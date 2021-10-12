«Начали валить на землю и избивать». Словенцы налетели на российских болельщиков со спины

После матча в Словении на российских болельщиков напали местные фанаты — один из наших получил серьёзные повреждения.
Как это произошло?
Как сообщил известный болельщик Николай Угодник в своём «твиттере», словенцы налетели со спины. Один из наших получил серьёзные травмы, поэтому всю ночь провёл в местной больнице: там ему зафиксировали переломы и множественные ушибы.
По словам болельщика Романа в интервью «РИА Новости», он в компании ещё четырёх человек шёл со стадиона пешком в отель и на одной из улиц в темноте на них налетели местные. «Начали валить на землю и избивать – досталось всем. Но одного из наших парней серьёзно избили».
Пострадавший что-то сказал? Как он себя чувствует?
Нет, он отказался от каких-либо комментариев. Его состояние нормальное – если так можно говорить, учитывая травмы.
Полиция в курсе?
Да, полиция Марибора оформила протокол, зафиксировав данные инцидента. Правда, словенская сторона утверждает, что российский болельщик получил «лёгкие травмы» – об этом «Чемпионату» заявили в Посольстве РФ в Словении.
Сам пострадавший не обращался в консульский отдел за помощью, но сотрудники посольства продолжают держать связь с полицией для получения более детальной информации о произошедшем.
Болельщик остался в больнице?
Врачи предложили сделать ему операцию сегодня или завтра, но он отказался, потому что на руках у него были обратные билеты в Россию. Так что он улетел – лечение продолжит уже дома.
- 12 октября 2021
-
18:05
-
17:45
-
17:44
-
17:41
-
17:24
-
17:19
-
17:18
-
16:59
-
16:54
-
16:45
-
16:41
-
16:31
-
16:29
-
16:18
-
15:59
-
15:53
-
15:50
-
15:49
-
15:29
-
15:20
-
14:55
-
14:39
-
14:33
-
14:30
-
14:14
-
14:07
-
13:59
-
13:52
-
13:45
-
13:29
-
13:28
-
13:20
-
13:15
-
13:13
-
13:06