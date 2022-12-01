Про песню «Валера, Валера» и видео из раздевалки

«Разрешения на публикацию не было. Сразу сказал, чтобы не выкладывали. Написали, что я дал добро? Фигня полная. Будем разбираться. Сама песня не нравится, конечно. Но её везде поют, где меня видят».