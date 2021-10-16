«МЮ» проиграл «Лестеру». Теперь под вопросом даже место в четвёрке

«МЮ» прервал рекордную беспроигрышную серию в выездных матчах Премьер-лиги. Начавшийся ещё в январе прошлого года цикл растянулся на 29 матчей, включил в себя игры со всеми грандами АПЛ – и подошёл к концу в Лестере.

Без Варана оборона «МЮ» развалилась

Величие лучших игроков чувствуется, когда их нет на поле – и защитников это касается больше всего. Рафаэль Варан сыграл за «МЮ» всего в пяти турах чемпионата, но уже успел стать незаменимым, да и выбыл в самый ненужный момент. Он травмировался в сборной, а восстановление Гарри Магуайра затягивалось. Но Сульшер не рискнул ставить против Джейми Варди связку Эрик Байи – Виктор Линделёф и выпустил Магуайра.

Как сказал сам тренер на предматчевой пресс-конференции: «Это было сложное решение, потому что он не так много тренировался. Но Гарри не почувствовал никаких болевых ощущений, поэтому мы решили выпустить его с первых минут».

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Возможно, тренер ожидал, что против бывшей команды Магуайр сыграет на топ-уровне – но вышло строго наоборот. Может, на него давил свист трибун, а может, он был просто не готов к быстрым контратакам соперника, но защитник сыграл просто отвратительно. Вина Гарри есть во всех четырёх голах!



В ситуации, когда не в форме оборона, логично ждать большей помощи от центральных полузащитников, но Поль Погба, наоборот, показал новый уровень лени. Варди великолепно начал сезон, он идёт вровень с Салахом по голам, играя за команду несопоставимо слабее – и тем не менее Поль еле ускорялся, когда пас шёл на свободного Джейми.

В атаке «МЮ» выезжает только на индивидуальном мастерстве

Тем не менее именно эта команда установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии – и даже в откровенно провальной игре забила два. Конкуренция в линии атаки «МЮ» и качество этой атаки просто аномально высоки: такого не бывает практически никогда и ни у кого. Даже в этой команде столько звёзд одновременно собрались только потому, что трансфер Криштиану Роналду был оформлен в последний момент. С кем-то из тройки Джесси Лингард/Эдинсон Кавани/Антони Марсьяль «МЮ» просто не успел проститься.

В Лестере впервые после травмы сыграл не только Магуайр. Маркус Рашфорд не играл с Евро, и это не помешало ему великолепно завершить контратаку. Мэйсон Гринвуд открыл счёт, сделав гол из ничего, ударом в дальние «девять». Марсьяль, получив редкий шанс, забил в предыдущем туре, Кавани успевает забивать, получая по полтайма, мастерство Роналду тем более не вызывает сомнений. Почему же тогда «МЮ» забивает исключительно дальними ударами и после стандартов?

Очень похоже, что Уле-Гуннар Сульшер, заполучив столько звёзд, расслабился в попытках построить атакующую игру. «МЮ» мог выиграть и этот матч, если бы один из дальних ударов Неманьи Матича и того же Гринвуда были чуть точнее. Но создавать голы исключительно на индивидуальном мастерстве и выигрывать большие трофеи не может ни одна команда. Нужна качественная позиционная атака, а с ней у «МЮ» дела всё хуже и хуже. Кстати, чем больше звёзд в нападении у команды, тем менее заметен Бруну Фернандеш.

Криштиану не сверкнул

Говоря про «МЮ», невозможно избежать разговоров про его главную звезду. Криштиану Роналду имел один хороший момент, когда выручил Каспер Шмейхель, но в целом провёл невзрачный матч. Из трёх его ударов лишь один пришёлся в створ, оборона «Лестера», за исключением одного эпизода, справлялась с ним достаточно уверенно.

Понятно, что оценивать такого гения реализации простыми мерками странно – Роналду мог и в этот раз спасти команду. Когда он почти не выходил из штрафной и забивал, его превозносили. Когда он не забивает, а команда проигрывает – он заслуживает быть названным если не первым, то вторым виновником поражения.

Самое страшное, что для «МЮ» это только начало сложнейшего отрезка. Выезд к «Лестеру», который, конечно, амбициозен, но встречал тур на 13-м месте, ещё покажется уровнем easy по сравнению с ближайшими испытаниями. В течение месяца команде Сульшера придётся сыграть с «Аталантой», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», снова «Аталантой» и «Манчестер Сити». С такой игрой не будет ничего удивительного, если после этого отрезка команда окажется в середине таблицы – и даже на матчи с «Аталантой» нельзя забить, учитывая поражение от «Янг Бойз».