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ЧМ-2022, расклад, возможные соперники России в стыках, отборочный турнир, таблицы, регламент

Сборной России точно не надо в стыки. Можно нарваться даже на чемпионов Европы
Олег Лысенко
Расклад ЧМ-2022
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Два финалиста ЧМ-2022 от Европы известны. А кто ещё поедет в Катар? Кому светят «стыки»? Все расклады.

По итогам октябрьской квалификации определились второй и третий участники финальной стадии ЧМ-2022 (Катар попал туда первым как хозяин турнира). В розыгрыше на всю Европу осталось 8 прямых путёвок на Ближний Восток и 3 — с «пересадкой» в плей-офф. Пробежимся по группам, прикинем шансы.

Группа А

МестоКомандаИгрыОчки
1Сербия717
2Португалия616
3Люксембург66
4Ирландия65
5Азербайджан71

В первой пятёрке борьба за выход «на мир» давно свелась к противостоянию Сербии и Португалии. По итогам прошедшего игрового дня конфигурация лидерской двойки не изменилась, но игра в запасе и матч с прямым (и единственным) конкурентом на своём поле в последнем туре дают серьёзное преимущество команде Роналду. Сербам всё отчётливее светят «стыки».

Группа В

МестоКомандаИгрыОчки
1Швеция615
2Испания613
3Греция69
4Грузия74
5Косово74

Воспользовавшись «выходным» у главного конкурента, шведы выскочили на первое место в группе. Но чтобы его сохранить и после финиша, им, скорее всего, нужно будет не проиграть 14 ноября в Севилье. Для греков «моментом истины» станет следующий матч с испанцами дома. Победа продлит им «жизнь» в турнире и осчастливит Швецию, ничья — вычеркнет из числа соискателей билетов в Катар.

Группа С

МестоКомандаИгрыОчки
1Италия614
2Швейцария614
3Болгария78
4Северная Ирландия65
5Литва73

А вот здесь дело может дойти до подсчёта дополнительных показателей. Открываем регламент ФИФА.

При равенстве очков у двух и более команд последовательно применяются следующие критерии:
— разница мячей
— забитые мячи
— результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые мячи; если равенство только между двумя командами — мячи на выезде
— рейтинг фэйр-плей
— жребий

По двум первым параметрам у Италии пока небольшое превосходство (+11:+9; 12:10). Плюс домашняя игра со Швейцарией в следующем туре. Она-то, по всей видимости, и прояснит ситуацию в группе. Манчини против Якина — привет, РПЛ!

Группа D

МестоКомандаИгрыОчки
1Франция612
2Украина79
3Финляндия68
4Босния и Герцеговина67
5Казахстан73

Пока французы отдыхали, Украина упустила отличный шанс хотя бы на месяц приблизиться к фавориту. Домашняя ничья с боснийцами фактически исключила её из числа претендентов на первое место: вы же не думаете, что чемпион мира влетит Казахстану и финнам? Более того, даже вторую позицию украинцам удержать проблематично. Для этого от них потребуется мини-подвиг — победить в Боснии. Хотя и его может не хватить, если финны — ну а вдруг! — последовательно грохнут боснийцев и уже, скорее всего, немотивированных французов. Расклад!

Группа E

МестоКомандаИгрыОчки
1Бельгия616
2Чехия711
3Уэльс611
4Эстония64
5Беларусь73

Бельгия ещё не квалифицировалась на ЧМ-2022, но почти наверняка оформит формальности в ближайшем домашнем матче с эстонцами. Тут вся интрига сведена к битве за плей-офф. Шансы валлийцев в теперь уже заочном противостоянии с чехами выглядят, на первый взгляд, предпочтительнее. У них: а) игра в запасе, б) преимущество в «личках» (победа и ничья). Но всё не так однозначно. «Лишний» матч с бельгийцами грозит ухудшением разницы забитых-пропущенных мячей, которая у британцев и сейчас хуже, чем у Чехии (+1 против +3). Естественно, что обе команды на финише будут стараться не просто обыграть посильных соперников, а сделать это как можно крупнее. Так что в Кардиффе 13 ноября и в Праге 16-го возможны очень любопытные сюжеты.

Группа F

МестоКомандаИгрыОчки
1Дания824
2Шотландия817
3Израиль813
4Австрия810
5Фарерские острова84
6Молдова81

Теперь понимаете, какой классной банде проиграла Россия на Евро? 100% очков, 27 забитых мячей, 0 (ноль!) пропущенных — круче Дании в отборе ЧМ-2022 никого нет. Остальным её «одногруппникам» осталась борьба за плей-офф. Шотландии, чтобы избавить себя от «валидола» на финише, нужно через месяц выиграть в Кишинёве. Единица в очковой графе у молдаван указывает на то, что это более чем реально. Откладывать решение на последний тур — опасно. Там — Дания.

Группа G

МестоКомандаИгрыОчки
1Нидерланды819
2Норвегия817
3Турция815
4Черногория811
5Латвия85
6Гибралтар80

Если ближайший игровой день обойдётся без сенсаций и все три фаворита добудут плановые победы (Голландия — в Черногории, Норвегия над Латвией и Турция — над Гибралтаром), нас ждёт своего рода суперфинал — битва за прямой пропуск на ЧМ-2022 в Роттердаме. При таких вводных голландцев устроит и ничья, тогда как норвежцев жизнь вынудит играть только на победу. Проиграв, они могут и со второго места слететь — под дистанционным натиском турок.

Группа H

МестоКомандаИгрыОчки
1Россия819
2Хорватия817
3Словакия810
4Словения810
5Мальта85
6Кипр85

Хорошо, что ниже второго места Россия уже точно не опустится. Плохо, что первое придётся отстаивать на территории самого опасного противника. Подробно все расклады расписали тут.

Россия всё ближе к выходу на ЧМ-2022! Расклады в группе после матча со Словенией Россия всё ближе к выходу на ЧМ-2022! Расклады в группе после матча со Словенией

Группа I

МестоКомандаИгрыОчки
1Англия820
2Польша817
3Албания815
4Венгрия811
5Андорра86
6Сан-Марино80

Домашней ничьей с венграми англичане продлили жизнь интриге в своей шестёрке, но вряд ли надолго. Не дома с Албанией, так в Сан-Марино финалист Евро как-нибудь да доберёт недостающие ему для прямой квалификации на ЧМ очки. Второй должна финишировать Польша: она закрывает отбор выездом в Андорру и «домашкой» с Венгрией.

Группа J

МестоКомандаИгрыОчки
1Германия821
2Румыния813
3Северная Македония812
4Армения812
5Исландия88
6Лихтенштейн81

Статистически немцы отработали квалификацию хуже датчан, но хронологически быстрее вышли на ЧМ — на сутки раньше. Нашего читателя в этой группе наверняка больше заботит судьба Армении. Так вот, перспективы у неё не очень: одной домашней победы над северными македонцами для прорыва в стыки будет недостаточно, поскольку у румын, считайте, беспроигрышный вариант в последнем туре — выезд в Лихтенштейн. Армянам нужно цеплять очки дома у Германии. Обнадёживающее уточнение — у решившей все задачи, а значит, немного подобревшей Германии.

ЧМ-2022 (Европа). Турнирные таблицы

На данный момент в стыковые матчи выходят:

ГруппаКомандаИгрыОчкиПосев
АПортугалия616Сеяная
СШвейцария614Сеяная
FШотландия714Сеяная
ВИспания613Сеяная
IПольша611Сеяная
HХорватия611Сеяная
EЧехия711Несеяная
GНорвегия611Несеяная
JРумыния710Несеяная
DУкраина79Несеяная

Не хотелось бы в ночь с 15 на 16 ноября обнаружить в этом списке Россию.

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