Лучшая игра сборной России при Карпине. Наша команда — лидер группы!

Забудьте поражение в Мариборе команды Гуса Хиддинка. Теперь этот город – наш! Сборная России, победив в гостях Словению, вышла на первое место в группе.

После матча со Словакией – успешного по результату, но неудачного по качеству игры – из основы сборной России выпали Терехов, Ерохин и Захарян. Их заменили Кудряшов, Фомин и отбывший дисквалификацию Миранчук. Кроме того, Валерий Карпин продолжает передавать капитанскую повязку, словно эстафетную палочку, от одного игрока к другому. Теперь с ценным куском ткани на левой руке выбежал Сутормин, проводивший… всего второй матч за национальную команду. Новому тренеру сборной, конечно, не откажешь в нетривиальности мышления.

Словенцы начали с давления, причём во всех смыслах этого слова. Первые минут десять хозяева прилично прессинговали, заставляя наших устраивать нервную перепасовку у своих ворот, а форвард Шпорар чуть не сломал Джикию. Жёлтая карточка на первой минуте – редкое событие.

Вот только надолго команду Матьяжа Кека не хватило. Дальше заработал план Карпина. Как и в предыдущих матчах наши играли 4-3-3, но при начале атак тренерский штаб придумал любопытный тактический ход. Сзади оставались трое, Сутормин поднимался выше, и сборная России фактически перестраивалась на 3-5-2. Миранчук передвигался в центр, и за счёт него появлялся дополнительный адресат между линиями. Да и в целом гости хорошо перегружали правый фланг, создавая проблемы словенцам. Российский прессинг стал эффективнее, по крайней мере, центр закрыли.

Появились подходы, а потом по-настоящему опасные моменты и голы. Смолов, доигрывая в отборе до вратаря, заработал пенальти – к сожалению, отменённый из-за офсайда. Не забил форвард – забьют защитники! Поразительно, но в Мариборе отличились оба центральных. В эпизоде с голом Дивеева стоит похвалить и Фомина за хорошую подачу, и самого армейца за исполнение. Впрочем, словенцы нам тоже помогли слишком низкой обороной на стандарте. А Джикия после углового забил просто сногсшибательный гол ударом через себя. Уже пошли шутки на тему того, что сборная России натурализовала очередного бразильца. Ещё одна важная деталь: оба стандарта заработал активный Кузяев.

Концовка первого тайма оказалась смазанной. Тут и травма Дивеева, из-за которой Карпин вынужден был перестраивать центр обороны, выпуская Осипенко (очевидно, это тоже сыграло свою роль при голе словенцев), и пропущенный мяч. Кузяев поскользнулся, а хозяева к тому же очень красиво всё разыграли. К перерыву сборная России выигрывала и по счёту, и по ударам – 8:7 (в створ – 5:4). Повезло, что доиграли 11 на 11: капитана Сутормина пытался посадить на красную Вербич.

Наши дали надежду Словении. Плохо. Сильная команда в такой ситуации должна спокойнее проводить концовку тайма и сохранять 2:0. Кстати, это был первый пропущенный мяч сборной России при Карпине. Оставалось надеяться, что следующий будет ещё через пять матчей, а довольно бодрая игра наших в начале второй половины укрепляла веру в то, что Сафонов сегодня пропустит меньше звезды мирового футбола Облака.

В отличие от матча со Словакией, команда Карпина не «проседала» настолько, чтобы отказываться от контригры. По движению, индивидуальному и коллективному, всё было более-менее нормально. Впрочем, обезопасить свои ворота сборная России всё-таки не сумела. Иличич, другая топ-звезда словенцев, мог создать момент из ничего, как, например, в эпизоде, когда он разобрался один в один с Кудряшовым. Карпин почувствовал – пора двигать фигуры, и хорошо, что до того, как Захарян с Заболотным заменили Миранчука со Смоловым, в наши ворота не засчитали гол из-за маленького офсайда. Показательно, что на этот раз тренер не видел смысла в появлении на поле третьего центрального защитника до 85-й минуты, когда стоило уже готовиться к банальному навалу со стороны хозяев.

Во втором тайме сборная России уступила по ударам – 8:3, но не проиграла по попаданиям в створ – 1:1. Можно сказать, что по качеству игры матч в Мариборе был лучшим для нашей национальной команды под руководством Карпина. Эта победа – самая заслуженная из четырёх. Из статистики игроков выделим 10 выносов мяча Джикией, четыре паса под удар Фомина и четыре обводки Сутормина, которому повязка скорее добавила спортивной злости, а не задавила ответственностью. Все наши парни сегодня – молодцы!