«Достали пачку денег, и мне стало плохо». Самое интересное из интервью с Жирковым

1 июля у Юрия Жиркова закончился контракт с «Зенитом». Защитник съездил на Евро-2020, травмировался и остался летом без команды. Сейчас 38-летний футболист набирает форму в любительской лиге, а зимой, если поступит предложение, собирается вернуться в большой футбол. О своих планах на ближайшие годы, моментах игровой карьеры и многом другом Юрий рассказал в шоу «Сычёв подкаст и Денис Казанский». Мы выбрали самое интересное из двухчасового разговора.

Как Жирков попал в большой футбол

– Я случайно попал в дубль тамбовского «Спартака». У нас в школе был выпускной возраст, и оставалось две недели, чтобы куда-то перейти. Нас занималось два-три человека: приходили на тренировку и не знали, что делать. Был такой тренер Зандореев, он сказал: «Не хочешь попробовать поиграть за нас?» Так я попал на область: сидел в запасе, ждал свой шанс.

Как попал в основу? Помню, тамбовский «Спартак» играл с кем-то, и мне тогда кто-то позвонил и сказал прийти на игру. Приехал на матч, меня ищет тренер и говорит: «Где твоя форма?» Отвечаю: «Какая форма?» Он: «Ну так тебя позвали на игру». А я думал — просто посмотреть приехал. Потом он меня обложил матом.

Как получил пачку денег за переход в «Кубань»

– Раньше был турнир «Надежда» для вторых лиг. Был на двух таких турнирах, там меня приметили, и я мог оказаться в Краснодаре в «Кубани». Уже тогда ко мне зашли люди и предлагали наличными деньги, которых я в жизни не видел. Мы играли в приставку с другом, и мне сказали: «Не хочешь перейти в команду? Будем играть против «Спартака». Я тогда поверить не мог, что попаду в какую-то команду Премьер-Лиги. Достали пачку денег, я увидел и сразу отвернулся. Мне стало плохо (смеётся). Не видел никогда таких денег – пачка была приличная. Потом переживал, что не взял (смеётся).

О потасовке с Это’О

– Мы в составе «Анжи» играли против «Кубани». При счёте 1:1 я прошёл по флангу, подал на голову, а Это'О промазал и говорит, что надо низом давать. Я говорю: «Какое низом? Нормально дал». Мы потом зашли в подтрибунное помещение. Я уже успокоился, а он идёт с охраной: «Я же тебе сказал давать низом! Показал тебе». Говорю ему: «Иди отсюда!» Потолкались там. На следующий день Гус уже всё уладил.

Фото: РИА Новости

Как мог оказаться в «Спартаке»

– Карпин приезжал в сборную ко мне, когда я ещё играл в «Челси». Был возможен переход в «Спартак», но тогда меня Абрамович не отпустил. Мы разговаривали в Лондоне, и мне сказали, что не отпустят. Всё упиралось в деньги и во что-то ещё. Может, именно в «Спартак» не хотели отпускать, хотя в «Анжи» отпустили. В конце Абрамович мне сказал: «Вот есть «Анжи», отпускаю только туда». Других вариантов не было.

Как исполнял песню в «Челси»

– Это страшная история, из-за которой даже хотел уехать оттуда. Я тогда как раз познакомился с Ивановичем и Шевченко, и они нагнетали: «Ты должен выучить песню. Какую-нибудь веселую». Я не мог выбрать. Ещё и на английском нужно было, а я ведь не знаю английский. Все надо мной стебались, и я каждый вечер после второй тренировки боялся идти на ужин. Думал, что сейчас всё это начнётся.

Было много молодых, весь персонал… Постучали ложечкой, объявили, мол, приехал какой-то русский, и началось. Объявили мою фамилию, прозвучали аплодисменты, я встал на стул и понял, что голова кружится, а сам я забыл всё на свете. Это был огромный зал, как концертный — «Лужники» какие-то.

Я спел песню «Команда молодости нашей». Там никто не понял, но через минуту все начали кидать салфетки, вилку даже кто-то кинул. Прикольно было. Но я переживал очень сильно. Хотя мне рассказывали, что было и хуже: Куарежма вообще встал на стул и убежал.

У них вот такая традиция. Кто бы ни пришёл, на ужине должен спеть какую-то песню. Помню, даже дочка Анчелотти пела — все, кто попадал, все пели.

Фото: РИА Новости

О взаимоотношениях со Слуцким

– Наверное, мы со Слуцким не сошлись по всему. И по тренировочному процессу, и по чему-то ещё. Всё вместе сложилось. Была подготовка к играм, и в его системе всегда были виноваты крайние защитники. Всегда нам доставалось — на теориях, ещё где-то: «Куда ты бежишь?» Спрашиваю: «А куда надо?» Он показывает, а я спрашиваю: «Для чего?» Начиналось как спор, потом ещё что-то. Уже после игры с французами я подошёл, говорю: «Извините, но, наверное, дальше без меня». Наверное, накипело.

Другие футболисты, которые играли в нападении, получали удовольствие на тренировках, а мы должны были бегать, пыхтеть, отдавать последние силы. И мы ещё получали. Сказал ему, что я не маленький мальчик и всё понимаю — что допускал в первом тайме ошибки в передачах, угловой куда-то запустил, что-то ещё. В перерыве снимали какой-то фильм, было много молодёжи, и тренер тебя все 15 минут отчитывает… Это был тяжёлый момент. Уже тогда хотелось встать и сказать: «Да пошли вы!» Но как-то сдержал себя внутри.

Как не хотел переходить в «Зенит» в 2016 году

– Помню, это были сборы в «Динамо». Зашёл администратор и сказал собирать вещи. Я не хотел собирать никакие вещи, уже половина сборов прошла! Потом зашёл Кокорин и тоже сказал собирать вещи. Мы были в Испании, а «Зенит» — в Португалии. Ну, он и сказал, что нужно ехать в «Зенит» в Португалию. Я сказал, что никуда не поеду. Какой «Зенит»?! Потом поговорили, встретились с человеком от Германа Ткаченко, и так я оказался в «Зените». Меня всегда куда-то зовут, я не хочу, а потом там и оказываюсь.

О работе с Роберто Манчини в «Зените»

– Он приехал каким-то очень серьёзным человеком. У нас был даже разговор, что он хотел купить меня в «Лацио». Слава богу, что не купил! Он меня даже в основном составе не видел, когда пришёл. Были моменты, когда он просто придирался. Подходит как-то и говорит, что я не там стою. Я спросил, где нужно. Он подвинул меня на 15 сантиметров и начал ругаться, называть всякими словами. Я спросил, какая разница. В общем, придирался постоянно. То плохо бегу, то ещё что-то. У нас была схема игры, как двигаться обороне команды, и нужно было делать упражнения на ускорение по итальянской системе. Потом четыре защитника уходят, и выходят те, кто в запасе. Я вышел, побежал, а он снова начал ругаться на итальянском. Я уже и матом на него! Была игра в Турции, где он кричал мне: «Overlap». Я ответил ему агрессивно нехорошим словом — «Иди ты!» — и он меня заменил. После этого я игр пять-шесть сидел в глухом запасе.

Вот смотришь на его работу со сборной Италии, и кажется, что там он спокойнее, чем был в «Зените». В «Зените» он был агрессивным по отношению к игрокам. Возможно, он хотел что-то показать, работая в другой стране с другим менталитетом.

О продолжении карьеры

– У меня была достаточно серьёзная травма после чемпионата Европы — полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Восстановление — три-четыре месяца минимум. Сейчас уже тренируюсь индивидуально с тренером, в последние недели нет никаких болезненных ощущений. В принципе, всё нормально сейчас.

О том, что будет дальше, подумаем. Если поступят какие-то предложения, посмотрим. Да, я открыт для предложений зимой. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть. В принципе, можно было бы поиграть ещё, годик точно. Когда получаешь травму, всегда охота вернуться.

Пока не знаю, кем буду дальше. На тренера надо ещё идти учиться, но, в принципе, это интересно. Открыть музей интересно, играть в хоккей, теннис. Интересно было бы детей потренировать.