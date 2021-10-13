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Сербия — Азербайджан — 3:1, видео ошибки вратаря Предрага Райковича, отборочный цикл ЧМ-2022, 12 октября 2021

Курьёзный момент в отборе ЧМ-2022. Как начудил вратарь сборной Сербии
Кирилл Закатченко
Как начудил вратарь сборной Сербии. Видео
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Трудно объяснить действия Предрага Райковича в безобидной ситуации.

11 октября сборная России порадовала своих болельщиков очередной победой, а на следующий день в Европе состоялись очередные матчи квалификации ЧМ-2022. Сборная Сербии, которая год назад уничтожила нашу команду в Лиге наций, принимала Азербайджан.

Подопечные Драгана Стойковича ведут напряжённую борьбу с португальцами за первое место в группе, поэтому терять очки им никак нельзя. Сербы открыли счёт на 30-й минуте благодаря Душану Влаховичу — одноклубник Александра Кокорина реализовал пенальти. Однако гости ответили голом на последних секундах первой половины. И момент получится весьма курьёзным.

ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
3 : 1
Азербайджан
1:0 Влахович – 30' (пен)   1:1 Махмудов – 45+2'   2:1 Влахович – 52'   3:1 Тадич – 83' (пен)

Голкипер Сербии Предраг Райкович, видимо, заскучал и отметился необъяснимыми действиями. Вратарь «Реймса» в совершенно безобидной ситуации слишком далеко отпустил от себя мяч, а затем только усугубил положение. Райкович вышел с мячом за пределы штрафной площади, после чего в подкате выложил его в ноги сопернику. В общем, начудил по полной программе. Эмин Махмудов не отказался от такого подарка и переправил мяч в пустые ворота, обыграв по пути двух соперников. Что нашло на вратаря сборной Сербии?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

Кстати, несколько дней назад вратарь сборной Уэльса Дэнни Уорд тоже проявил себя не лучшим образом. Голкипер отметился комичным автоголом в матче с Чехией.

Комичный автогол в отборе ЧМ-2022. Что случилось с вратарём сборной Уэльса? Комичный автогол в отборе ЧМ-2022. Что случилось с вратарём сборной Уэльса?

Впрочем, сенсации в Белграде так и не случилось. После перерыва сербы взяли себя в руки и дважды огорчили гостей. Сначала Влахович оформил дубль, а в концовке встречи пенальти реализовал Душан Тадич.

Благодаря этой победе Сербия сохранила за собой первое место в отборочной группе, правда, у португальцев, отстающих на одно очко, матч в запасе. Прямую путёвку на чемпионат мира в Катар получит только победитель группы, а второй команде придётся пробиваться через стыки.

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