Сборной России точно не надо в стыки. Можно нарваться даже на чемпионов Европы

По итогам октябрьской квалификации определились второй и третий участники финальной стадии ЧМ-2022 (Катар попал туда первым как хозяин турнира). В розыгрыше на всю Европу осталось 8 прямых путёвок на Ближний Восток и 3 — с «пересадкой» в плей-офф. Пробежимся по группам, прикинем шансы.
Группа А
|Место
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Сербия
|7
|17
|2
|Португалия
|6
|16
|3
|Люксембург
|6
|6
|4
|Ирландия
|6
|5
|5
|Азербайджан
|7
|1
В первой пятёрке борьба за выход «на мир» давно свелась к противостоянию Сербии и Португалии. По итогам прошедшего игрового дня конфигурация лидерской двойки не изменилась, но игра в запасе и матч с прямым (и единственным) конкурентом на своём поле в последнем туре дают серьёзное преимущество команде Роналду. Сербам всё отчётливее светят «стыки».
Группа В
|Место
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Швеция
|6
|15
|2
|Испания
|6
|13
|3
|Греция
|6
|9
|4
|Грузия
|7
|4
|5
|Косово
|7
|4
Воспользовавшись «выходным» у главного конкурента, шведы выскочили на первое место в группе. Но чтобы его сохранить и после финиша, им, скорее всего, нужно будет не проиграть 14 ноября в Севилье. Для греков «моментом истины» станет следующий матч с испанцами дома. Победа продлит им «жизнь» в турнире и осчастливит Швецию, ничья — вычеркнет из числа соискателей билетов в Катар.
Группа С
|Место
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Италия
|6
|14
|2
|Швейцария
|6
|14
|3
|Болгария
|7
|8
|4
|Северная Ирландия
|6
|5
|5
|Литва
|7
|3
А вот здесь дело может дойти до подсчёта дополнительных показателей. Открываем регламент ФИФА.
— разница мячей
— забитые мячи
— результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые мячи; если равенство только между двумя командами — мячи на выезде
— рейтинг фэйр-плей
— жребий
По двум первым параметрам у Италии пока небольшое превосходство (+11:+9; 12:10). Плюс домашняя игра со Швейцарией в следующем туре. Она-то, по всей видимости, и прояснит ситуацию в группе. Манчини против Якина — привет, РПЛ!
Группа D
|Место
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Франция
|6
|12
|2
|Украина
|7
|9
|3
|Финляндия
|6
|8
|4
|Босния и Герцеговина
|6
|7
|5
|Казахстан
|7
|3
Пока французы отдыхали, Украина упустила отличный шанс хотя бы на месяц приблизиться к фавориту. Домашняя ничья с боснийцами фактически исключила её из числа претендентов на первое место: вы же не думаете, что чемпион мира влетит Казахстану и финнам? Более того, даже вторую позицию украинцам удержать проблематично. Для этого от них потребуется мини-подвиг — победить в Боснии. Хотя и его может не хватить, если финны — ну а вдруг! — последовательно грохнут боснийцев и уже, скорее всего, немотивированных французов. Расклад!
Группа E
|Место
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Бельгия
|6
|16
|2
|Чехия
|7
|11
|3
|Уэльс
|6
|11
|4
|Эстония
|6
|4
|5
|Беларусь
|7
|3
Бельгия ещё не квалифицировалась на ЧМ-2022, но почти наверняка оформит формальности в ближайшем домашнем матче с эстонцами. Тут вся интрига сведена к битве за плей-офф. Шансы валлийцев в теперь уже заочном противостоянии с чехами выглядят, на первый взгляд, предпочтительнее. У них: а) игра в запасе, б) преимущество в «личках» (победа и ничья). Но всё не так однозначно. «Лишний» матч с бельгийцами грозит ухудшением разницы забитых-пропущенных мячей, которая у британцев и сейчас хуже, чем у Чехии (+1 против +3). Естественно, что обе команды на финише будут стараться не просто обыграть посильных соперников, а сделать это как можно крупнее. Так что в Кардиффе 13 ноября и в Праге 16-го возможны очень любопытные сюжеты.
Группа F
|Место
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Дания
|8
|24
|2
|Шотландия
|8
|17
|3
|Израиль
|8
|13
|4
|Австрия
|8
|10
|5
|Фарерские острова
|8
|4
|6
|Молдова
|8
|1
Теперь понимаете, какой классной банде проиграла Россия на Евро? 100% очков, 27 забитых мячей, 0 (ноль!) пропущенных — круче Дании в отборе ЧМ-2022 никого нет. Остальным её «одногруппникам» осталась борьба за плей-офф. Шотландии, чтобы избавить себя от «валидола» на финише, нужно через месяц выиграть в Кишинёве. Единица в очковой графе у молдаван указывает на то, что это более чем реально. Откладывать решение на последний тур — опасно. Там — Дания.
Группа G
|Место
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Нидерланды
|8
|19
|2
|Норвегия
|8
|17
|3
|Турция
|8
|15
|4
|Черногория
|8
|11
|5
|Латвия
|8
|5
|6
|Гибралтар
|8
|0
Если ближайший игровой день обойдётся без сенсаций и все три фаворита добудут плановые победы (Голландия — в Черногории, Норвегия над Латвией и Турция — над Гибралтаром), нас ждёт своего рода суперфинал — битва за прямой пропуск на ЧМ-2022 в Роттердаме. При таких вводных голландцев устроит и ничья, тогда как норвежцев жизнь вынудит играть только на победу. Проиграв, они могут и со второго места слететь — под дистанционным натиском турок.
Группа H
|Место
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Россия
|8
|19
|2
|Хорватия
|8
|17
|3
|Словакия
|8
|10
|4
|Словения
|8
|10
|5
|Мальта
|8
|5
|6
|Кипр
|8
|5
Хорошо, что ниже второго места Россия уже точно не опустится. Плохо, что первое придётся отстаивать на территории самого опасного противника. Подробно все расклады расписали тут.
Группа I
|Место
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Англия
|8
|20
|2
|Польша
|8
|17
|3
|Албания
|8
|15
|4
|Венгрия
|8
|11
|5
|Андорра
|8
|6
|6
|Сан-Марино
|8
|0
Домашней ничьей с венграми англичане продлили жизнь интриге в своей шестёрке, но вряд ли надолго. Не дома с Албанией, так в Сан-Марино финалист Евро как-нибудь да доберёт недостающие ему для прямой квалификации на ЧМ очки. Второй должна финишировать Польша: она закрывает отбор выездом в Андорру и «домашкой» с Венгрией.
Группа J
|Место
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Германия
|8
|21
|2
|Румыния
|8
|13
|3
|Северная Македония
|8
|12
|4
|Армения
|8
|12
|5
|Исландия
|8
|8
|6
|Лихтенштейн
|8
|1
Статистически немцы отработали квалификацию хуже датчан, но хронологически быстрее вышли на ЧМ — на сутки раньше. Нашего читателя в этой группе наверняка больше заботит судьба Армении. Так вот, перспективы у неё не очень: одной домашней победы над северными македонцами для прорыва в стыки будет недостаточно, поскольку у румын, считайте, беспроигрышный вариант в последнем туре — выезд в Лихтенштейн. Армянам нужно цеплять очки дома у Германии. Обнадёживающее уточнение — у решившей все задачи, а значит, немного подобревшей Германии.
На данный момент в стыковые матчи выходят:
|Группа
|Команда
|Игры
|Очки
|Посев
|А
|Португалия
|6
|16
|Сеяная
|С
|Швейцария
|6
|14
|Сеяная
|F
|Шотландия
|7
|14
|Сеяная
|В
|Испания
|6
|13
|Сеяная
|I
|Польша
|6
|11
|Сеяная
|H
|Хорватия
|6
|11
|Сеяная
|E
|Чехия
|7
|11
|Несеяная
|G
|Норвегия
|6
|11
|Несеяная
|J
|Румыния
|7
|10
|Несеяная
|D
|Украина
|7
|9
|Несеяная
Не хотелось бы в ночь с 15 на 16 ноября обнаружить в этом списке Россию.
- 13 октября 2021
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