«Россия разбила мечту Словении». Что пишут о матче в Мариборе словенские СМИ

В Словении относительно спокойно, без истерик перенесли вечернюю неприятность в «Народном саду» (он же «Людски врт»). Шансы на поездку в Катар у парней Матяжа Кека и так были объективно невысоки, а домашние 1:2 от России избавили небольшую балканскую страну от напрасных иллюзий на финише квалификации. У всех неспециализированных изданий в топе — другие темы, футбол — на втором-третьем плане. Изучили, что пишут коллеги.

«До этого матча у Словении с Россией было две победы, три поражения и только одна ничья в шести матчах. — Констатирует популярное онлайн-издание страны 24ur.com. — Словенцы дважды обыграли русских дома в квалификации к крупнейшим соревнованиям, но на этот раз всё пошло не по планам словенцев. <...> Натиск Словении в конце матча не принёс успеха, он завершился победой России, и Словения окончательно потеряла все шансы на участие в чемпионате мира по футболу».



Портал Siol.net озаглавил обзор вторничных игр «Русские разрушили надежды Словении на квалификацию на ЧМ, немцы уже в Катаре». Внутри статьи — сухой пересказ ключевых эпизодов матча (голы, момент с VAR) и положения команд в турнирной таблице.

Кстати, вот она.

Все без исключения авторы отчётов отмечают вклад в гостевую победу наших защитников. Zurnal24:

«Исход матча был предрешён в середине первого тайма, когда оба центральных защитника России забили за четыре минуты. Сначала словенскую защиту переиграл Игорь Дивеев после штрафного, а в следующем эпизоде словенцев наказал за нерешительность в своей штрафной площади Георгий Джикия. <...> По большей части динамичный матч временами расцвечивался красивыми словенскими вспышками, но в итоге Словения потерпела четвёртое поражение от соперника из Восточной Европы за семь матчей (при двух победах и ничьей). Таким образом, история 12-летней давности не повторилась, когда Словения под руководством того же тренера и на том же стадионе выбила русских в стыковых матчах и вышла на чемпионат мира 2010».



«Россия разбила мечту Словении о чемпионате мира», — информирует своих читателей Delo. И далее объясняет, что же случилось в прежде счастливом для сборной Мариборе: «Первый тайм стал для словенцев роковым: россияне были лучше соперника и забили два мяча. Во втором тайме русские усилили оборону и не дали словенцам больших возможностей. Россияне частично компенсировали болезненное поражение в квалификации на ЧМ-2010 в ЮАР, когда Словения выиграла 1:0 после гола Златко Дедича и вышла на Кубок мира».

Более подробно игру описал словенский Dnevnik:



«Гости воспользовались острым недостатком концентрации у словенской защиты и после двух атак получили решающее преимущество в два мяча. Цель поразили оба центральных защитника России — Дивеев был самым расторопным в бутерброде между Шпораром и Мевлей, а Джикия оттолкнул Балковца перед воротами и имел столько места, что даже забил ножницами. Словения более получаса стояла на коленях, пока Иличич не забил гол после комбинации, поднявшей болельщиков на ноги. Хотя Россия была ослаблена отсутствием девяти основных фигур, она показала свою игру в Мариборе и успешно подавила надежды Словении во втором тайме».

Наивысшего балла за игру — 7,0 — от издания удостоились Георгий Джикия, Игорь Дивеев и… Валерий Карпин (матч-менеджмент Кека оценили в 5,5). Игроком матча Dnevnik признал капитана «Спартака».