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Как песня «Валера» певицы Афродиты стала неофициальным гимном сборной России

«Разрешения на публикацию не было». Карпин не рад песне про Валеру, любовь, надежду и веру
Евгений Марков
Песня «Валера» певицы Афродиты
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Рассказываем историю песни Афродиты «Валера» и о её связи с футболом.

В победной раздевалке Марибора звучала та самая песня «Валера» с припевом про любовь, надежду и веру. Футболисты подпевали, а главный тренер – он же главный Валера страны – танцевал и просил авторов видео, чтобы они его не выкладывали.

Видео в соцсетях сборной вышло всё равно: с подписью «данная публикация согласована с главным тренером». А сам Карпин прокомментировал динамичный танец так: «Радостные эмоции были не от песни, а от того, что мы победили на выезде».

Стоп! Оказывается, видео не согласовали с Карпиным

Об этом мы узнали из интервью Карпина «Чемпионату». Приводим отрывок, в котором важны все ответы главного тренера.

«Напрягает, что из сборной утекла информация. Найдём откуда». Большое интервью с Карпиным «Напрягает, что из сборной утекла информация. Найдём откуда». Большое интервью с Карпиным

– Кто включил песню «Валера, Валера» в раздевалке после матча со Словенией?
– Откуда я знаю?

– Когда вы зашли, она уже играла?
– Сначала играла какая-то другая музыка. Затем заиграла эта песня.

– Включил кто-то из игроков?
– Честно говоря, не знаю, кто отвечает за музыку.

– Тяжело было получить от вас добро на публикацию видео?
– Разрешения на публикацию не было. Сразу сказал, чтобы не выкладывали.

– Как же тогда выложили? Написано, что вы дали добро.
– Фигня полная. Будем разбираться.

– Ещё не узнавали, как так получилось?
– Сейчас есть дела поважнее. Выложили и выложили. Разберёмся.

– Сама песня вам нравится? Она есть в вашем плей-листе?
– Нет, конечно. У меня другие песни.

Фото: «Чемпионат»

***

Даже несмотря на такую реакцию Карпина, «Валера» от певицы Афродиты постепенно превращается в футбольный гимн страны (после «Спартака», Ростова и Армавира её подхватила вся страна).

И чтобы в следующий раз на стадионе вы знали, что именно поют болельщики про Валеру, мы рассказываем историю одноимённой песни Афродиты с таким припевом.

«Валера, Валера!

Я буду нежной и верной.

Валера, Валера!

Ты словно снег, самый первый.

Валера, Валера!

Любовь, надежда и вера.

Валера, Валера!»

Песня Афродиты — про детскую любовь и Валеру, который уехал в другой город

В песне «Валера» Жанна Остапенко – она же Афродита – поёт о первой любви. И футбол тут ни при чём.
«Валера дарил мне цветы, провожал домой, носил портфель, сидели с ним за одной партой, он смотрел на меня восхищённым взглядом, и мы мечтали о совместном будущем, – рассказывала певица в интервью «Собеседнику». – Потом я перешла в другую школу, а он уехал с родителями в другой город. На этом наши отношения и закончились».

Певица и настоящий Валера долгое время не общались, но после выхода песни в 2009 году Валерий написал Жанне в соцсетях, и у них состоялся первый за долгое время разговор, в ходе которого вспоминали «детство и чувства».

Фото: instagram.com/afrodita_music

Афродита называет песню «Валера» счастливой звездой: ведь так она обрела популярность и стала счастливой (ведь её песню «знает почти весь мир»). «И заметьте, без каких-либо финансовых вложений, пиара и рекламы», – отмечает Афродита.

Сейчас под клипом «Валеры» – 9,9 миллиона просмотров. Вы знаете, что делать!

Карпин регулярно слышал «Валеру» на стадионах и станцевал под песню в Ростове

Первое упоминание «Валеры» в контексте Карпина найдено осенью 2013 года, когда на нижегородском стадионе «Локомотив» – сразу после победы «Спартака» над «Волгой» со счётом 1:0 – играла эта песня. Спортивные медиа писали, что идею с музыкальным приветом Карпину несколько лет вынашивал кто-то из сотрудников стадиона.

Уходя в раздевалку, Карпин аплодировал болельщикам, распевающим ту самую песню.

Через неделю в «Лужниках» спартаковцы разгромили ЦСКА со счётом 3:0, игроки в раздевалке включили «Валеру», а Карпин – как и восемь лет спустя – скромничал: «А что, Валер в стране больше нет? [И да] я в курсе, что эта песня популярна среди болельщиков и в интернете».

В итоге песню подхватывали на спартаковских секторах, и так она долетела до Армавира и Ростова-на-Дону, новых мест работы Карпина.

В 2015-м перед матчем ФНЛ с саратовским «Соколом» фанаты армавирского «Торпедо» проехались по городу под песню «Валера» – акцию оценил сам Карпин: «Мне это нравится, а ребят заводит».

А по завершении сезона-2019/2020 танцевал под «Валеру» в ростовском ресторане «Пирс» – так отмечали пятое место «Ростова» и завершение сезона.

Правда, после победы в Мариборе главный тренер сборной смотрит на песню не так позитивно.

«Да её везде поют, где меня видят, – сказал Карпин «Чемпионату». – И во всех командах ставят: в «Спартаке», в Армавире, в «Ростове». На большее фантазии не хватает. Жена тоже поёт. Просто чтобы поприкалываться».

«Валера» — хит 2021 года. И новая песня в репертуаре фанатов сборной

Афродита всегда радовалась, что может «тронуть сердца» болельщиков, и подчёркивала, что её концертный директор любит футбол и болеет за «Спартак».

Прямо сейчас певица в курсе, что Карпин стал тренером сборной, чем «вдохнул в её хит вторую жизнь». «Уже дважды песня выстрелила в спортивной сфере, – радуется Афродита. – Недаром я там пою в том числе про «стадионы».

Речь, если что, про эти строки.

«Мой герой, мой номер один;

Я так давно тебя мечтаю найти.

Симпатичный!

Необычный!

Будь со мной, минуты лови,

Наверняка споют о нашей любви

Стадионы,

Миллионы».

***

Будут ли «Валеру» петь стадионы с болельщиками сборной России?

Фото: «Чемпионат»

«Такое вполне возможно, – рассказал «Чемпионату» Михаил Шичков, болельщик и ведущий канала «Последний мундиаль» про сборную России, путешествия и активную поддержку. – Если сборная выйдет на чемпионат мира напрямую – на трибунах можно ожидать любую эйфорию.

Однако сейчас – даже после победы в Мариборе – однозначных результатов у сборной нет. Мы ещё никуда не вышли, а если продолжим петь только про главного тренера – это будет каким-то валерабесием.

В любом случае на вопрос «Валера, верим?» болельщики всегда и массово отвечают: «Да, да и ещё раз да».

Здорово, что у сборной настало такое позитивное время».

***

Получается, поём и верим!

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