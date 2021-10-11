«Барриос просто свёл с ума Неймара». Как игрок «Зенита» выключил звезду сборной Бразилии

Сборная Бразилии впервые потеряла очки в квалификации ЧМ-2022. Команда Тите сыграла вничью с Колумбией в Барранкилье – 0:0. С точки зрения турнирной ситуации это не самый плохой результат для «селесао», которая оторвалась от своего ближайшего преследователя Аргентины на шесть очков, а от Эквадора и Уругвая – на 12 (при игре в запасе). Но результат для бразильцев обидный. Кто не мечтает завершить отборочный цикл красиво – со стопроцентным результатом?

После матча в Колумбии от болельщиков, журналистов и специалистов крепко досталось лидеру «селесао» Неймару. Игра форварда «ПСЖ» разочаровала всех. По данным InStat, Неймар совершил 17 потерь мяча, отдал полтора десятка неточных передач и нанёс лишь один удар по воротам. На пресс-конференции Тите пришлось защищать Неймара:

«Люди ждут, что он будет делать разницу в каждом матче. Но мы неплохо играли в важной встрече, а Неймар был хорош. Это хорошая командная игра. От него требуют чего-то выдающегося. Он – невероятный футболист, который всегда готов сделать нечто особенное, но нельзя ждать, что это будет постоянно. Мы понимаем, в каких кондициях Неймар находится. К тому же соперник его очень плотно опекал», — приводит слова Тите RMC Sport.

Кстати, на днях Неймар признался: ЧМ-2022, скорее всего, будет последним в его карьере, поскольку он не уверен, что у него «хватит силы духа продолжать заниматься футболом». Очень странное заявление для игрока, которому всего 29 лет. Но это Неймар.

Тите прав – колумбийцы здорово подготовились к борьбе с Неймаром. А главными героями стали защитник Йерри Мина и опорный полузащитник Вильмар Барриос. Первый отыграл с 94% успешных ТТД, а зенитовец набрал 92%. У Вильмара потрясающие цифры оборонительных действий: 6 отборов, 10 перехватов, 5 подборов и 70% выигранных единоборств. Барриос просто «съел» Неймара при помощи Мины. Несколько раз опорник колумбийцев либо отнимал мяч у звезды сборной Бразилии, либо прерывал его передачи. Но пострадал от Вильмара не только форвард – однажды он шикарно остановил Фреда. После этого эпизода даже сам Неймар подошёл к Барриосу и поздравил его с блестящей игрой в обороне.

Болельщики обсуждают в «Твиттере» игру полузащитника «Зенита» против форварда «ПСЖ». Вот несколько постов:

«Барриос выиграл все дуэли у Неймара».

«Вот и настал день, когда Мина и Барриос стёрли «великого» Неймара со всей его славой. Чин-чин! (Поднимем за это бокальчик сухого вина)

«Я до сих пор поверить не могу, что Мина помог Барриосу нейтрализовать Неймара. Просто невероятно, что он не напрягался, закрывая его, невозмутимо делал это».

«Сегодня просто «день умственного выздоровления», и Барриос просто свёл с ума Неймара».

«Лучшими в составе Колумбии были сегодня Оспина, Барриос и линия защиты в целом. А атакующие и все полузащитники были как Неймар – ноль игры».

«Я заснуть не мог, всё думал о туннеле, который сделал Барриос Неймару».

«Добрый день. Меня проинформировал надёжный источник, что Мина и Барриос не позволили Неймару прийти в гостиницу вчера вечером. Есть подозрения, что он уже у них «в кармане». Будем продолжать вас информировать».

Новость последнего часа: мне только что сообщили, что Барриос не позволил Неймару подняться в самолёт.

«Почему ты такой нарядный, Гомер?» – «Друг мой, сегодня мы увидели, как Барриос вырубил Неймара».

Кстати, Барриосом уже не впервые восхищаются после его матчей за сборную с топ-соперниками. В июле, когда Колумбия в полуфинале Кубка Америки проиграла Аргентине только в серии 11-метровых (1:1, по пенальти 2:3), все отмечали игру опорника «Зенита» против Лео Месси. Было не менее десятка постов с призывом руководству «Манчестер Юнайтед» купить Барриоса, например, такой: «Подпишите этого парня и лига наша».

Здорово, что в РПЛ играет хавбек-разрушитель топового уровня!