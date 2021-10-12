Сборная России – супер! Смелая, ироничная, игроки поют про Валеру

Это забытое чувство – переживать за резкую и смелую сборную России.

Это парадоксальное чувство – когда эта смелая команда собрана экспериментально, её победа в сложном матче уникальна по множеству причин, а от самой уникальности хочется кричать и задаваться одним и тем же вопросом: «Это точно сборная России? Это точно наши парни?»

Так что для меня сборная Карпина после двух побед подряд (над Словакией и Словенией) – не только фартовая, а ещё и уникальная. С ней происходит слишком много нового и удивительного, ведь только в матче со Словенией сборная активировала море позитивных сюжетов, из которых продолжает лепиться её образ приятной команды.

1. Вообще-то сборная победила в том самом Мариборе. Хотя символически такая победа больше важна для болельщиков, чем для игроков. По словам Карпина, футболисты устроены не так, как фанаты: их привозят не в Марибор, а в город «икс», оттуда – в гостиницу, на стадион и обратно. Из-за этого все города для них смешиваются и не отличаются друг от друга.

2. Победу обеспечили два нестандартных гола: а) оба – в первом тайме; б) оба – забили центральные защитники; в) такого не было с 2014 когда, когда Игнашевич и Гранат помогли с разгромом Азербайджана (4:0).

И если Дивеев активировал волейбольный прыжок (дедушка – легенда башкирского волейбола), то Джикия, получивший по лицу уже на 13-й секунде, забил ударом Ибрагимовича через себя после передачи Смолова пяткой.

Эффектно и эффективно, так сборная ещё не забивала. Это же отметил после матча Карпин: «Гол Джикии получился нестандартным и необычным для защитника, но мы такой угловой наигрывали».

3. У сборной новый капитан – Сутормин (пятый – при Карпине), который получил повязку во втором матче за команду. И по-капитански включился в игру: общался с судьёй на английском языке, собирал игроков в круг перед началом таймов и был крайне агрессивен на правом фланге. Перепрыгивал через ноги соперников в штрафной Облака, сделал больше всего обводок (четыре) и пробил с правой, перелетев над тремя защитниками, в середине первого тайма.



4. Сборная била, владела и отдавала передачи чуть меньше, чем словенцы, но играла с той самой позиции силы. Когда игроки не кричали друг на друга каждые пять минут (так было три дня назад против Словакии), а спокойно-прохладно – как лицо Карпина после голов – выходили из обороны и доводили, например, до удара Фомина, который создал пять моментов в игре – больше остальных.



Миранчук отдавал пяткой на Смолова, а Сутормин продолжал набеги с правого фланга.



Быстро! И местами изящно.

5. Очевидно, на музыку, шутки и добрые истории вдохновляют именно победы. И пока Россия побеждает, ей проще радовать и вне поля.



Во-первых, фото Смолова из самолёта, на котором в телефоне нападающего заметен мем про его синяк, – это классная ирония. Во-вторых, автор гола Джикия после матча смеялся: «Интересно, где нападающие?». В-третьих, в победной раздевалке пели песню про Валеру, любовь, надежду и веру – Дивеев даже процитировал припев на послематчевой пресс-конференции.

***

Петь и улыбаться – точно можно. По крайней мере до матча с хорватами.

Россия вышла на первое место и гарантировала себе второе, то есть как минимум стыковой турнир.

Но после такой игры хочется выйти на чемпионат мира без всяких стыков. Ведь любовь, надежда и вера на месте!