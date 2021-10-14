Как помешать нападающему забить пенальти? 5 техник отвлечения внимания для вратарей

Есть психологическое воздействие. А есть и методы с затяжкой времени.

Бруну Фернандеш не реализовал пенальти на 93-й минуте матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». После неудачной попытки Фернандеша Эмилиано Мартинес даже поиздевался над фанатами «Ман Юнайтед». Он не совершил спасение и даже не коснулся мяча, но сделал всё, чтобы один из лучших пенальтистов в мире (42 реализованных 11-метровых из 46) впервые в карьере не попал в створ.

Исследователь психологии в футболе Гейр Жорде считает Мартинеса «главным сокрушителем пенальтистов в мире». Всё потому, что аргентинец прекрасно использует различные техники отвлечения внимания. Их эффективность доказана исследованием Филипа Фёрли из Высшей спортивной школы Кёльна.

В работе Фёрли с коллегами проанализировали пенальти всех чемпионатов мира с 1986-го по 2010-й и чемпионатов Европы с 1984-го по 2012-й.

После перформанса Мартинеса на «Олд Траффорд» Жорде со ссылками на исследование рассказал у себя в «твиттере» о том, какими способами пользуются вратари, чтобы смутить пенальтиста. Вот какими они бывают.

1. Визуальные помехи перед ударом

Вы это видели: когда вратари начинают прыгать, махать руками и совершать другие хаотические движения, чтобы влезть в поле зрения пенальтиста, привлечь его внимание и дезориентировать. Согласно исследованию, если игрок у точки отвлекается, его шансы реализовать пенальти уменьшаются на 10%.

Слово Жорде: «Исторически сложилось так, что визуальное отвлечение творчески и успешно использовалось много раз. [Вратарь «Ливерпуля» 80-х] Брюс Гроббелар качал коленями, Ежи Дудек перемещался вдоль линии, Тим Крул разминался во вратарской. Главное — разместиться ассиметрично или непредсказуемо».

Другим примером визуального воздействия стало выступление Йенса Леманна в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале чемпионата мира — 2006. Германия обыграла Аргентину со счётом 4:2, а Леманн подтолкнул к промахам Эстебана Камбьяссо и Роберто Айялу. Цвет его свитера повторял цвет рекламного щита за воротами, а сам Йенс перед ударами демонстративно заглядывал в шпаргалку, заставляя бьющих сомневаться в собственном решении.

2. Техника физического воздействия

Тут всё просто: это когда вратари бесстыдно идут прямо к 11-метровой отметке и всячески нарушают личное пространство оппонента. Это самый прямой метод воздействия, который предназначен для устрашения и который крайне трудно проигнорировать. По словам Жорде, таким приёмом голкипер легко может «эмоционально дестабилизировать и когнитивно отвлечь» соперника.

3. Техника вербального воздействия

Она же трэш-ток. Проще говоря, вербальное воздействие это когда голкипер на словах оскорбляет и/или унижает соперника в попытке вывести его из себя.

Этот метод в идеале освоил Мартинес, а пустые трибуны на полуфинале Копа Америка — 2020 между Аргентиной и Колумбией позволили школьникам всего мира услышать мастер-класс от Эмилиано. В той серии колумбийцы трижды пробили мимо. Особенно досталось защитнику Йерри Мине, который вступил с аргентинцем в полемику и проиграл дуэль.

К слову, после матча Мартинес извинился перед Миной, объяснив поведение исключительно желанием выиграть.

4. Затяжка времени

Более тонкий метод воздействия — просто тратить время на подготовку. Согласно исследованию, если пенальтисту приходится ждать сигнала судьи, потому что вратарь по каким-то причинам задерживается, вероятность взятия ворот падает на 20-30%.

В качестве примера Жорде привёл голкипера «Ман Юнайтед» Эдвина ван дер Сара в финале Лиги чемпионов — 2007/2008. Во время серии послематчевых пенальти ван дер Сар уходил практически к угловому флажку, вытирался полотенцем, медленно возвращался обратно, вынуждая игроков «Челси» ждать.

Так вратарь косвенно берёт инициативу в свои руки и сбивает пенальтиста с ритма: заставляет соперника думать, сомневаться и пребывать в стрессовой ситуации лишние секунды.

5. Социальное манипулирование

Здесь речь идёт о воздействии на пенальтиста не напрямую, а через окружение. Например, когда «Юнайтед» получил право бить пенальти против «Виллы», Мартинес не обращался к Бруну. Вместо этого он вступил в спор с его партнёром по команде, Криштиану Роналду, настаивая, что пробить должен именно тот.

Так Мартинес сыграл на всем известном соперничестве двух португальцев за право исполнять стандарты. Он косвенно напомнил Бруну о том, что в случае промаха штатным пенальтистом «МЮ» станет Роналду, тем самым повысив давление на Фернандеша. В итоге Бруну промахнулся с точки впервые почти за год (до этого 12 реализованных пенальти подряд).

«Воистину макиавеллиевский ход!» — восхищается исследователь.

Моральная сторона этих техник как минимум сомнительна, но они часто бывают эффективными. Самыми действенными способами смутить соперника можно считать затяжку (20-30%) и визуальные помехи (10%). Но что же может помочь выиграть в послематчевой серии?

По мере наблюдений исследователи пришли к довольно очевидному выводу: главное в пенальти — психология. Игроки чаще промахиваются на крупных международных турнирах (выше давление), а также из-за усталости (когда отыграли 120 минут) и низкого уровня навыка (когда идёт бить защитник).

Есть и более интересные взаимосвязи. Например, есть корреляция с возрастом: игроки до 23 лет забивают чаще. Тяжелее приходится не только возрастным, но и суперзвёздным футболистам. Так, до получения престижной индивидуальной награды игроки реализуют 89% пенальти, после — только 65%. То есть статус исполнителя повышает давление на него в и без того стрессовой ситуации.

По-разному ведут себя во время серии футболисты из разных стран. Например, английские футболисты чаще других не смотрят на голкипера и быстрее реагируют на свисток судьи — возможно, чтобы поскорее избавиться от стресса. Это проигрышная стратегия: больше шансов у спокойного, подготовленного удара.

Есть связь между реализованным пенальти и позитивным/негативным настроем. Например, игроки, которые подходят к точке в ситуации, когда промах грозит вылетом, реализуют 62% пенальти. В то же время те, кому реализованный пенальти принесёт победу, забивают в 92% случаев.

Влияет на бьющих и недавний контекст. Команда, которая проиграла прошлую серию пенальти, проиграет с большей вероятностью новую — и наоборот. Мысли и отношение к ситуации имеют решающее значение. Например, доказано, что, чем больше игроки верят в то, что пенальти — это лотерея, тем выше их уровень тревожности — ведь значит, ты ничего не контролируешь.

А значит, залог реализованного пенальти в 2021 году всё тот же: отработанный навык, контроль эмоций и подготовка к конкретному сопернику, которая даст знания, а также позволит чувствовать себя спокойнее.