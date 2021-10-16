Видели новости про рекорд Дзюбы? Похоже, ему приписали лишний гол

Артём Дзюба снова забил. На этот раз нападающий отличился в матче 11-го тура с «Арсеналом» за три минуты до финального свистка и продлил серию с голами до четырёх встреч. После этого Дзюба показал футболку с цифрой 100 — именно столько мячей он забил в футболке «Зенита». В сети появились новости о новом рекорде футболиста (вот и вот), якобы он повторил достижение легендарного Олега Веретенникова. Но так ли это? Давайте разбираться.

Сообщается, что у Дзюбы 143 мяча, забитых в чемпионатах России. Столько же сейчас и у Веретенникова (свой последний он оформил в 2001 году). Но, похоже, один гол Дзюбе записали неверно. Дело было в 2010 году, когда Артём выступал на правах аренды за «Томь». Домашний матч с «Локомотивом» завершился со счётом 1:1, и в некоторых источниках указано, что гол за сибиряков забил Дзюба.



Впрочем, у официального сайта РПЛ другая статистика. В протоколе матча отмечено, что мяч в свои ворота забил защитник «Локомотива» Ренат Янбаев, а вовсе не Дзюба. Если вы посмотрите видео этого эпизода, то с большой долей вероятности согласитесь со статистиками лиги. Мяч после удара Дзюбы летел в ворота «Локомотива», однако в сетку его переправил именно Янбаев, пытаясь, видимо, выбить на угловой. Получилось не очень.



Таким образом, у Дзюбы сейчас 142 гола, и он всё ещё отстаёт на один мяч от Веретенникова. Впрочем, мало кто сомневается, что нападающий «Зенита» перекроет это достижение. В мае Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ, а теперь пришло время для очередного рекорда. Если Артём не выполнит эту задачу в Туле, то постарается воспользоваться возможностью в следующем матче со «Спартаком». Пожалуй, будет символично, если Дзюба станет рекордсменом именно в игре с красно-белыми.