«Ньюкасл» теперь у шейхов и хочет стать чемпионом. Вот их возможный состав

«Первое место в АПЛ, успехи в Европе — то чего мы хотим. Но это значит, что нам нужны вложения», — тизернула новый директор Аманда Стейвли. Все удовольствия могут стоить больше € 200 млн.