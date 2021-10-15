«Из-за его ухода у меня слёзы потекли». История отношений Хвичи с «Локомотивом»

В 11-м туре РПЛ за матчем «Локомотива» в Казани стоит последить не только из-за дебюта нового главного тренера Маркуса Гисдоля. Против своей бывшей команды снова сыграет Хвича Кварацхелия, который покидал московский клуб со скандалом. Для грузинского вингера это будет сверхпринципиальный матч, да ещё и на фоне испортившихся отношений в «Рубине» с Леонидом Слуцким. Хвиче нужно исправляться за провальную игру с «Нижним Новгородом». Пора уже перестать «грузиться» из-за сорвавшего трансфера в Европу.

Как Хвича провёл свой единственный сезон в «Локо»

В феврале 2019 года Хвича перешёл в «Локомотив» из «Рустави» до конца сезона на правах аренды. Юному таланту хватило несколько матчей, чтобы адаптироваться и забить дебютный гол — в ворота… «Рубина». Сам Хвича говорил: его мечта – играть в «Локомотиве», а Юрий Сёмин прогнозировал, что грузин приживётся в новой команде. Но за железнодорожников Кварацхелия провёл только 10 игр, и тот гол остался единственным результативным действием.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Летом новость об уходе Хвичи из «Локомотива» взбудоражила фанатское сообщество красно-зелёных. Клуб не стал выкупать трансфер грузинского игрока, а только поблагодарил его за время в команде и пожелал удачи. Что касается Сёмина, то он сильно расстроился.

«Для нас уход Кварацхелии — большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провёл, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слёзы потекли», – признавался главный тренер «Локомотива».

Вернувшись в «Рустави», Хвича вскоре разорвал соглашение и с грузинским клубом, став свободным агентом. Позже выяснилось, что вингер давно согласовал пятилетний контракт с «Рубином» – уже через пять дней он стал игроком казанской команды. Впрочем, сам Кварацхелия утверждал, что не планировал уходить из «Локомотива».

Тогдашний председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков так прокомментировал расставание с Хвичей:

«Контракт Кварацхелии был предложен относительно давно и согласован всеми сторонами. Он ожидал технического подписания. Но в голову к людям не залезешь… Не готов за кого-то думать. В моём понимании: есть контракт согласованный, значит, стороны договорились».

Как Кварацхелия забил «Локомотиву» за «Рубин»

Отношения Кварацхелии с бывшим клубом значительно испортились: он обвинил руководство московской команды в умышленном вбросе фейков.

Новость по теме Кварацхелия обвинил «Локомотив» в умышленном вбросе фейков

«Локомотиву» Хвича «отомстил» на поле. Вингер дебютировал за «Рубин» в гостевом матче с железнодорожниками в первом туре сезона-2019/2020. Каждое касание мяча Кварацхелией сопровождалось свистом зрителей. В середине первого тайма «Локомотив» получил возможность выйти вперёд, однако Антон Миранчук не сумел реализовать пенальти. На 66-й минуте «Локомотив» всё же открыл счёт — отличился брат хавбека Алексей. Но спустя 10 минут гости восстановили равенство в счёте усилиями Кварацхелии. При этом Хвича не стал праздновать взятие ворот, демонстративно подняв руки вверх.

А вот второй, третий и четвёртый матчи против своей бывшей команды превратились в кошмар для Кварацхелии – ни одного результативного действия и три поражения. В субботу, 16 октября, грузинский вингер в пятый раз встретится с железнодорожниками. Возможно, Хвича, учитывая его нынешнее состояние, опять начнёт игру на скамейке. Но Слуцкий, помня об истории взаимоотношений игрока с «Локомотивом», наверняка даст ему шанс реабилитироваться. Кварацхелия должен помочь «Рубину» прервать серию из трёх поражений в чемпионате.