Стадионы РПЛ осенью. Поглядите, как красиво!
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Красно-жёлтые дни в чемпионате России. Эта фотоподборка о том, как прекрасна бывает осень.
Территория у стадиона «РЖД Арена», где играет «Локомотив»
Стадион «Локомотив»
Фото: Саша Шизгара
Осень в Тушино и стадион «Спартака» в дымке
Листайте фото в карусели «Инстаграма»
Красота в Самаре
Стадион «Зенита» приземлился в Санкт-Петербурге в осеннем парке
Домашняя арена ЦСКА солнечным осенним днём
Золотые цвета в «Лужниках»
Листайте фото в карусели «Инстаграма»
В Краснодаре ещё довольно зелено, но не менее красиво
Листайте фото в карусели «Инстаграма»
Динамовский стадион утонул в осени Петровского парка
С верхних ярусов «Арены Химки» тоже виден парк
Листайте фото в карусели «Инстаграма»
Если какого-то стадиона нет в подборке, значит, к сожалению, не нашлось подходящего фото. Вы можете предложить свой вариант в комментариях. И подумаем, как быть!
Комментарии
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