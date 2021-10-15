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Фото стадионов РПЛ осенью: «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» и другие

Стадионы РПЛ осенью. Поглядите, как красиво!
Алёна Сахарова
Красота стадионов РПЛ осенью. Поглядите!
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Красно-жёлтые дни в чемпионате России. Эта фотоподборка о том, как прекрасна бывает осень.

Территория у стадиона «РЖД Арена», где играет «Локомотив»

Стадион «Локомотив»

Стадион «Локомотив»

Фото: Саша Шизгара

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