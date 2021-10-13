Немного о технике удара через себя.

Джикия забил супергол, но не сравнивайте его с Ибрагимовичем. Посмотрите, как бьёт Златан

Как только Георгий Джикия ударом через себя забил гол в ворота сборной Словении, многие (и мы тоже) сразу начали сравнивать нашего защитника со Златаном Ибрагимовичем. В «твиттере» сборной России даже тегнули шведского нападающего.

Удар Джикии действительно был хорош, не говоря уже о том, что его гол стал победным. Но сравнивать его с «ножницами» в исполнении Ибры не очень правильно. Швед наносит этот удар совсем по-другому.

Как забил Джикия?

Разумеется, это было красиво. Если вдруг забыли, вот видео.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Теперь о нюансах. Главный из них: Георгий пробил не классическими «ножницами». В момент удара он одной ногой стоял на газоне, а другой (своей родной левой) пробил по мячу, сильно завалив корпус назад.

Обычно, когда говорят об ударе через себя «ножницами», речь идёт о другом элементе. Футболист одной ногой отталкивается от земли, занимает положение плюс-минус параллельно газону, а потом перекрещивает ноги и бьёт по мячу той ногой, которой отталкивался. Вот эта картинка из Википедии всё наглядно объясняет.

Фото: wikipedia

А как бьёт Ибрагимович?

Как раз классическими «ножницами». Свой самый известный гол ударом через себя Златан забил в 2012 году в товарищеском матче Швеция — Англия. Тот удар метров с 25-30 ФИФА признала лучшим голом года и наградила Ибрагимовича призом Ференца Пушкаша. Но этот случай абсолютно уникален, поэтому за пример возьмём что-нибудь попроще.

Типичный вариант: в 2019 году Златан разрывал МЛС. Его «Лос-Анджелес Гэлакси» принимал «Нью-Инглэнд Революшн» и горел к 84-й минуте со счётом 0:2. И тут Ибрагимович дал шоу. Он принял мяч в штрафной, но перед ним был защитник. Тогда Златан подбросил мяч, развернулся и пробил через себя. Ибрагимович исполнил всё по классике: оттолкнулся правой, перекрестил ноги в воздухе и мощно пробил. Вынимай!

Права на видео принадлежат МЛС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Major League Soccer.

Ещё раз отметим: Джикия — красавец, он забил крутейший гол и принёс сборной России важную победу, которая вывела нас на первое место в отборочной группе. Но Ибрагимович забивает через себя иначе.