уже давно нарицательное слово, которым в футбольном кругу очень легко выразить боль.

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Но помимо того, что Марибор является местом гибели самой крутой сборной России за её историю, это ещё и очень милый город, в котором просто приятно находиться.

В городе живёт около 100 тыс. человек. Местные считают Марибор спортивным и культурным центром страны и очень не любят столичных жителей Любляны, воспринимая их как очень заносчивых людей.

Марибор долгое время был дачей для великой монаршей династии Габсургов и всю свою историю принадлежал Австро-Венгрии. «Оюгославился» он только в последние несколько лет.

Город делится на старую и новую часть – именно на территории старой части находятся и стадион, и основные достопримечательности, и милые домики с красной крышей, которыми местные очень дорожат. Вторая мировая война уничтожила почти половину исторических зданий.

Фото: «Чемпионат»

Мы приехали в город в воскресенье и подумали, что попали в апокалипсис. В выходной день город полностью вымирает: закрыты все магазины и почти все рестораны. Народ по городу тоже не гулял, потому что весь день в Мариборе шёл дождь.

Фото: «Чемпионат»

Опустевший город – хорошая возможность изучить его получше. Нам удалось даже подняться на 350 метров над уровнем моря, чтобы перед нами раскрылась панорама, где весь город, в том числе и стадион «Людски врт», был прямо на ладони. Правда, для этого пришлось преодолеть лестницу из 700 ступенек.

Фото: «Чемпионат»

Путь к ступенькам лежал через местный городской парк, в котором на скамейке можно увидеть надпись «Смерть коммунистам».

Фото: «Чемпионат»

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Одним из главных поводов для гордости жителей Марибора является виноградная лоза, которая уже 400 лет даёт вино. Это зафиксированный мировой рекорд. Так что этот город – родина старейшего вина в мире, которое, кстати, просто отличное. Если будете здесь, обязательно попробуйте.

Фото: «Чемпионат»

А ещё Марибор – это город лебедей. Их здесь просто огромное количество. Местные постоянно их подкармливают. Этим же, кстати, занимались и футболисты сборной России во время прогулки.

Фото: «Чемпионат»

Лебеди действительно великолепны.

Фото: «Чемпионат»

Сегодня, в день матча, город ожил. Дети пошли в школу, взрослые на работу, но полно было и тех, кто просто вышел погулять и посидеть в ресторанах с балканской едой. Кстати, в Мариборе просто чудесно готовят плескавицу. Словенцы говорят, что им совершенно не надоедают местные пейзажи.

Фото: «Чемпионат»

Как выяснялось – сборная Словении очень суеверна. Она шесть лет не играла в Мариборе, проводя свои домашние матчи в Любляне. Но именно матч с Россией словенцы решили сыграть здесь, памятуя о том, что именно в Мариборе они одержали свою самую крупную победу в XXI веке.

Тем удивительнее, что в самом городе никто не знает о том, что сегодня будет матч. Из пяти опрошенных компаний людей разного возраста только одна вспомнила, что в городе футбол, но на него они не собираются. Человек из словенской федерации сказал нам, что на матче с Россией будет около шести-семи тысяч человек, хотя стадион разрешено заполнять на 100%. Словенцы просто не особо верят в выход команды на чемпионат мира, поэтому такой атмосферы, которая была в 2009 году, на стадионе не будет.

Кстати, об игре 2009-го здесь тоже мало кто помнит. Зато о ней очень хорошо помнит словенский журналист по имени Андрей, который работал на той игре.

— Да, меня зовут Андрей, потому что мой отец серб служил в России. Он был лётчиком и совершал боевые вылеты в Грозном. Игру 2009 года я помню, будто она была вчера. Самый великий матч в нашей истории. Атмосфера на игре была потрясающая, а у вас тогда была великолепная команда: Аршавин, Жирков, Павлюченко – я могу перечислить всех. Все футболисты той сборной России были потрясающими. В первом матче в «Лужниках» Россия должна была выигрывать 4:0, русские нас просто возили. Мы не видели никаких шансов. Но тот гол в концовке изменил абсолютно всё. Он повлиял на головы наших игроков, они поняли, что с Россией можно играть. Когда тебе нужно выиграть всего 1:0, это облегчает жизнь. Неделю перед ответным матчем это была генеральная мысль всей страны: «Да, мы не очень хороши. Да, русские сильнее. Но нам надо выиграть только 1:0. Это и произошло».

Надеемся, что сегодня Россия сыграет лучше.

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