Бывшего игрока «МЮ» бесит песня, в которой он ест собак. А в Корее их действительно едят?

Форвард «Вулверхэмптона» Хван Хи Чан стал 14-м игроком из Южной Кореи в истории АПЛ и уже забил три гола в четырёх матчах. Но сейчас в Англии обсуждают презентацию Хвана перед матчем с «Манчестер Юнайтед» — он вышел на поле «Молине» поприветствовать болельщиков. Вроде бы ничего особенного, но гостевые фанаты, увидев корейца, запели старую песню, в которой были такие строчки:

— Пак, Пак, где бы ты ни находился,

Ты ел собак в своей стране.

Но могло быть и хуже.

Могло быть, как у скаузеров,

Которые едят крыс в своих дешёвых домах.



Это творение с прямолинейным выпадом в сторону болельщиков «Ливерпуля» фанаты «МЮ» сочинили, когда Алекс Фергюсон подписал из ПСВ Пак Чжи Суна. Таким образом они хотели поддержать нового игрока. Со временем кореец стал настоящим любимчиком трибун — за работоспособность его называли «футболист с тремя лёгкими». Но песня про собак осталась в репертуаре болельщиков.



«Слушаю это спустя 10 лет, и мне становится немного жаль молодого себя – тогда испытывал большой дискомфорт, который приходилось преодолевать», — вспоминает Пак Чжи Сун в UTD Podcast, комментируя инцидент с Хван Хи Чаном.



С точки зрения законодательства Великобритании, в песне болельщиков «МЮ» содержатся дискриминационные элементы. И уже был прецедент — в феврале этого года фанату «Тоттенхэма», который обратился к Сон Хын Мину со словами «иди жри собачье мясо», выписали восемь недель тюремного заключения и пожизненный запрет на посещение стадионов. Однако болельщики не считают песню оскорбительной.



Тем не менее Пак Чжи Сун обратился к фанатам: «Я знаю, что они не хотели оскорбить Хвана этой песней. Однако я должен образовывать фанатов, чтобы они прекратили использовать это слово (речь о «собачатине» — Прим. «Чемпионата»). В наши дни это обычно считается расовым оскорблением корейского народа».



Это уже не первый раз, когда кто-то просит болельщиков «МЮ» отказаться от исполнения определённых песен. В 2017-м к клубу обращались организация по борьбе с расизмом Kick It Out и агент Мино Райола. Тогда Ромелу Лукаку только перешёл в «МЮ» и забил семь голов в семи матчах. Болельщики сразу придумали новый хит: «Ромелу Лукаку — наш бельгийский гений. Он забивает голы, и у него 24-дюймовый пенис».

Корейцы действительно едят собак?

Это старые традиции местной кухни. Причём собак едят не только в Южной Корее, но и в Китае, а также в целом ряде стран Юго-Восточной Азии. Но в последние годы отношение самих корейцев к этому вопросу крайне изменилось. В конце сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказался за законодательный запрет на поедание мяса собак. По опросам за 2020-й год 84% жителей страны отказались от этой традиции.



Однако производство и сбыт собачьего мяса всё ещё находятся в «серой зоне» — открытых рынков уже не существует, но работают забойные фермы. В 2019-м в Южной Корее вырастили 2,5 млн собак для употребления в пищу. С каждым годом усиливается противодействие со стороны общественных организаций, в том числе и местных. Например, крупные акции протеста прошли два года назад в июле — в дни, когда корейцы традиционно едят «посинтхан», суп с собачатиной.

Впервые вопрос поедания собак глобально всплыл в 1988-м, когда Сеул принимал летнюю Олимпиаду. Власти убрали закусочные со специфичным меню подальше от глаз иностранных делегаций, чем вызвали возмущение местных жителей — они увидели в этом удар по традициям страны. Производство собачьего мяса запретили на законодательном уровне, но не установили ответственность — проще говоря, запрет носил условный характер.



В дальнейшем корейцы бурно реагировали на кампании общественных деятелей за права животных. Одну из них активно вела французская актриса Брижит Бардо, получившая в ответ тысячи гневных писем. Во время ЧМ-2002 она призывала к бойкоту корейских продуктов. Интересно, что тогда ФИФА официально обратилась к Южной Корее с просьбой окончательно запретить продажу блюд из собачьего мяса.

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Перед зимней Олимпиадой в Пхёнчхане власти города потребовали от местных ресторанов убрать из меню собачатину, но к рекомендации прислушались лишь несколько заведений. Это вызвало очередную волну возмущения в иностранных СМИ. «Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмём на карандаш. Мы уже начали проверку, но пока таких случаев мы не выявили. Вообще, многие корейцы держат собак в качестве домашних животных, а ситуация с собачьим мясом — это уже отмирающая традиция», — заявил председатель оргкомитета Сон Пак Ю.

Впрочем, местные рестораторы отмечают снижение интереса корейцев к блюдам из собак и говорят, что «теперь это деликатес для пожилых людей». Молодёжь совершенно не интересуется собачатиной — тем более специализированные рестораны не так просто найти. Но старшее поколение уважает местные традиции. Многие верят в то, что собачье мясо восстанавливает силы.



Однако о полном запрете (с предусмотренной ответственностью) в Южной Корее заговорили только сейчас. Серьёзные шаги по ликвидации рынка собачьего мяса уже предпринимались в 2018-2019 годах, когда в Сеуле и Соннаме разгромили крупнейшие фермы по забою собак.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Но стереотип о корейцах, которые поголовно едят собачье мясо, силён. Вряд ли болельщики «МЮ» знают, к примеру, о том, что президент Мун Чжэ Ин держит дома несколько собак — причём не для еды, а в качестве домашних питомцев. «В Южной Корее всё сильно изменилось. Да, исторически мы ели собачье мясо, но в наши дни, особенно молодому поколению, оно действительно не нравится. Изменилась культура. Корейцы испытывают дискомфорт, когда слышат эту песню. Пора остановиться», — подводит итог Пак Чжи Сун.