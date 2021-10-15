«Плохой день для тех, кто не любит Неймара». Как бразилец провёл новый матч отбора ЧМ-2022

Сборная Бразилии практически забронировала себе место на чемпионате мира. Подопечные Тите раскатали на своём поле Уругвай (4:1), а одним из героев встречи стал самый звёздный футболист команды. Нападающий «ПСЖ» Неймар достойно ответил критикам, которые не пощадили его после предыдущей игры. Тогда бразильцы скатали «нулёвку» с Колумбией, а главный тренер «селесао» Тите вступился за лидера команды. На этот раз всё было иначе.
Неймар открыл счёт уже на 10-й минуте после прекрасного заброса от Фреда. Нападающий здорово принял мяч на грудь, легко обыграл голкипера Муслеру и издевательски пробил в ворота — между ног защитнику, находившемуся на «ленточке». Больше Неймар в этом матче не забивал, однако записал на свой счёт ещё две результативные передачи. Сначала звёздный футболист вывел Рафинью практически один на один с вратарём, а затем точно забросил мяч на голову Барбозе.
Таким образом, в матче с Уругваем Неймар набрал 3 (1+2) очка по системе «гол плюс пас». Помимо этого, бразилец отдал 77,4% точных передач, выполнил восемь ключевых пасов, создал четыре момента для партнёров и выиграл 14 из 17 единоборств. Издание O Globo поставило ему 8,5 балла, хотя лучшая оценка по итогам матча у автора дубля — Рафиньи (он получил девятку). Неймар ответил на критику шикарной игрой.
«Плохой день для тех, кто не любит Неймара. Какая игра от бразильской «десятки», — написал в своём «твиттере» журналист Гильерме Алвес.
«После неудачного матча с Колумбией Неймар отлично проявил себя в игре с Уругваем. Он забил, дважды отдал голевые передачи и постоянно был в центре внимания. Неймар всё время искал возможности для обострения. Это тот самый футболист, которого хотят видеть фанаты и которым они так восхищаются», — гласит заметка в статье O Globo.
Неймар продолжает погоню за рекордом Пеле по количеству голов в футболке сборной Бразилии. У короля футбола 77 точных ударов, а у форварда «ПСЖ» — на семь меньше. При этом Неймар занимает первое место по числу голевых передач в составе «селесао» (51). В 115 матчах у 29-летнего игрока 121 результативное действие. Вот это статистика!
77 — Пеле
70 — Неймар
62 — Роналдо
55 — Ромарио
48 — Зико
39 — Бебето
35 — Ривалдо
И ещё несколько слов о том, как Неймар выступает в нынешнем отборочном цикле чемпионата мира.
- 8 матчей
- 7 голов (второе место в Южной Америке)
- 7 голевых передач
- 107 выигранных единоборств
- 53 успешные обводки
- 42 заработанных фола
- 2 заработанных пенальти
Бразилия закрепилась на первой строчке в таблице южноамериканского отбора и, скорее всего, уже в ноябре получит путёвку в Катар. 11-го числа подопечные Тите встретятся на своём поле с Колумбией, а через пять дней сыграют в гостях с Аргентиной.
|Место
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Бразилия
|11
|31
|2
|Аргентина
|11
|25
|3
|Эквадор
|12
|17
|4
|Колумбия
|12
|16
|5
|Уругвай
|12
|16
|6
|Чили
|12
|13
|7
|Боливия
|12
|12
|8
|Парагвай
|12
|12
|9
|Перу
|12
|11
|10
|Венесуэла
|12
|7
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