«Плохой день для тех, кто не любит Неймара». Как бразилец провёл новый матч отбора ЧМ-2022

Сборная Бразилии практически забронировала себе место на чемпионате мира. Подопечные Тите раскатали на своём поле Уругвай (4:1), а одним из героев встречи стал самый звёздный футболист команды. Нападающий «ПСЖ» Неймар достойно ответил критикам, которые не пощадили его после предыдущей игры. Тогда бразильцы скатали «нулёвку» с Колумбией, а главный тренер «селесао» Тите вступился за лидера команды. На этот раз всё было иначе.

Неймар открыл счёт уже на 10-й минуте после прекрасного заброса от Фреда. Нападающий здорово принял мяч на грудь, легко обыграл голкипера Муслеру и издевательски пробил в ворота — между ног защитнику, находившемуся на «ленточке». Больше Неймар в этом матче не забивал, однако записал на свой счёт ещё две результативные передачи. Сначала звёздный футболист вывел Рафинью практически один на один с вратарём, а затем точно забросил мяч на голову Барбозе.

Таким образом, в матче с Уругваем Неймар набрал 3 (1+2) очка по системе «гол плюс пас». Помимо этого, бразилец отдал 77,4% точных передач, выполнил восемь ключевых пасов, создал четыре момента для партнёров и выиграл 14 из 17 единоборств. Издание O Globo поставило ему 8,5 балла, хотя лучшая оценка по итогам матча у автора дубля — Рафиньи (он получил девятку). Неймар ответил на критику шикарной игрой.

«Плохой день для тех, кто не любит Неймара. Какая игра от бразильской «десятки», — написал в своём «твиттере» журналист Гильерме Алвес.

«После неудачного матча с Колумбией Неймар отлично проявил себя в игре с Уругваем. Он забил, дважды отдал голевые передачи и постоянно был в центре внимания. Неймар всё время искал возможности для обострения. Это тот самый футболист, которого хотят видеть фанаты и которым они так восхищаются», — гласит заметка в статье O Globo.

Неймар продолжает погоню за рекордом Пеле по количеству голов в футболке сборной Бразилии. У короля футбола 77 точных ударов, а у форварда «ПСЖ» — на семь меньше. При этом Неймар занимает первое место по числу голевых передач в составе «селесао» (51). В 115 матчах у 29-летнего игрока 121 результативное действие. Вот это статистика!

Лучшие бомбардиры в истории сборной Бразилии:

77 — Пеле

70 —

62 — Роналдо

55 — Ромарио

48 — Зико

39 — Бебето

35 — Ривалдо 77 — Пеле70 — Неймар 62 — Роналдо55 — Ромарио48 — Зико39 — Бебето35 — Ривалдо

И ещё несколько слов о том, как Неймар выступает в нынешнем отборочном цикле чемпионата мира.

8 матчей

7 голов (второе место в Южной Америке)

7 голевых передач

107 выигранных единоборств

53 успешные обводки

42 заработанных фола

2 заработанных пенальти

Бразилия закрепилась на первой строчке в таблице южноамериканского отбора и, скорее всего, уже в ноябре получит путёвку в Катар. 11-го числа подопечные Тите встретятся на своём поле с Колумбией, а через пять дней сыграют в гостях с Аргентиной.