«Ньюкасл» теперь у шейхов и хочет стать чемпионом. Вот их возможный состав
«Первое место в АПЛ, успехи в Европе — то чего мы хотим. Но это значит, что нам нужны вложения», — тизернула новый директор Аманда Стейвли. Все удовольствия могут стоить больше € 200 млн.
Вратарь: Кейлор Навас
В «ПСЖ» из вратарей можно собрать отдельный состав. Навар пока больше основной, но и Доннарумму брали не на скамейку. Переход в «Ньюкасл» выглядит как удачное решение — интерес уже обозначен.
Защитник: Джеймс Тарковски
Этот трансфер ожидается уже зимой. Тарковски уже 28 лет, и уровень «Бёрнли» он явно перерос.
Центральный защитник: Эрик Бейи
Один из многих игроков «Манчестер Юнайтед», на которых заглядывается «Ньюкасл». У Сульшера чаще лечится, чем играет. А с приходом Варана ещё и оказался третьим-четвёртым выбором.
Центральный защитник: Джамал Ласселлс
Нынешний капитан и лидер обороны. Подвержен травмам, но должна же быть какая-никакая преемственность.
Центральный полузащитник: Донни ван де Бек
Слишком нервничает в «МЮ», потому что не играет. А когда играет — нервничает, как бы не напортачить. «Ньюкасл» не против взять Донни и сразу встроить в основной состав.
Центральный полузащитник: Аарон Рэмси
Проигрывает конкуренцию в «Ювентусе» — почему бы не вернуться в Англию?
Атакующий полузащитник: Филиппе Коутиньо
Судя по слухам, обновлённый «Ньюкасл» будет играть только в атаку! Спасти Коутиньо и «Барселону» друг от друга — разумное решение.
Правый вингер: Рахим Стерлинг
Стерлинг не хочет продлевать контракт с «МС» и вообще не особо доволен жизнью. Купить его «Ньюкаслу» советует Рио Фердинанд: «Я бы попробовал совершить парочку прямо диких покупок, грандиозных»!
Нападающий: Джесси Лингард
Мало играет в «МЮ», летом не остался в «Вест Хэме», потому что лондонцы не потянули трансфер. Для «Ньюкасла» это теперь не проблема.
Нападающий: Антони Марсьяль
Ещё одна жертва количества атакующих игроков в «МЮ». Да и с психологией у Марсьяля в последние сезоны тяжеловато.
Нападающий: Мауро Икарди
Ему нет места в тройке атаки «ПСЖ», особенно если удастся уладить вопрос с Мбаппе. Вряд ли Икарди хочется смотреть даже на таких великих игроков, как Месси, со скамейки.
Новый тренер: Джеррард? Лэмпард? Конте?
Всё это великолепие, конечно, не доверят нынешнему тренеру Стиву Брюсу. Ходят слухи об Антонио Конте, Фрэнке Лэмпарде или Стивене Джеррарде.
«Ньюкасл» теперь у шейхов и хочет стать чемпионом. Вот их возможный состав
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