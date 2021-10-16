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«Уотфорд» — «Ливерпуль», феноменальный гол Мохамеда Салаха в матче АПЛ, видео, 16 октября 2021 год

Вау! Салах раскидал защитников и красиво забил. Видео
Виталий Пасичный
Феноменальный гол Мохамеда Салаха
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Бедная защита «Уотфорда».

Дебют Клаудио Раньери с очередной командой выдался хуже не придумаешь. Его «Уотфорд» не смог ничего противопоставить «Ливерпулю», несмотря на отсутствие у гранда Алисона и Фабиньо. Первый удар по воротам соперника новичок АПЛ нанёс только во втором тайме, уступая в три мяча.

Играть против «Ливерпуля» очень тяжело, потому что в невероятной форме пребывает Мохамед Салах. В предыдущем туре он после великолепного сольного прохода забил «Ман Сити» – и, в общем, неудивительно, что оборона «Уотфорда» тоже оказалась против него беспомощной. Сначала Салах выдал шикарный голевой пас на Мане.

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А уже во втором тайме на дриблинге великолепно раскидал защитников «Уотфорда» и закрутил мяч в дальний угол.

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Благодаря такой форме Салаха «Ливерпуль» установил потрясающее, почти хоккейное достижение. Вот уже в семи выездных матчах подряд команда Клоппа забивает как минимум три гола! Кроме «Уотфорда», пострадали «Брентфорд», «Порту», «Лидс», «Бёрнли» и два раза «Норвич» – в чемпионате и Кубке Лиги.

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