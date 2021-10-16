Чудесное спасение «Спартака»! Команда Витории должна была проиграть, но отыгралась с 0:2

Фантастическое дерби! «Динамо» прервало трёхматчевую победную серию «Спартака», но позволило красно-белым превратить в концовке 0:2 в 2:2.

В состав «Спартака» вернулись после травм Зобнин, Ларссон, Кутепов и Рассказов. Первое двое попали в основу на дерби, а защитники начали игру на скамейке. Но и без потерь по сравнению с предыдущим матчем не обошлось: теперь в лазарете красно-белых Умяров с Промесом. «Динамо» лишилось поздно вернувшегося из сборной Бальбуэна и получившего повреждение Макарова. В ворота вернулся Шунин, хотя Лещук вроде бы не давал повода для перевода в запас: в трёх играх Игорь отбил 94% ударов, тогда как у Антона до этого тура было только 65%.

Руй Витория и Сандро Шварц по-разному построили игру. «Спартак» в основном оборонялся в среднем блоке, «Динамо», как всегда, стремилось применять высокий коллективный отбор. Центрфорвард Грулёв с вингерами Захаряном и Н’Жье могли взять на себя трёх центральных защитников соперника, а центрхавы оказывали давление на опорников красно-белых. Спартаковцы с трудом выводили мяч со своей половины поля, попадая под прессинг и контрпрессинг бело-голубых, например, голкипер Максименко бил по аутам в тех эпизодах, когда должен был находить передачей кого-то из партнёров. Впрочем, и динамовцы на первых минутах совершили несколько обрезов, создавших напряжение у ворот Шунина, в простых вроде бы ситуациях – нервничали в большом матче все!

Одним из оружий динамовцев стали забросы за спины спартаковским защитникам. Н’Жье с его скоростью представлял реальную угрозу. Но забила команда Шварца благодаря стандарту. Игроки «Спартака» сами себе привезли угловой на ровном месте, а такие «глупые» угловые нередко завершаются пропущенными мячами. Соболев почему-то бросил Ордеца на подаче, Максименко ошибся на выходе, и украинский защитник здорово сыграл головой (именно сыграл, а не просто подставил).

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В целом «Динамо» контролировало игру до перерыва. «Спартак» имел неплохие эпизоды в позиционных атаках, но вся система у красно-белых не работала так, как у бело-голубых. Хотя хозяева превзошли гостей по ударам (8:3), более показательной была статистика попаданий в створ – 0:1. Да и по передачам на чужой трети динамовцы выигрывали с заметным перевесом – 78:46. Уместно добавить, что Зобнин почти не встречался с мячом: всего 13 касаний за 45 минут. Самый яркий эпизод тайма – стычка в концовке, начавшаяся с единоборства Захаряна и Кофрие: по её итогам Жиго заработал жёлтую карточку и дисквалификацию на следующий матч с «Зенитом».

В перерыве Шварц заменил висевшего на карточке Н’Жье на Тюкавина, поэтому Грулёв перешёл направо. Учитывая накалённую атмосферу на поле, немец мог снять с игры и самого Грулёва, и любого другого динамовца из числа тех, кто имел жёлтую карточку – Захаряна, Фомина, Евгеньева. Но, возможно, тренер по случившемуся в конце первого тайма почувствовал, что Сергей Карасёв не хочет ломать игру удалениями. И, пожалуй, судья был прав. Такие битвы должны проходить 11 на 11.

У «Спартака» не нашлось во втором тайме новых идей, которые удивили бы динамовцев, а вот Тюкавину хватило всего 15 минут, чтобы забить! Приятно, что юный кандидат в сборную России не скис, оказавшись на скамейке запасных. Оформил дубль за молодёжку, теперь и в дерби стал автором гола. В этой атаке проиграли эпизоды Джикия и Кофрие, а потом тот же Джикия упустил Тюкавина на рывке. Не помог красно-белым и рисовавший линию офсайда VAR.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

В последние полтайма у команды Шварца уже не было нужной энергии для прессинга, но при 2:0 он, казалось, не очень-то и нужен. В позиционной обороне «Динамо» тоже выглядело солидно, а Ордец в своей штрафной, как в чужой, забирал все мячи. Ларссон мог уйти от украинца только на скорости при передачах в свободную зону, а Соболев – вообще никак.

Команда Витории точно не наиграла сегодня на ничью и должна была проиграть (опять же вопреки статистике ударов во втором тайме – 10:5, в створ – 4:1), но собравшиеся на спартаковском стадионе болельщики стали свидетелями чудесного спасения. Первый гол – стандарт. На нём своё дело сделали Кофрие и Джикия, опередивший Варелу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Второй гол – личная футбольная трагедия подуставшего Ордеца. Центральный защитник едва ли не впервые проиграл единоборство, и «Динамо» сразу же получило гол. У Шунина не было шансов вытащить мяч после удара показавшего крутой характер и бившегося до конца на позиции форварда Жиго.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Очень красивая развязка. «Динамо» упустило возможность сократить отставание от лидера чемпионата «Зенита» до одного очка, а «Спартак» по-прежнему в одной победе от бело-голубых.