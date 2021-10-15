«Спартак» собирается заработать на трансферах 1,4 млрд рублей. Новый слив документов клуба

Телеграм-канал Black Mirror спустя долгое время снова выдал документы по «Спартаку» – на этот раз слили документы, подготовленные к сентябрьскому заседанию совета директоров клуба, выдержки из отчёта по бюджету и договор залога стадиона у банка «ВТБ».

Собрали главное.

Бюджет бизнеса «Большой Спартак»

В презентации указаны спортивные цели на нынешний сезон, в числе которых:

второе место по итогам чемпионата (сейчас «Спартак» занимает седьмое);

выход в финал Кубка России;

победа в 3-м квалификационном раунде ЛЧ (уже мимо – клуб дважды проиграл «Бенфике» в августе);

участие в групповом раунде Лиги Европы (выполнено);

переход не менее одного футболиста «Спартака-2» в основной состав.

Сокращение сотрудников клуба, в том числе высокооплачиваемого управленческого состава, за счёт чего фонд оплаты труда снизился на 65 млн рублей, а сумма премий – на 33,4 млн рублей. Сюда не входят футболисты и тренерский штаб – только сотрудники.



Доходы сезона-2020/2021 на 275 060 тыс. рублей меньше запланированного – сказалась пандемия, из-за которой значительно снизились доходы от билетной и абонементной программ (клуб недополучил 224 046 тыс. руб.). А вот расходы, наоборот, превысили плановые на 383 241 тыс. руб: всё из-за увеличения фонда оплаты труда основного состава команды (тут и зарплата Промеса, и выплата бонуса Кокорину) и затрат на налоговые выплаты с новых спонсорских контрактов.



На этот сезон расходы ожидаются ещё больше – на 1,2 млрд руб. по сравнению с прогнозами на прошлый. Причины такого скачка – следующие:

увеличение основного состава, что подразумевает возможное увеличение ФОТ на 98 млн руб.;

затраты на комиссии агентам при переподписании игроков (452 млн руб.);

выплаты бывшему генеральному директору в размере 350 млн руб. (судя по всему, речь идёт про Шамиля Газизова);

аренда, страхование футболистов – 130 млн руб.;

расходы на еврокубки – 111 млн руб.;

налоги со спонсорских контрактов – 137 млн руб.

Планируется, что доходы тоже увеличатся – например, только на трансферах клуб собирается заработать 1,4 млрд руб., что на 900 млн больше, чем в прошлом сезоне.

· Дефицит по финансовому фэйр-плей в 2021-м – € 14,2 млн. Тут стоит пояснить: эта сумма – на сколько расходы превышают доходы; базово позволяется превысить на € 5 млн, но допускается, что разницу погасит владелец клуба – тогда клуб не нарушит правила ФФП.

· € 3,7 млн клуб отдал за Кофрие, € 5 млн – выкуп Мозеса. На продажи заложено € 2,6 млн – за Крала, Педро Рошу, Тимофеева, Глушенкова и Романьоли. Также в бюджете учтено 50 млн рублей на «трансфер вратаря» и продажа игрока (условно, Понсе) за € 12,75 млн.

Инвестиционный бюджет «Спартака»

На этот сезон на эксплуатацию объектов в Тушине заложено 172 млн рублей, а на следующий – больше 300 млн. Например, система искусственного освещения обойдётся клубу в 12 млн, устройство ветрозащитного материала на стадионе – в 105 млн, а обогрев сидений в VIP-ложе – в 14 млн.



Планируется заменить автобус, на котором передвигается основная команда: клуб хочет приобрести Mercedes Benz Turismo за 31,9 млн руб.

На развитие экосистемы (сайт, приложение, визуальный стиль) заложено 30 млн рублей. Планируется создать единую современную платформу, которая будет удобна не только болельщикам, но и рекламодателям.



В презентации также указано приобретение системы для тестирования и реабилитации игроков за 11,5 млн рублей. Объяснение, почему она необходима, дано следующее: «Данная система – лучшая на мировом рынке в данный момент, приобретя её, наш клуб станет одним из первых российских клубов, которые приобрели данную систему. Это позволит сделать качественный шаг вперёд в оснащении команды по сравнению с соперниками по РПЛ».

· Планируется также выкуп прав на гимн клуба за 30 млн рублей.

90 млрд залога у банка «ВТБ»

Согласно документам, банк «ВТБ» выдал кредит на 90 млрд рублей в пользу ООО «Специализированный застройщик «Стадион «Спартак». Погасить долг необходимо до 2030 года – выплаты разбиты на 16 неравных траншей. Поручителем выступает Андрей Федун.

iООО «Специализированный застройщик «Стадион «Спартак» — девелоперская компания, которая занимается застройкой территории вокруг стадиона «Открытие Банк Арена». Владельцем компании, согласно СПАРК, является АО «Тушино 2018» с долей в 99,9999688%, генеральным директором и держателем 0,000015% доли – Андрей Федун.

На самом деле о сделке было объявлено ещё в конце сентября на официальном сайте «ВТБ».

«Речь идёт об уникальном зелёном полуострове площадью 160 га, где нет архаичной и промышленной застройки. Там появится кластер на 30 тыс. жителей. В скором будущем здесь будет современный город на реке с богатой инфраструктурой», – говорится на сайте банка.

То есть стадион под залог не попадает – деньги выделены на девелоперский проект, который реализует СЗ «Стадион «Спартак».

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