Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Спартак» — «Динамо» — 2:2, видео, голы, обзор матча, 16 октября 2021 года, РПЛ

Чудесное спасение «Спартака»! Команда Витории должна была проиграть, но отыгралась с 0:2
Анатолий Романов
Чудесное спасение «Спартака» в матче с «Динамо»!
Комментарии
Что случилось с «Динамо» в концовке?

Фантастическое дерби! «Динамо» прервало трёхматчевую победную серию «Спартака», но позволило красно-белым превратить в концовке 0:2 в 2:2.

Турнирная таблица РПЛ.

В состав «Спартака» вернулись после травм Зобнин, Ларссон, Кутепов и Рассказов. Первое двое попали в основу на дерби, а защитники начали игру на скамейке. Но и без потерь по сравнению с предыдущим матчем не обошлось: теперь в лазарете красно-белых Умяров с Промесом. «Динамо» лишилось поздно вернувшегося из сборной Бальбуэна и получившего повреждение Макарова. В ворота вернулся Шунин, хотя Лещук вроде бы не давал повода для перевода в запас: в трёх играх Игорь отбил 94% ударов, тогда как у Антона до этого тура было только 65%.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
16 октября 2021, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Ордец – 19'   0:2 Тюкавин – 60'   1:2 Джикия – 87'   2:2 Жиго – 90+1'

Руй Витория и Сандро Шварц по-разному построили игру. «Спартак» в основном оборонялся в среднем блоке, «Динамо», как всегда, стремилось применять высокий коллективный отбор. Центрфорвард Грулёв с вингерами Захаряном и Н’Жье могли взять на себя трёх центральных защитников соперника, а центрхавы оказывали давление на опорников красно-белых. Спартаковцы с трудом выводили мяч со своей половины поля, попадая под прессинг и контрпрессинг бело-голубых, например, голкипер Максименко бил по аутам в тех эпизодах, когда должен был находить передачей кого-то из партнёров. Впрочем, и динамовцы на первых минутах совершили несколько обрезов, создавших напряжение у ворот Шунина, в простых вроде бы ситуациях – нервничали в большом матче все!

«Карасёв мог удалять обе скамейки запасных». В матче «Спартак» — «Динамо» горячо! «Карасёв мог удалять обе скамейки запасных». В матче «Спартак» — «Динамо» горячо!

Одним из оружий динамовцев стали забросы за спины спартаковским защитникам. Н’Жье с его скоростью представлял реальную угрозу. Но забила команда Шварца благодаря стандарту. Игроки «Спартака» сами себе привезли угловой на ровном месте, а такие «глупые» угловые нередко завершаются пропущенными мячами. Соболев почему-то бросил Ордеца на подаче, Максименко ошибся на выходе, и украинский защитник здорово сыграл головой (именно сыграл, а не просто подставил).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

В целом «Динамо» контролировало игру до перерыва. «Спартак» имел неплохие эпизоды в позиционных атаках, но вся система у красно-белых не работала так, как у бело-голубых. Хотя хозяева превзошли гостей по ударам (8:3), более показательной была статистика попаданий в створ – 0:1. Да и по передачам на чужой трети динамовцы выигрывали с заметным перевесом – 78:46. Уместно добавить, что Зобнин почти не встречался с мячом: всего 13 касаний за 45 минут. Самый яркий эпизод тайма – стычка в концовке, начавшаяся с единоборства Захаряна и Кофрие: по её итогам Жиго заработал жёлтую карточку и дисквалификацию на следующий матч с «Зенитом».

В перерыве Шварц заменил висевшего на карточке Н’Жье на Тюкавина, поэтому Грулёв перешёл направо. Учитывая накалённую атмосферу на поле, немец мог снять с игры и самого Грулёва, и любого другого динамовца из числа тех, кто имел жёлтую карточку – Захаряна, Фомина, Евгеньева. Но, возможно, тренер по случившемуся в конце первого тайма почувствовал, что Сергей Карасёв не хочет ломать игру удалениями. И, пожалуй, судья был прав. Такие битвы должны проходить 11 на 11.

«Спартак» собирается заработать на трансферах 1,4 млрд рублей. Новый слив документов клуба «Спартак» собирается заработать на трансферах 1,4 млрд рублей. Новый слив документов клуба

У «Спартака» не нашлось во втором тайме новых идей, которые удивили бы динамовцев, а вот Тюкавину хватило всего 15 минут, чтобы забить! Приятно, что юный кандидат в сборную России не скис, оказавшись на скамейке запасных. Оформил дубль за молодёжку, теперь и в дерби стал автором гола. В этой атаке проиграли эпизоды Джикия и Кофрие, а потом тот же Джикия упустил Тюкавина на рывке. Не помог красно-белым и рисовавший линию офсайда VAR.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

В последние полтайма у команды Шварца уже не было нужной энергии для прессинга, но при 2:0 он, казалось, не очень-то и нужен. В позиционной обороне «Динамо» тоже выглядело солидно, а Ордец в своей штрафной, как в чужой, забирал все мячи. Ларссон мог уйти от украинца только на скорости при передачах в свободную зону, а Соболев – вообще никак.

Команда Витории точно не наиграла сегодня на ничью и должна была проиграть (опять же вопреки статистике ударов во втором тайме – 10:5, в створ – 4:1), но собравшиеся на спартаковском стадионе болельщики стали свидетелями чудесного спасения. Первый гол – стандарт. На нём своё дело сделали Кофрие и Джикия, опередивший Варелу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Второй гол – личная футбольная трагедия подуставшего Ордеца. Центральный защитник едва ли не впервые проиграл единоборство, и «Динамо» сразу же получило гол. У Шунина не было шансов вытащить мяч после удара показавшего крутой характер и бившегося до конца на позиции форварда Жиго.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Очень красивая развязка. «Динамо» упустило возможность сократить отставание от лидера чемпионата «Зенита» до одного очка, а «Спартак» по-прежнему в одной победе от бело-голубых.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021