Два финалиста ЧМ-2022 от Европы известны. А кто ещё поедет в Катар? Кому светят «стыки»? Все расклады.

Сборной России точно не надо в стыки. Можно нарваться даже на чемпионов Европы

По итогам октябрьской квалификации определились второй и третий участники финальной стадии ЧМ-2022 (Катар попал туда первым как хозяин турнира). В розыгрыше на всю Европу осталось 8 прямых путёвок на Ближний Восток и 3 — с «пересадкой» в плей-офф. Пробежимся по группам, прикинем шансы.

Группа А

Место Команда Игры Очки 1 Сербия 7 17 2 Португалия 6 16 3 Люксембург 6 6 4 Ирландия 6 5 5 Азербайджан 7 1

В первой пятёрке борьба за выход «на мир» давно свелась к противостоянию Сербии и Португалии. По итогам прошедшего игрового дня конфигурация лидерской двойки не изменилась, но игра в запасе и матч с прямым (и единственным) конкурентом на своём поле в последнем туре дают серьёзное преимущество команде Роналду. Сербам всё отчётливее светят «стыки».

Группа В

Место Команда Игры Очки 1 Швеция 6 15 2 Испания 6 13 3 Греция 6 9 4 Грузия 7 4 5 Косово 7 4

Воспользовавшись «выходным» у главного конкурента, шведы выскочили на первое место в группе. Но чтобы его сохранить и после финиша, им, скорее всего, нужно будет не проиграть 14 ноября в Севилье. Для греков «моментом истины» станет следующий матч с испанцами дома. Победа продлит им «жизнь» в турнире и осчастливит Швецию, ничья — вычеркнет из числа соискателей билетов в Катар.

Группа С

Место Команда Игры Очки 1 Италия 6 14 2 Швейцария 6 14 3 Болгария 7 8 4 Северная Ирландия 6 5 5 Литва 7 3

А вот здесь дело может дойти до подсчёта дополнительных показателей. Открываем регламент ФИФА.

При равенстве очков у двух и более команд последовательно применяются следующие критерии:

— разница мячей

— забитые мячи

— результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые мячи; если равенство только между двумя командами — мячи на выезде

— рейтинг фэйр-плей

— жребий

По двум первым параметрам у Италии пока небольшое превосходство (+11:+9; 12:10). Плюс домашняя игра со Швейцарией в следующем туре. Она-то, по всей видимости, и прояснит ситуацию в группе. Манчини против Якина — привет, РПЛ!

Группа D

Место Команда Игры Очки 1 Франция 6 12 2 Украина 7 9 3 Финляндия 6 8 4 Босния и Герцеговина 6 7 5 Казахстан 7 3

Пока французы отдыхали, Украина упустила отличный шанс хотя бы на месяц приблизиться к фавориту. Домашняя ничья с боснийцами фактически исключила её из числа претендентов на первое место: вы же не думаете, что чемпион мира влетит Казахстану и финнам? Более того, даже вторую позицию украинцам удержать проблематично. Для этого от них потребуется мини-подвиг — победить в Боснии. Хотя и его может не хватить, если финны — ну а вдруг! — последовательно грохнут боснийцев и уже, скорее всего, немотивированных французов. Расклад!

Группа E

Место Команда Игры Очки 1 Бельгия 6 16 2 Чехия 7 11 3 Уэльс 6 11 4 Эстония 6 4 5 Беларусь 7 3

Бельгия ещё не квалифицировалась на ЧМ-2022, но почти наверняка оформит формальности в ближайшем домашнем матче с эстонцами. Тут вся интрига сведена к битве за плей-офф. Шансы валлийцев в теперь уже заочном противостоянии с чехами выглядят, на первый взгляд, предпочтительнее. У них: а) игра в запасе, б) преимущество в «личках» (победа и ничья). Но всё не так однозначно. «Лишний» матч с бельгийцами грозит ухудшением разницы забитых-пропущенных мячей, которая у британцев и сейчас хуже, чем у Чехии (+1 против +3). Естественно, что обе команды на финише будут стараться не просто обыграть посильных соперников, а сделать это как можно крупнее. Так что в Кардиффе 13 ноября и в Праге 16-го возможны очень любопытные сюжеты.

Группа F

Место Команда Игры Очки 1 Дания 8 24 2 Шотландия 8 17 3 Израиль 8 13 4 Австрия 8 10 5 Фарерские острова 8 4 6 Молдова 8 1

Теперь понимаете, какой классной банде проиграла Россия на Евро? 100% очков, 27 забитых мячей, 0 (ноль!) пропущенных — круче Дании в отборе ЧМ-2022 никого нет. Остальным её «одногруппникам» осталась борьба за плей-офф. Шотландии, чтобы избавить себя от «валидола» на финише, нужно через месяц выиграть в Кишинёве. Единица в очковой графе у молдаван указывает на то, что это более чем реально. Откладывать решение на последний тур — опасно. Там — Дания.

Группа G

Место Команда Игры Очки 1 Нидерланды 8 19 2 Норвегия 8 17 3 Турция 8 15 4 Черногория 8 11 5 Латвия 8 5 6 Гибралтар 8 0

Если ближайший игровой день обойдётся без сенсаций и все три фаворита добудут плановые победы (Голландия — в Черногории, Норвегия над Латвией и Турция — над Гибралтаром), нас ждёт своего рода суперфинал — битва за прямой пропуск на ЧМ-2022 в Роттердаме. При таких вводных голландцев устроит и ничья, тогда как норвежцев жизнь вынудит играть только на победу. Проиграв, они могут и со второго места слететь — под дистанционным натиском турок.

Группа H

Место Команда Игры Очки 1 Россия 8 19 2 Хорватия 8 17 3 Словакия 8 10 4 Словения 8 10 5 Мальта 8 5 6 Кипр 8 5

Хорошо, что ниже второго места Россия уже точно не опустится. Плохо, что первое придётся отстаивать на территории самого опасного противника. Подробно все расклады расписали тут.

Группа I

Место Команда Игры Очки 1 Англия 8 20 2 Польша 8 17 3 Албания 8 15 4 Венгрия 8 11 5 Андорра 8 6 6 Сан-Марино 8 0

Домашней ничьей с венграми англичане продлили жизнь интриге в своей шестёрке, но вряд ли надолго. Не дома с Албанией, так в Сан-Марино финалист Евро как-нибудь да доберёт недостающие ему для прямой квалификации на ЧМ очки. Второй должна финишировать Польша: она закрывает отбор выездом в Андорру и «домашкой» с Венгрией.

Группа J

Место Команда Игры Очки 1 Германия 8 21 2 Румыния 8 13 3 Северная Македония 8 12 4 Армения 8 12 5 Исландия 8 8 6 Лихтенштейн 8 1

Статистически немцы отработали квалификацию хуже датчан, но хронологически быстрее вышли на ЧМ — на сутки раньше. Нашего читателя в этой группе наверняка больше заботит судьба Армении. Так вот, перспективы у неё не очень: одной домашней победы над северными македонцами для прорыва в стыки будет недостаточно, поскольку у румын, считайте, беспроигрышный вариант в последнем туре — выезд в Лихтенштейн. Армянам нужно цеплять очки дома у Германии. Обнадёживающее уточнение — у решившей все задачи, а значит, немного подобревшей Германии.

На данный момент в стыковые матчи выходят:

Группа Команда Игры Очки Посев А Португалия 6 16 Сеяная С Швейцария 6 14 Сеяная F Шотландия 7 14 Сеяная В Испания 6 13 Сеяная I Польша 6 11 Сеяная H Хорватия 6 11 Сеяная E Чехия 7 11 Несеяная G Норвегия 6 11 Несеяная J Румыния 7 10 Несеяная D Украина 7 9 Несеяная

Не хотелось бы в ночь с 15 на 16 ноября обнаружить в этом списке Россию.