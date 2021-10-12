Роналду не пожалел аутсайдера в отборе ЧМ-2022. Но с пенальти забивал чаще, чем с игры

Сборная Португалии не испытала никаких проблем в матче отборочного цикла ЧМ-2022 с Люксембургом. Как и предполагалось, команда Криштиану Роналду легко раскатала соперника, отгрузив в его ворота пять мячей. Мало кто сомневался, что звёздный нападающий не обновит свой мировой рекорд по голам за сборные в игре с соперником такого уровня. Так и получилось, хотя с игры Криштиану забил только в самой концовке.

Уже к 18-й минуте хозяева трижды огорчили вратаря сборной Люксембурга, и дважды это сделал Роналду. Сначала капитан реализовал пенальти, назначенный за фол на Бернарду Силве, а затем и сам заработал 11-метровый. Криштиану снова переиграл вратаря с «точки», однако арбитр попросил перебить. Впрочем, и третий удар португальца с пенальти оказался результативным.

Первый тайм получился для Криштиану прекрасным с точки зрения статистики: три удара (все — в створ), два гола, 100% точных передач. А его команда укрепила преимущество — точным ударом отметился одноклубник Роналду Бруну Фернандеш. После перерыва португальцы усилиями Палиньи в четвёртый раз пробили вратаря гостей. Окончательный счёт установил Криштиану, пробивший головой в ближний угол.



В сентябре Роналду стал рекордсменом по голам за сборные, превзойдя достижение Али Даеи (сейчас на счету Криштиану уже 115 голов, а у иранца — 109). Сегодня португалец забил аутсайдеру с игры только на последних минутах, но при этом снова увеличил отрыв в списке лучших бомбардиров. Люксембург — любимый соперник Роналду на уровне национальных команд, поскольку ни одной другой сборной он не забивал так часто (9 мячей с учётом хет-трика в прошедшем матче).

Несмотря на уверенную победу, Португалия по-прежнему осталась на втором месте в отборочной группе ЧМ-2022. Сербия в параллельном матче обыграла Азербайджан и обошла команду Фернанду Сантуша на одно очко. Впрочем, у португальцев есть игра в запасе. Похоже, судьбу первого места в этой группе решит матч Португалия — Сербия, который состоится 14 ноября. За несколько дней до этого команда Роналду слетает в Ирландию, где у неё появится возможность вернуть себе лидерство в группе.