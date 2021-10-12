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Словения — Россия — 1:2, болельщиков сборной России по футболу избили после матча, как это произошло, подробности

«Начали валить на землю и избивать». Словенцы налетели на российских болельщиков со спины
Полина Куимова
Болельщиков России избили после матча со Словенией
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У одного из наших фанатов множественные переломы.

После матча в Словении на российских болельщиков напали местные фанаты — один из наших получил серьёзные повреждения.

Как это произошло?

Как сообщил известный болельщик Николай Угодник в своём «твиттере», словенцы налетели со спины. Один из наших получил серьёзные травмы, поэтому всю ночь провёл в местной больнице: там ему зафиксировали переломы и множественные ушибы.

По словам болельщика Романа в интервью «РИА Новости», он в компании ещё четырёх человек шёл со стадиона пешком в отель и на одной из улиц в темноте на них налетели местные. «Начали валить на землю и избивать – досталось всем. Но одного из наших парней серьёзно избили».

Пострадавший что-то сказал? Как он себя чувствует?

Нет, он отказался от каких-либо комментариев. Его состояние нормальное – если так можно говорить, учитывая травмы.

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Полиция в курсе?

Да, полиция Марибора оформила протокол, зафиксировав данные инцидента. Правда, словенская сторона утверждает, что российский болельщик получил «лёгкие травмы» – об этом «Чемпионату» заявили в Посольстве РФ в Словении.

Сам пострадавший не обращался в консульский отдел за помощью, но сотрудники посольства продолжают держать связь с полицией для получения более детальной информации о произошедшем.

Болельщик остался в больнице?

Врачи предложили сделать ему операцию сегодня или завтра, но он отказался, потому что на руках у него были обратные билеты в Россию. Так что он улетел – лечение продолжит уже дома.

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