«Ньюкасл» готов тратить арабские миллионы. Скоро избавятся от тренера и подвезут звёзд

На футбольной карте появился очередной клуб с миллиардным бюджетом. «Ньюкасл» прибрал к рукам Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF ― Public Investment Fund), у которого 80% акций, PCP Capital Partners и RB Sports & Media (по 10%). Бенефициаром и настоящим владельцем клуба считается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман – самый влиятельный человек в стране и президент PIF. Его капитал оценивают в невероятные £ 320 млрд.

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Мечта болельщиков «Ньюкасла» сбылась ― ненавистный Майк Эшли всё-таки покинул клуб спустя 14 лет обоюдных мучений. Фанаты празднуют, а правозащитники совершают выпады не только в сторону саудитов, но и в сторону руководства Премьер-лиги.

Разбираемся, что происходит с «Ньюкаслом» после вливания арабских миллиардов.

Клубы Премьер-лиги против арабов. Даже настаивают на экстренном заседании

Основная претензия к поглощению «Ньюкасла» в том, что Саудовская Аравия использует спорт для обеления репутации. Именно этот тезис у 19 кубов Премьер-лиги, которые выступили против сделки. По информации Daily Mail, больше остальных возмущаются «Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

Клубы обрушились на Премьер-лигу с многочисленными жалобами и настаивают на экстренном заседании в ближайшие дни. Они запросили у лиги информацию, почему сделка была одобрена и почему они получили так мало данных по этому поводу. Представители клубов обеспокоены, что бренд Премьер-лиги под угрозой из-за того, что у саудитов отвратительная репутация: похищения, политические убийства и преследование диссидентов.

Против выступила и правозащитная организация «Эмнести Интернешнл». Руководитель Сача Дешмукх тоже раскритиковал Премьер-лигу: «Мы с самого начала говорили, что эта сделка — очевидная попытка саудовского правительства отмыть свои ужасающие показатели в области прав человека через топ-футбол».

Ещё два момента, которые заботят клубы Премьер-лиги: финансовые вливания в «Ньюкасл» приведут к завышенным трансферным суммам и заработной плате, клубом формально будет руководить государство. Но бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан поймал критиков на лицемерии:

«Укажите мне на правило, которое гласит, что государство не может владеть футбольным клубом. Мне казалось, что шейх Мансур был премьер-министром ОАЭ. Вот, государство владеет «Манчестер Сити», так что подобный прецедент уже есть.

«Ньюкасл» принадлежал Майку Эшли. У него есть право продать футбольный клуб кому угодно, лишь бы это соответствовало правилам Премьер-лиги. То есть вы хотите сказать, что они должны пойти и спросить у остальных 19 клубов лиги, довольны ли они тем, кто является покупателем? Не нужно лезть не в своё дело».

А вот владелец «Лидса» Андреа Радриццани призвал АПЛ проследить за тем, чтобы «Ньюкасл» не нарушал правила ФФП (финансового фэйр-плей):

«Деньги в футболе не всегда означают успех, мы видели это множество раз. В то же время такие клубы, как «Ньюкасл» или «Манчестер Сити», которые принадлежат и контролируются государственными фондами, очевидно, имеют неограниченные возможности. Поэтому я считаю, что Премьер-лига должна обеспечить применение принципов ФФП, чтобы убедиться, что игра идёт честная. Что у нас аналогичные возможности, что мы в одной лиге».

На днях вышвырнут Стива Брюса. Приоритетный вариант ― Брендан Роджерс

Изменения в клубе саудиты начинают с главного тренера. Очевидно, что Стив Брюс не потянет обновлённый «Ньюкасл». В нынешнем сезоне результаты у клуба ужасные: 7 туров, 0 побед и сразу 16 пропущенных (больше нет ни у кого). Плюс «Ньюкасл» в тройке худших по ожидаемым очкам. Реальный уровень Брюса ― лифтовые команды. До трансферного окна ещё 11 недель, поэтому взбодрить «Ньюкасл» может только новый коуч.

По информации Daily Mirror, Стива Брюса уволят уже на этой неделе. Похоже, тренер готов к такому решению новых владельцев: «Я бы хотел продолжить работу, получить шанс показать новым владельцам свои навыки. Но надо оставаться реалистом: они могут найти нового человека. Обычно новые владельцы так и поступают. Я уже давно в футболе и знаю об этом».

Так совпало, что следующий матч 60-летнего Брюса станет 1000-м в тренерской карьере: «Если я в «Ньюкасле» не дойду до 1000 матчей за карьеру, то можно будет сказать, что такое могло случиться лишь со мной». Будет обидно, если Стиву Брюсу не дадут вывести команду на матч с «Тоттенхэмом».

Каждый день инсайдеры пуляют в сеть информацию о потенциальных преемниках. Английский SkyBet дает следующие котировки:

Фрэнк Лэмпард ― 9/4

Люсьен Фавр ― 5/1

Антонио Конте и Роберто Мартинес ― 7/1

Стивен Джеррард ― 9/1

Брендан Роджерс ― 10/1

А вот Джанлука Ди Марцио делится следующей информацией: приоритетный вариант саудитов ― Брендан Роджерс из «Лестера», за которого нужно будет заплатить £ 16 млн. Однако Роджерс не планирует связываться с «Ньюкаслом», сообщает Джон Перси из The Telegraph. Крэйг Хоуп из Daily Mail дополняет историю: 48-летний североирландец откажет, потому что ждёт предложения от «Манчестер Сити». Брендан находится в шорт-листе «Ман Сити», если через 18 месяцев Пеп Гвардиола всё-таки покинет «Этихад».

Sky Sports сообщает, что Брюса снимут до матча с «Тоттенхэмом», а его место временно займёт ассистент Грэм Джонсон. Но Фабрицио Романо делится следующим инсайдом: «Предматчевую пресс-конференцию проведёт Стив Брюс. Замены пока нет, но клуб усердно работает над этим. Брюса не уволят, пока руководство на 100% не договорится с его преемником». Новые владельцы «Ньюкасла» хотят не ошибиться с выбором тренера, поэтому не станут торопиться.

Кто станет новым спортдиром? Саудиты хотят переманить Рангника из «Локомотива»

«Ньюкасл» заинтересован в назначении Ральфа Рангника на пост спортивного директора, который с июля 2021-го занимает должность руководителя отдела спорта и развития в «Локомотиве». По информации одного из главный инсайдеров Германии Кристиана Фалька, 63-летний специалист заинтересован в новом проекте, но хочет занять должность главного тренера. Плюс Рангник на протяжении длительного времени мечтал о работе в английской вышке.

«Локомотив» уже выступил с опровержением: «Информация о переходе Ральфа Рангника не соответствует действительности».

А вот менеджер Юрий Белоус считает, что Ральф всё-таки переберётся в Англию: «Рангник — наёмный сотрудник. Если учесть тот факт, что в «Ньюкасл» приходят саудиты с миллиардами, то понятно, что для Рангника этот проект предпочтительнее».

Фото: Owen Humphreys/Getty Images

Если с Рангником всё-таки не получится, то второй кандидат ― 57-летний португалец Луис Кампос. За последние девять лет только «Монако» и «Лиллю» удалось опередить «ПСЖ» в чемпионате Франции. Общий фактор этих двух триумфов ― именно Кампос.

Португалец без работы с декабря 2020-го, хотя весной им всерьёз интересовался «Ювентус». Формально «Лилль» взял чемпионство без Кампоса, но именно он собирал команду четыре сезона.

При строительстве новой команды Луис Кампос умудряется зарабатывать. Так было и с «Монако» (за копейки забрал Силву, Фабиньо, Бакайоко, Лемара, Марсьяля и других, плюс из молодёжки подтянул Мбаппе), и с «Лиллем» (только на перепродажах Габриэля, Пепе и Осимхена клуб заработал € 149 млн).

Яркий пример ― ситуация с защитником Свеном Ботманом: Кампос выцепил его из молодёжки «Аякса» за € 8 млн, а спустя единственный сезон на профессиональном уровне он подорожал сразу на двадцатку.

Английская пресса уже обсуждает потенциальный трансфер Ботмана в «Ливерпуль». Неудивительно, что голландец лестно отзывается о Кампосе: «Я даже не сыграл за первую команду «Аякса», но я благодарен «Лиллю» и Луису Кампосу за то, что он поверил в меня и предоставил эту возможность».

Именно Кампос привёл в «Лилль» Кристофа Галтье в декабре 2017-го (Кампос не нашел общего языка с Марсело Бьельсой из-за тоталитарного подхода у обоих). И португалец попал: Галтье принял команду, которая шла на 18-м месте и получила трансферный бан из-за ложной финансовой отчётности, а спустя 3,5 года «Лилль» выиграл чемпионат.

На подходе громкие трансферы

Пока в СМИ осуждают новых владельцев, «Ньюкасл» готовится мощно провести первое трансферное окно. У клуба есть возможность закупить новых футболистов на £ 190 млн уже зимой. И это не нарушит норму финансового фэйр-плей благодаря мизерным тратам прежнего руководства.

«Мы собираемся бороться за игроков мирового уровня на трансферном рынке. У нас большие амбиции – я надеюсь, что теперь в «Ньюкасле» всё изменится», ― рассказала новый директор «Ньюкасла» Аманда Стейвли в интервью The Sun.

Журналисты ежедневно публикуют лонгриды с фамилиями потенциальных трансферов «Ньюкасла». Вот несколько из них, которые предпочтительнее у букмекеров:

Джеймс Тарковски, «Бёрнли» ― 3/1

Джесси Лингард, «МЮ» ― 9/1

Аарон Рэмси, «Юве» / Филиппе Коутиньо, «Барса» / Альфредо Морелос, «Рейнджерс» / Жоржиньо Вейналдум, «ПСЖ» ― 10/1

Рахим Стерлинг, «МС» ― 12/1

Донни ван де Бек, «МЮ» ― 14/1

Джейми Варди, «Лестер» / Гарет Бэйл, «Реал» ― 16/1

Усман Дембеле, «Барса» / Антони Марсьяль, «МЮ» / Калвин Филлипс, «Лидс» / Деклан Райс, «ВХЮ» ― 20/1

Пауло Дибала, «Юве» ― 25/1

Рахим Стерлинг уже начал подготавливать почву: «Если бы появилась возможность перейти куда-то ради дополнительной игровой практики, я был бы готов её рассмотреть. Как я уже говорил, футбол — главное для меня. Я ставил перед собой задачи с детства, но также у меня были и мечты». В этом сезоне 26-летний Стерлинг сыграл в 7 матчах, в среднем проводя на поле 39 минут.

Вливать огромные суммы на трансферы в первое окно ― нормальная практика, когда клуб покупают богатые владельцы. Так было и с «Челси», и с «Ман Сити». Летом 2003-го Абрамович потратил £ 111,15 млн на 13 футболистов. Состав команды пополнили Креспо, Верон, Дафф, Макелеле, Коул, Муту и прочие звёзды. Зимой 2009-го «Ман Сити» был куда скромнее ― шейхи выложили £ 45,9 млн за де Йонга, Беллами, Бриджа и Гивена. Зато летом потратили уже £ 139 млн на шестерых футболистов. В их число вошли Адебайор, Тевес, Лескотт, Санта Крус, Коло Туре и Барри.

За лето зарплатная ведомость «Ньюкасла» сократилась на £ 12 млн, что также даёт клубу пространство для манёвра на рынке.

Сейчас самый высокооплачиваемый футболист «Ньюкасла» ― Жоэлинтон, который зарабатывает £ 67 тыс. в неделю. Следом идут Шелви (£ 70 тыс.) и Крафт (£ 58 тыс.). Сент-Максимен расположился на 13-м месте с £ 39 тыс. в неделю. Меньше всех зарабатывает 23-летний Лонгстафф (всего £ 1 тыс. в неделю), хотя в нынешнем чемпионате полузащитник провёл 7 матчей из 7, включая 90 минут против «Ман Юнайтед». Плюс в предыдущем сезоне у него 22 появления в чемпионате.

Итальянский сайт CalcioMercato сообщает, что «Ньюкасл» готов платить Рэмси сразу £ 400 тыс. в неделю, что в 10 раз больше, чем у главного актива «Ньюкасла» Сент-Максимена. И это неудивительно, потому что только огромными контрактами у «Ньюкасла» получится заманить первых звёзд на «Сент-Джеймс Парк».

Бывший страйкер «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор дал несколько советов новому руководству «Ньюкасла» по усилению состава:

«Я бы взял Коутиньо или кого-то вроде него. В Испании Коутиньо играет не так, как должен, и «Барса» отпустит его за любые деньги, ведь они до сих пор не расплатились за него с «Ливерпулем». «Барса» может сказать: «Закройте наш долг перед «Ливерпулем», тогда вы его получите. Я бы нацеливался на таких футболистов, которым не придётся платить невероятные деньги».