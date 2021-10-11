За сборную Словении играет «мини-Холанд». Им интересуется «Реал»

«Зальцбург» не вырастил Эрлинга Холанда, но именно там он стремительно вырос и из просто талантливого парня превратился в официально лучшего молодого игрока Европы. Холанд – пример того, как функционирует отлаженная система «Ред Булл»: найти талант, раскрыть его и дорого продать. Сейчас в австрийском клубе засияла ещё одна звезда, которую уже называют «мини-Холандом». 18-летний нападающий Беньямин Шешко. Этим парнем интересуется «Реал».

«Такие сравнения меня мотивируют и придают мне энергии, – говорил он словенским журналистам, когда его спросили про сравнение с норвежцем. – На меня это не давит. Я буду делать всё, чтобы быть даже лучше, чем он. Мои товарищи по команде говорят мне, что мы с Холандом очень похожи, особенно в плане скорости. Большинство из них даже говорят мне, что я лучше его!»

Шешко впервые проявил себя, когда в сезоне-2017/2018 забил 59 голов в 23 играх за словенскую команду «Кршко», а спустя всего год на парня уже претендовали «Манчестер Сити», «Бавария», «Ювентус», «Боруссия» и «Аякс». Но выиграл борьбу за словенского таланта «Зальцбург» – агент нападающего Элвис Басанович объяснял, что при выборе клуба они руководствовались не деньгами, а перспективами, которые были куда круче в австрийском проекте.

«Интерес к нему был огромен, я никогда раньше не видел ничего подобного, – говорил Басанович SPOX. – Но «Зальцбург» доказал нам, что Беньямин может там развиваться. Для нас это было важно, потому что он – один из величайших талантов среди своего возраста в Европе. У него невероятное тело, Беньямин высокий, быстрый, хорошо прыгает, одарён технически, а его самая большая сила – это умение завершать».

После подписания контракта с «Зальцбургом» Шешко сразу же отправился в фарм-клуб «Лиферинг», выступающий во второй лиге Австрии. Первый сезон вышел не особо удачным (всего один гол в 15 матчах), но во втором Беньямин раскрылся – забил 21 мяч в 29 играх, что стало вторым результатом по всей лиге, а ещё выдал в одной из встреч сумасшедший спринт со скоростью 36,11 км/ч.

«Беньямин – очень хороший парень, забавный и немного сумасшедший, – рассказывал его товарищ по команде Брайан Око. – Он очень быстр на поле и неплохо бьёт по воротам. У него большой потенциал».

Этот сезон Шешко начал уже в «Зальцбурге» и за 16 матчей забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Спортивный директор клуба Кристофер Фройнд недавно говорил SkySports, что за последние несколько месяцев прогресс Беньямина был впечатляющим, поэтому у словенца «есть все предпосылки, чтобы стать нападающим международного класса в ближайшие несколько лет».

Он высокий (1,93 м), может забивать головой, правой или левой, из штрафной площади или со средней дистанции, создавать моменты индивидуально или завершать командные действия. Шешко обладает мощным телосложением и взрывной скоростью – в общем, набор его качеств и правда впечатляет. Агент Беньямина переживает лишь об одном: чтобы его клиент в свои 18 лет не потерял голову. «Для успешной карьеры мало быть талантливым, – говорил он в интервью As. – Нужно твёрдо стоять на ногах и продолжать усердно работать каждый день. Я не хочу, чтобы он думал, что уже что-то сделал в своей карьере. Это было бы очень плохо».

По этой же причине Басановичу не нравится, что Шешко сравнивают с Холандом. Он убеждён, что каждый игрок уникален и индивидуален, у каждого – столько разных вещей, которые влияют на карьеру, что сравнивать кого-то «очень неблагородно». Агент убеждён: Беньямин должен развиваться постепенно, поэтому, несмотря на нынешний интерес «Реала», ближайшие 2-3 года он проведёт в «Зальцбурге». «Нам не нужно никуда спешить», – сказал он AS.

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