Стадионы РПЛ осенью. Поглядите, как красиво!

Красно-жёлтые дни в чемпионате России. Эта фотоподборка о том, как прекрасна бывает осень.

Территория у стадиона «РЖД Арена», где играет «Локомотив»

Стадион «Локомотив» Фото: Саша Шизгара

Осень в Тушино и стадион «Спартака» в дымке

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Красота в Самаре

Стадион «Зенита» приземлился в Санкт-Петербурге в осеннем парке

Домашняя арена ЦСКА солнечным осенним днём

Золотые цвета в «Лужниках»

Листайте фото в карусели «Инстаграма»

В Краснодаре ещё довольно зелено, но не менее красиво

Листайте фото в карусели «Инстаграма»

Динамовский стадион утонул в осени Петровского парка

С верхних ярусов «Арены Химки» тоже виден парк

Листайте фото в карусели «Инстаграма»

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