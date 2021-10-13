Скандал в отборе ЧМ-2022! Албанские фанаты закидали мусором поляков и чуть не сорвали матч

Как не нужно себя вести, когда твоя сборная борется за путёвку в Катар.

Албания и скандалы. Кажется, в футбольном мире первое слово практически всегда в связке со вторым. И вот новый инцидент. В 8-м туре квалификации ЧМ-2022 к албанцам в гости приехала сборная Польши. Вряд ли многие стали смотреть этот матч по футбольным причинам, но в итоге он привлёк внимание другим способом.

Албанские фанаты были заряжены и принялись действовать ещё до стартового свистка. Во время гимна Польши они громко свистели, но этого им показалось мало.



Поляки, несмотря на статус фаворитов, смогли открыть счёт лишь на 77-й минуте. И началось. Польские футболисты побежали праздновать, но выбрали неудачное место — прямо рядом с трибуной активных албанских фанатов. Разгневанные болельщики стали бросать в игроков стаканы, бутылки и прочий мелкий мусор. На футбольных матчах такое периодически происходит, но в данном случае поражали масштабы. По картинке сложилось ощущение, что в поляков кидался примерно каждый второй на трибуне.



Игнорировать такое поведение фанатов было невозможно. Главный судья Клеман Тюрпен остановил игру, и футболисты обеих команд отправились в раздевалки. Болельщики принялись скандировать оскорбительные кричалки про Польшу, а диктор предупредил их, что если они продолжат бросаться мусором после возобновления матча, то доигрывать уже никто не будет. Очевидно, в таком случае Албания получила бы техническое поражение.

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После паузы, которая длилась более 15 минут, матч всё же возобновился. Сборная Польши довела дело до победы — 1:0. Теперь футбол окончательно отойдёт на второй план, и начнутся разбирательства. Вероятно, УЕФА накажет албанцев. И, учитывая масштаб произошедшего, штрафом дело может не ограничиться.

Поведение албанских фанатов удивительно ещё и тем, что их сборная по-прежнему борется за выход на ЧМ-2022. Из-за поражения (во многом спасибо болельщикам) команда пропустила Польшу на второе место, которое позволит сыграть с стыковых матчах. Теперь албанцам нужно биться в гостях с Англией и надеяться на осечку поляков в домашней встрече с Венгрией. Ведь с Андоррой проблем не должно возникнуть ни у тех, ни у других.