Футболист «Баварии» рискует сесть в тюрьму. Как Эрнандес докатился до такого?

У защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса возникли проблемы с законом. 25-летний футболист рискует провести ближайшие месяцы за решёткой из-за инцидента, случившегося четыре года назад. Уголовный суд Мадрида даже приговорил Лукаса к полугодичному тюремному заключению. Что же натворил французский игрок?
В феврале 2017 года Эрнандес ещё не играл в чемпионате Германии, а местом преступления стал Мадрид. Защитник, выступавший тогда за «Атлетико», разругался со своей девушкой прямо посреди улицы. Они обменялись ударами, получили повреждения, а Лукаса обвинили в нападении и наложили судебный запрет. Эрнандеса и его будущую жену Амелию де ла Оса Льоренте приговорили к месяцу общественных работ, а также обязали не приближаться друг к другу в течение полугода ближе, чем на 500 метров.
Пару нисколько не смутил этот запрет, и она отправилась на отдых в Майами. Сразу по возвращении Лукаса задержали прямо в аэропорту Мадрида, после чего всё-таки отпустили. После этого местная прокуратура затребовала, чтобы футболиста посадили в тюрьму на один год. Любопытно, что, вернись Эрнандес в Испанию с женой разными рейсами, никаких проблем бы не возникло. Но супруги допустили ошибку.
В итоге суд Мадрида приговорил игрока к тюремному заключению сроком на шесть месяцев. Адвокаты Лукаса настаивали на замене наказания, однако положение ухудшилось в связи с тем, что четыре года назад защитник так и не занимался общественно-полезными работами.
19 октября Эрнандес должен явиться в суд Мадрида для того, чтобы выбрать колонию, в которой ему предстоит отбывать наказание. Впрочем, испанское издание AS не исключает, что для футболиста всё закончится благополучно. Вероятно, суд рассмотрит апелляцию и Лукас избежит тюремного заключения. Как бы там ни было, ближайшие дни в жизни спортсмена получатся крайне напряжёнными.
Эрнандес выступает за «Баварию» с 2019 года. Его трансфер обошёлся в € 80 млн, что стало рекордной покупкой мюнхенского клуба. В 2018 году Лукас в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира, который состоялся в России. Несколько дней назад Эрнандес добавил к этому победу в Лиге наций (правда, в финальном матче с Испанией он участия не принимал).
Любопытно, что в полуфинале турнира Лукас вышел на поле в стартовом составе вместе со своим братом Тео (играет за «Милан»). Это первый случай, когда два брата вышли в основе сборной Франции с 1932 года. К сожалению, сегодня стало известно, что Тео заболел коронавирусом, так что за один день братья получили две дурные новости.
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