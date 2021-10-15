Зобнин сыграл лишь 45 минут в новой сборной. Он не будет важным игроком в команде Карпина?

На протяжении предыдущих пяти лет сборную России невозможно было представить без Романа Зобнина. Станислав Черчесов сделал полузащитника ключевой фигурой своей команды. Кажется, прежний главный тренер ценил спартаковца даже выше, чем Артёма Дзюбу. Но новая метла метёт по-новому. Пришёл Валерий Карпин и спокойно обходится как без Дзюбы, так и без Зобнина. В сентябре Роман остался на скамейке в матчах с Хорватией и Кипром, а с Мальтой сыграл всего 45 минут – вышел на замену в перерыве вместо Александра Ерохина. В октябре сборная России тоже решила свои задачи без 27-летнего игрока, который вообще не попал в состав, так как залечивал мышечную травму.

То, что система Черчесова держалась на плечах Зобнина (как и на плечах Дзюбы), – неудивительно. Именно этот тренер сделал в своё время полузащитника твёрдым игроком основы «Динамо». Роман был идеальным солдатом для футбольного полководца. Да и за сборную России Зобнин до назначения Черчесова сыграл всего однажды – в спарринге с Казахстаном при Фабио Капелло. Потом пропускал матчи только из-за травм или дисквалификаций.

Мирослав Ромащенко, помощник Черчесова в сборной России, объяснял после ЧМ-2018 в интервью для «Чемпионата», почему их штаб так высоко ценит Романа. Вот главные его цитаты.

На мой взгляд, Зобнин – вообще ключевая фигура сборной. Главный футболист, вокруг которого всё строится. Ствол дерева, от которого идёт всё остальное. Тактически грамотный, вдумчивый, быстро впитывает все идеи, которые нужно реализовать. И главное – помогает осуществить их партнёрам. Как ближнему, так и всей команде.

Зобнин и Газинский – одна пара, Зобнин и Кузяев – вторая, Кузяев и Газинский – третья. Берём последнюю. Им пока тяжело в связке. Не факт, что два хороших футболиста могут демонстрировать высокую эффективность вместе. Оба по стилистике – ведомые, их нужно кому-то за собой тащить. Зобнин же за счёт феноменальной работоспособности, тактической грамотности и быстрой усвояемости теории, необходимой в конкретном матче, максимально быстро сдвигается в зону встречи соперника с мячом, моментально старается ставить его в лимит времени. Он реагирует на эпизод ещё до передачи на соперника. Понимает, что сюда пас пойдёт на 70 процентов, сюда – на 20, сюда – на 10. Читает игру, предугадывает направление разворота оппонента, делает шаг, который помогает быстрее вступать в активный отбор. За это время партнёры – Газинский или Кузяев, которые чаще всего реагируют на момент уже после действия соперника – успевают сделать два шага и сблизиться. Таким образом, обеспечиваются подстраховка и компактность, в случае отбора мяча есть возможность сразу выйти в атаку – Зобнин может отдать пас. Вы же обратили внимание, что именно Рома отыграл все матчи на чемпионате мира, а не кто-то другой из центральной зоны. Как раз по названным причинам. Каждая секунда на таком уровне дорога, иначе могут образоваться разрывы.

Любому футболисту нужна объективная информация. Игроки могут воспринимать её быстро, долго и очень долго. Три типа. Первые – как Зобнин. Им достаточно просто сказать: «Рома, когда мяч здесь, ты должен быть в этой зоне». Можно быть уверенным, что футболист это сделает…

Действительно, на ЧМ-2018 после четвертьфиналов, когда сборная России завершила турнир, Зобнин был лучшим игроком турнира по пробегу. Спартаковец за пять матчей покрыл 62 км. Черчесов знал: Роман никогда не будет слабым звеном его команды. Правда, так получилось, что с ошибками полузащитника связаны, пожалуй, самые болезненные поражения тренера в «Динамо» и сборной России. Бело-голубые вылетели в плей-офф успешной Лиги Европы сезона-2014/2015 после поражения от «Наполи» в Неаполе, где был удалён Зобнин, а Россия пропустила победный гол Дании на Евро-2020 из-за ужасной передачи Романа назад вратарю.

Очевидно, в команде Карпина Зобнин не будет настолько важным игроком. Возможно, в сентябре спартаковец получил так мало времени в сборной России из-за того, что тяжело входил в сезон. Но ведь уже во второй половине августа Роман стал напоминать самого себя, проявив лидерские качества на фоне критики. Забил победный мяч «Уралу», потом поразил ворота «Сочи». Тот гол тоже мог стать решающим, если бы красно-белые удержали минимальное преимущество. Кроме того, по статистике InStat Зобнин – лучший в команде Руя Витории по подборам мяча: 9,0 в среднем за 90 минут игры.

Однако вопрос упирается ещё и в то, на какой позиции использовать полузащитника. Карпин упорно наигрывает 4-3-3, а Роман признавался, что ему в этой схеме не очень нравилось играть инсайда у Рауля Рианчо: испанец требовал обострять и бить по воротам. Ромащенко подтверждал это, говоря, что место Зобнина – в опорной зоне. Выходит, спартаковец – прежде всего, конкурент Дмитрию Баринову, хотя классическим разрушителем его тоже вряд ли можно назвать. Карпина, судя по всему, полностью устраивает игра Баринова, и менять схему он не собирается. Значит, Зобнину придётся либо ломать себя, либо ждать спада в игре конкурента из «Локомотива». И то, и другое – психологически сложно.