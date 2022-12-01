Яркие цитаты Валерия Карпина
Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал об отказе Дзюбы, новой схеме и почему капитанская повязка — это просто «тряпочка».
Про отказ Дзюбы ехать в сборную
«Когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?». Он ответил: «Да, на связи». Я ему позвонил: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, всё нормально?» →
«Нет, я не готов, мне надо набирать форму». – «Окей, хорошо». В клубе игрок деньги получает, а в сборной нет. В клубе ему скажут: «Не готов играть — зарплату не получаешь». Всё! Какие у меня рычаги?
Про песню «Валера, Валера» и видео из раздевалки
«Разрешения на публикацию не было. Сразу сказал, чтобы не выкладывали. Написали, что я дал добро? Фигня полная. Будем разбираться. Сама песня не нравится, конечно. Но её везде поют, где меня видят».
Про капитанскую повязку
«Капитанскую повязку в футболе надо отменять. И вообще везде. Она ничего не даёт. Просто ни о чём. У кого повязка – вообще не важно, это просто тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без».
Про схему в 5 защитников
«Мы не провели ни одной полноценной тренировки [на сборах]. То, на что мы перестроились – 5-4-1 – мы минут шесть отрабатывали. За весь цикл. Это очень мало. Чтобы что-то отработать, надо две недели».
Почему переделал кабинет Черчесова в массажную комнату, продлит ли контракт и какой видит сборную России.
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Яркие цитаты Валерия Карпина
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