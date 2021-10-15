В основе «Спартака» появился молодой полузащитник. Кто такой Руслан Литвинов?

Доменико Тедеско уже паковал последние чемоданы, до его отъезда из России оставался месяц. «Спартак» боролся с «Локо» за второе место, тренеру явно не хотелось экспериментировать. И в этот самый период – апрель 2021-го – на замену неожиданно начал выбегать 19-летний Руслан Литвинов. Сначала пара минут с «Уфой» и ЦСКА, потом 19 – с тульским «Арсеналом» и 12 – с «Химками». В итоге «Спартак» взял второе место, попал в Лигу чемпионов, а Тедеско уехал. Но, возможно, именно про немца в будущем скажут: первый, кто разглядел талант Литвинова.

Новый тренер Руй Витория имел все основания отправить парня обратно в «Спартак»-2. В первых матчах Руслан даже не попадал в заявку главной команды. Но после провального старта сезона тренер всё поменял. С 20 сентября Литвинов сыграл четыре матча в основе «Спартака», в том числе с ЦСКА и «Наполи». И ни в одном из матчей не выглядел лишним.



Логичный вопрос: откуда взялся этот юноша? И как за год умудрился попасть из «Спартак»-2 в первую команду? Ответы поискали в его прошлом.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Игра за три возраста, везде — капитан

Руслан родился в Воронеже, и когда ему было 5,5 лет, то отец – бывший вратарь местного «Факела» – привёл его в футбольную секцию.



«На тот момент его возраста в школе не было. Руслан начал заниматься со старшими ребятами. Когда он пришёл, уже что-то умел. Явно имелась начальная подготовка. Он быстро всё впитывал, повторял, – сказал «Чемпионату» тренер Андрей Черноусов. – Знаете, у него с детства такое качество – постоянная жажда побед. Если проигрывал – психовал, нервничал. Как могли его успокаивали и объяснили, что это часть футбола. Тем более со временем он стал играть за три возраста – с 1999-го до 2001-го: постоянно либо поднимался вверх либо опускался к своим. Был такой момент, когда со старшими стало получаться, пытался выйти и сыграть на авторитете со своими. Но это у детей не проходит. Так что быстро пришёл в себя. При этом у Руслана всегда были явные лидерские качества – за 2001-й выходил капитаном, а иногда и брал повязку в 2000-м».

Отец Руслана Роман Литвинов сказал «Чемпионату», что специально не готовил сына к футболу. Однако он сам сразу поставил эту игру в приоритет.



«Нельзя сказать, мы готовили из Руслана футболиста с детства. Старались развивать его разносторонне, чтобы он всё попробовал и выбрал для себя более интересное. Были танцы, борьба, атлетика. Но больший интерес у него всегда вызывал футбол. А мы поддерживали сына. Учил его азам владения мячом, пониманию футбола.



Кстати, в лёгкой атлетике у него всё хорошо получалось, он завоёвывал медали. Но футбол всегда был в приоритете. Руслан от природы координирован, вынослив и физически развит. С юного возраста обладал культурой передачи, понимал тактику. Это позволяло ему даже в команде со старшими ребятами быстро становиться лидером», – отметил Роман Литвинов.

Фото: instagram.com/litvinov_68

В «Спартак» игрок попал в 14 лет после многочисленных просмотров. Впервые его заметили ещё раньше, однако не захотели выдёргивать из родного города в раннем возрасте. Почему «Спартак»? Потому что любимая команда папы.



«Руслану было 12 лет, и после очередного турнира в Ефремове, где мы играли с академией «Спартака», его заметил тренер Алексей Леонидович Лунин, который сейчас тренирует молодёжку «Спартака». Нам предложили приехать на просмотр, в итоге их было несколько. После чего нам предложили перейти в академию клуба.



До этого специально на просмотры не ездили. Достаточно было того, что со своей командой он играл за три возраста – свой, на год и два старше. Очень много турниров, где его замечали селекционеры, приглашали на просмотры. Думаю, процесс продолжился бы и рано или поздно он мог оказаться в другой академии. Но с учётом того, что я болею за «Спартак», попадание в академию этого клуба было приоритетом», – сказал Литвинов-старший.

Руслан действительно быстро пролетел клубную пирамиду. В августе 2019-го дебютировал за «Спартак»-2, а через год с небольшим вышел за главную команду в Кубке России. В конце прошлого года дебют в РПЛ, а уже в весной 2021-го – тот самый шанс от Тедеско.

«Я ждал, когда Руслану дадут шанс в «Спартаке». Почему-то была внутренняя уверенность, что он им воспользуется. За «Спартак»-2 он много играл, это важно. Никакая тренировка не заменит реального матча. Надеюсь, Руслан избежит звёздной болезни. Человек всесторонне развит, владеет английским и остаётся в реальности», – сказал Черноусов.

Роман Литвинов также добавил, что у сына с детства сформировалась привычка хорошо учиться. А ещё заявил, что такой резкий прогресс не стал для него неожиданным.



«Карьера футболиста быстротечна. Год в ФНЛ достаточно, чтобы заматереть, почувствовать мужской футбол и быть готовым к РПЛ. А дальше уже труд, желание и видение тренера.



Внимания к Руслану сейчас много – со стороны болельщиков и СМИ. Но, играя за самый великий клуб страны, избежать этого невозможно. Однако считаю, что пока все громкие слова – лишние. Я нисколько не сомневаюсь, что он справится с ответственностью. Он всегда отличался высокой психологической устойчивостью и умением принимать решения.



Сейчас я доволен тем, как он работает, воспринимает достигнутое и ставит перед собой дальнейшие цели. В плане его профессии – я главный критик. Если в детстве мы разбирали его ошибки или положительные моменты, то сейчас обсуждаем все моменты в форме дискуссии и даже спорах», – отметил Роман.

Фото: spartak.com

Интересно, что Руслан до сих пор живёт на клубной базе, несмотря на то что не так давно заключил новый контракт со «Спартаком». Видимо, тоже показатель того, что хочет максимально концентрироваться на футболе.



И очень хочется, чтобы у этой истории был счастливый конец.