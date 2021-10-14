«Народ его освистывает». Бердыева ждали в сборной России, а он проваливается в Казахстане

Сборная России рвётся на ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина набирает очки даже там, где не должна по логике игры, и уже опережает Хорватию в турнирной таблице. После ухода Станислава Черчесова на пост главного тренера, помимо Карпина, претендовали ещё несколько специалистов. И в их числе был Курбан Бердыев. Тогда «Чемпионат» сообщал, что президенту РФС Александру Дюкову его рекомендовали как опытного отечественного тренера. Бердыева действительно всерьёз рассматривали, однако затем планы РФС изменились.

До истории со сборной России Бердыев некоторое время был в тени, а в августе вернулся к работе. Как дела у легенды «Рубина»? Сейчас расскажем.

Как дела у Бердыева?

Итак, Бердыев в августе этого года возглавил «Кайрат». Клуб перед этим расстался с белорусским тренером Алексеем Шпилевским. Команда занимала третье место в чемпионате Казахстана и отставала от лидера на пять очков. В летнюю паузу «Кайрат» решил пригласить Бердыева, чтобы улучшить позиции в чемпионской гонке. И получилось не очень.



В данный момент «Кайрат» занимает всё то же третье место, но отстаёт от первого места уже на девять очков. Как сообщил наш источник в Казахстане, перед Бердыевым ставили задачу взять титул, но фактически положение команды только ухудшилось. Также в клубе рассчитывали на евровесну, однако «Кайрат» сейчас занимает лишь третье место в группе Лиги конференций.



От опытного тренера ждали большего, но одними результатами проблемы не ограничиваются. Бердыев прививает команде свой фирменный оборонительный стиль и играет в пять защитников. Болельщиков это бесит — они освистывали тренера после двух первых матчей. Более того, фанаты требовали вернуть Шпилевского. Результаты при белорусском специалисте тоже были не топовые, но он ставил атакующий футбол.

Если думаете, что работа Бердыева не нравится только болельщикам, то ошибаетесь. «Игры как таковой нет. Бердыев играет в оборонительный футбол. Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что действуют так против аутсайдеров», — сообщил наш источник.

Бердыев покинет «Кайрат»?

Бердыева пригласили в «Кайрат» на контракт, рассчитанный на полгода — до конца сезона. Также договор предусматривает опцию продления на два года. По словам нашего источника, пока речи об уходе Бердыева из команды не идёт, но факт остаётся фактом: специалист не выполняет поставленные перед ним задачи.



В «Кайрате» ждали, что Бердыев приведёт клуб к чемпионству. Но сейчас команда практически лишилась шансов на титул. Вероятность осталась только математическая. До конца чемпионата остаётся три тура. Отыграть девять очков отставания фактически нереально. «Получается, что Бердыев сделал шаг назад. И игры нет, народ его освистывает», — подвёл итог наш источник.

А ведь Бердыева действительно ждали в сборной России. Многие болельщики и эксперты хотели видеть его в качестве преемника Черчесова. Судя по результатам сборной (игра отходит на второй план из-за кадровых проблем), выбор в пользу Карпина был как минимум не провальным. А Бердыеву хочется пожелать удачи. Для российского футбола это большая фигура.