Карпин опоздал на гимн, журналистам из России не давали слова. Чего не показали по ТВ

На подходе к стадиону «Людски Врт» за два часа до начала игры Словения — Россия о предстоящем матче напоминала только маленькая палатка со словенской атрибутикой.

Словенцы привезли сборную в Марибор впервые за шесть лет специально «под Россию», чтобы создать особый ажиотаж и настроение. Уж больно им хотелось повторить успех 2009 года. Но словенская федерация футбола явно не рассчитывала на то, что на игру придёт всего шесть тысяч человек.

— Это выглядит как очень глупое решение, — делился болью перед матчем местный коллега. — Все думали, что проведение матча с Россией в Мариборе создаст дополнительную атмосферу, но вышел провал. В этом нет смысла, потому что народ не верит в успех команды в отборочной группе – из-за этого и не идут на игру. Плюс влияет ковид. Мы хотели как лучше, а получилось плохо.



Но решение федерации футбола можно понять. Тот самый, злосчастный для нас матч 2009 года посетили рекордные для Марибора 12 510 человек. Перед новой встречей словенские газеты собрали символическую сборную из игроков национальных команд, которые когда-либо выходили на поле «Людски Врт». Андрей Аршавин попал в знатную компанию.

Всё это, впрочем, не способствовало хоть какому-то антуражу перед игрой. В итоге за всех отдувался вот этот словенский дедушка, весело наяривая на аккордеоне.

Сама игра началась с забавного эпизода. Валерий Карпин опоздал на российский гимн. Позже тренер объяснил это тем, что выход на поле и тренерские скамейки расположены на разных концах стадиона. После выхода команд нашему коучу не дали срезать путь через поле, поэтому ему пришлось обходить всю арену по беговой дорожке. Так что гимн России Карпин слушал на ходу.

С первых минут матча стало ясно – это не та Россия, которую мы видели в Казани против словаков. Это была очень собранная, энергичная, осмысленная и раскрепощённая команда, которая знала, что делать на поле в той или иной ситуации.



Как рассказали нам источники в сборной, футболисты после Словакии сами всё понимали. Игроки осознавали, что победа – большая удача, что по уровню игры они в определённые отрезки достигали дна. И именно такой блёклый перформанс в матче со словаками стал отправной точкой победы в Мариборе.



— В Казани была моя вина. Сегодня играли намного лучше, — сказал после матча Карпин. — Это вина уже футболистов. Это закон. Сказал игрокам перед игрой: «Идиот только я, вы в порядке. Идите и покажите свой хороший уровень». Сегодня это больше было похоже на уровень сборной России.



Игроки действительно вышли и показали уровень. Сборная отряхнулась от несуразной игры в прошлом матче, забыла её и полетела. Она должна была открывать счёт намного раньше, чем это сделал Дивеев. Ну а гол Джикии войдёт в историю. Кажется, это вообще первый гол через себя в исполнении сборной за последние несколько лет.



Кстати, как рассказал аналитик «Рубина» Никита Васюхин в своём телеграм-канале «Блокнот», все штрафные нашей команды абсолютно осмысленны и наигранны.



— Так получилось, что был свидетелем нескольких тренировок сборной непосредственно перед и после игры со Словакией — обе были посвящены атакующим стандартам, причём достаточно продолжительное время, — пишет Васюхин. — Когда отрезок короткий, сильно тасуется состав в паузах, не особо что-то получается с поля и в целом качество невысокое, особенно правильно делать упор на стандарты.



Под угловые у них было по три варианта с каждой стороны: со словаками нормально прошли первый и третий угловые справа, а со словенцами первый и второй с этого фланга, и один в итоге был реализован — пусть уже в достаточно хаотичной манере, но, по крайней мере, все закрывали свои зоны. Штрафной прошёл в первой игре, когда Дивеев хорошо бил/сбрасывал в район дальней штанги, и Джикии не хватило шага — сегодня он тоже чиркал примерно с этой же идеей, и, не залети мяч в ворота, Джикия должен был закрывать дальнюю штангу.



Шесть тысяч словенских болельщиков как могли гнали своих вперёд, хотя временами 50 фанатов из России даже перекрикивали стадион. Но благодаря мариборской публике Словения не расклеилась после 0:2, вернулась в игру и до последнего заставляла сборную России и всех нас нервничать. И, пожалуй, сейчас это главная заслуга Карпина. За наших футболистов снова болеют и переживают. На чемпионате Европы команде этого очень не хватало, а сейчас — вернулось. И очень хочется, чтобы это ощущение сохранялось как можно дольше.



Поэтому спасибо Карпину за сплочённую и думающую на поле команду. Спасибо Кузяеву за то, что носится на 85-й минуте так, будто не было жестокой мясорубки все 84 минуты до этого. Спасибо Дивееву и Джикии, что не только забили важнейшие мячи, но и справились с большим количеством атак соперника. Спасибо Миранчуку за то, что наконец-то провёл за сборную сильный матч, постоянно обострял, не боялся играть пятками и выдумывать. Спасибо Сафонову за два блестящих и меганадёжных матча – Матвей должен становиться первым номером на долгие годы. Спасибо каждому в этой сборной за шесть очков из шести. Уходим в ноябрь на чистом первом месте, теперь всё зависит только от нас.

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В завершении текста хочется немного позлорадствовать. Победа сборной приятна не только сама по себе, но и тем, что обыграна именно сборная Словении.



Представители словенцев вели себя по-хамски в отношении российских журналистов. К примеру, на предматчевой пресс-конференции пресс-атташе словенской команды не давал россиянам задавать вопросы главному тренеру Матьяжу Кеку и полузащитнику Яке Бийолу. Этого права удостоились только словенские коллеги. Более того, ответы Бийола пресс-атташе и вовсе попросил не переводить на русский.



После матча история повторилась. Вопрос Кеку удалось задать только мне, и только на него мы получили перевод. Мои коллеги были проигнорированы, поэтому послематчевая пресс-конференция Кека превратилась в 15-минутный сеанс словенского языка без перевода. Поэтому спасибо Словении за «гостеприимство», а сборной России — за победу.