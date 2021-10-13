Почему Азмун не ушёл из «Зенита» и что будет с игроком дальше?

Последнее трансферное окно ещё раз показало реальную ценность и спрос на игроков РПЛ. Только один клуб заработал приличные деньги на продаже футболиста в Европу – ЦСКА, который отправил Николу Влашича в «Вест Хэм» за € 30 млн. Остальные переходы мало впечатляли – Алекс Крал из «Спартака» в тот же «Вест Хэм», Карл Старфельт из «Рубина» в «Селтик» и Себа Дриусси из «Зенита» в «Остин». Ни один из этих трансферов не пробил даже отметку в € 7 млн, поэтому глобально точно не сыграли в плюс.

Из Петербурга мог уехать ещё один футболист. По нему поступали реальные предложения, назывались конкретные суммы, но трансфер не состоялся – речь о Сердаре Азмуне. Сейчас он самый ценный лот клуба. Transfermarket оценивает иранца в € 25 млн, но вполне возможно, что через 7-8 месяцев он не будет стоить ни копейки – контракт закончится и новый клуб получит его бесплатно.

Летом Азмуном интересовались в разных странах Европы. Его фамилию вписывали в лонг-листы почти всех клубов, которые искали быстрого нападающего. По нашей информации, в «Зенит» пришло два предложения, которые можно назвать официальными – из «Байера» и «Лиона». Суммы в прессе фигурировали близкие к реальным – от € 16 до € 19 млн. «Зенит» отказал. Во многом потому, что не мог за аналогичные деньги найти похожего по характеристикам и стилю форварда. Не секрет, что аккуратные запросы делались по Белотти, но того не впечатлила идея поехать в Россию.

Теперь «Зенит» в сложной ситуации: контракт с Азмуном истекает следующим летом. Естественно, клуб готов и хочет вести разговор о продлении, но важно учесть желание самого игрока. Ему нравится в Питере, но в то же время он хочет поиграть в другой лиге. Причём приоритет отдаёт Германии. По мнению Азмуна, именно Бундеслига подходит ему больше всего. Летом он всерьёз рассматривал только предложение «Байера», но не все желания оказались исполнимы.

Минимум до зимы он поиграет в Петербурге. Скорее всего, даже до лета. Вряд ли несостоявшийся трансфер сильно ударил по его настроению. В начале сезона Сердар точно был в норме, хоть и появлялась информация о категоричном нежелании игрока даже начинать переговоры о новом контракте. Однако в случае удачного выступления команды в Лиге чемпионов мнение нападающего наверняка может измениться.

Стратегически «Зениту» важно продлить контракт с Азмуном, а уже после продать условному «Байеру». Хотя появляется информация, что игрок уже в продвинутых переговорах с немцами. Но в этом случае Питер потеряет много денег. Если игрок откажется от продления, то трансфер, возможно, придётся проводить зимой. А что делать в случае евровесны? Вряд ли в январе на рынке будет много нападающих высокого уровня, а начинать с одним Дзюбой – большой риск.

В любом случае «Зениту» важно взять ситуацию под контроль. И включать всевозможные механизмы влияния. Ведь Сердар действительно привязан к городу и клубу. И вряд ли захочет уходить на негативе.