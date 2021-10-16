Садио Мане забил сотый гол в Премьер-лиге. И все с игры! Видео

Из-за карантина, связанного с матчами латиноамериканских сборных, «Ливерпуль» отцепил Алисона и Фабиньо, но это не помешало мерсисайдцам забить быстрый гол «Уотфорду». Мохамед Салах на фланге просто деклассировал Дэнни Роуза и шикарным пасом вывел Садио Мане один на один с вратарём.

Мане не подвёл. Во второй части предыдущего сезона сенегалец допустил большой спад в результатах, но сейчас, кажется, былые проблемы забыты: из семи последних матчей за «Ливерпуль» он только в двух уходил с поля без гола. Если добавить ещё и сборную, то успехи ещё внушительнее: Садио отличился в девяти из 11 последних матчей!

Гол «Уотфорду» позволил Мане достичь отметки в 100 голов на уровне АПЛ. Из африканцев больше только у Салаха и Дрогба, и обоих Садио может такими темпами обойти ещё до конца октября: у Мохамеда 103 гола, у Дидье — 104.

Ещё почётнее достижение Мане оттого, что на уровне Премьер-лиги он ни разу не исполнял пенальти. Из бомбардиров, которые не били пенальти, больше отличились только Эмиль Хески (110) и форвард девяностых-нулевых Лес Фердинанд (149).