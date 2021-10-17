Сульшер проваливается в том, что у него получалось лучше всего: в защите

Поражение от «Лестера» стало для Уле-Гуннара Сульшера третьим в последних пяти матчах. Ужасный результат, а ещё хуже, что его невозможно объяснить неудачным стечением обстоятельств. Команда деградирует.

Домашнее поражение от «Астон Виллы» ещё было отчасти нелогичным, но с тех пор «Манчестер Юнайтед» по делу поделил очки с «Эвертоном» и абсолютно не по делу обыграл «Вильярреал» в Лиге чемпионов. В том матче лучшим игроком был де Хеа, а гости, скорее, заслуживали победы, чем ничьей.

Вот на таком фоне у Сульшера начинается самый трудный отрезок календаря с начала сезона. «Лестер», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и Ман Сити» идут в чемпионате подряд, потом, с паузой на «Уотфорд», — «Челси» и «Арсенал». В перерывах на Лигу чемпионов тоже не получится перевести дух, потому что там «МЮ» усложнил себе жизнь глупым поражением в первом круге. В общем, «Лестер» — это первое, но далеко не самое трудное испытание в ближайшие полтора месяца.

Сульшер это испытание провалил. Не хочется использовать настолько громкое слово, но результат матча — во многом его личная вина.



Брендан Роджерс точно не собирался устраивать голевую феерию. Напротив, его стартовый план был, скорее, оборонительным. Он впервые в чемпионате сыграл с тремя центральными защитниками. Гибридная позиция Амарти обеспечивала переход на привычную четвёрку, но в группе атаки было всего три человека — хотя обычно четыре. Роджерс искал надёжности обороны. Но благодаря тому, что Мэддисон постоянно опускался в полузащиту, у «Лестера» было преимущество в центре поля: три в два с Тилемансом и Сумаре против Погба и Матича.

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Привычный «МЮ» Сульшера, который умеет сохранять компактность, нивелировал бы это преимущество. Но нынешняя команда только усугубила проблему. Группа атаки вчетвером застревала впереди и хаотично прессинговала (и то не всегда). В то же время остальная команда играла за линией мяча. Как будто верхняя четвёрка и нижняя шестёрка были не в курсе планов друг друга. Эта разбитость подставляла Матича и Погба.

В первом тайме «Лестер» плохо пользовался этим преимуществом, возможно, из осторожности. Но во втором разорвал «Юнайтед» на встречных курсах. 16:10 по ударам после перерыва, 9:3 по ударам из штрафной, 3:0 по явным голевым моментам. Тянет на разгром.



Удивляет наивность, с которой гости раз за разом подставлялись под однотипные быстрые атаки своим слишком раскрытым центром. Кстати, замена Матича на Мактоминея – тоже наивное решение. Проблема была не в Матиче.



Матич ошибся на 75-й минуте, когда обрезался и привёз атаку, которая закончилась ударом Тилеманса в штангу. Но и в том эпизоде он потерял мяч против двух соперников и без очевидных вариантов для паса. Вышедший вместо него Мактоминей не исправил ситуацию. Кстати, из-под него Перес отдал голевой пас на Варди. Дело не в конкретных именах, а в наивной организации игры.

Если же говорить об игроках персонально, то этот матч — личный провал Магуайра. Он вышел впервые после травмы и явно был не готов. Он выключился из эпизода при первом голе «Лестера». Выключился и потерял линию офсайда при втором. Не принял решение и застрял в полупозиции при третьем. И упустил Даку себе за спину при четвёртом. В каждом голе «Лестера» — значительная часть его индивидуальной вины. И при этом Магуайр не просто вышел с первых минут, а и зачем-то доиграл до финального свистка, хотя на скамейке 90 минут сидел Байи. Абсолютно непонятное решение тренера, ведь Магуайр не ошибся один раз, а создавал проблемы у своих ворот всю игру.

Фото: Matthew Peters/Getty Images

Два забитых гола на «Кинг Пауэр Стэдиум» вроде бы намекают, что хотя бы с атакой всё в порядке. Да и 18 ударов по воротам Шмейхеля – хороший результат. Но это тот случай, когда статистикой лучше не ограничиваться. По организации атаки к Сульшеру не меньше вопросов, чем по обороне.



Да, 18 ударов – это много. Но только 6 из них были из пределов штрафной. А это уже мало, потому что статистика дальних ударов имеет довольно опосредованное отношение к забитым голам. И да, Гринвуд один раз отлично попал издали – но это не оправдывает того, что за матч он нанёс четыре удара из-за штрафной. Зачем так много?



Вообще, когда у тебя на поле есть Роналду, а чаще всех по воротам бьёт Гринвуд (5/3 у него и Роналду), это вызывает вопросы. Роналду не отрабатывает в прессинге, хаотично смещается в глубину и отбирает зоны у партнёров по команде, зато все эти недостатки он компенсирует голами. Как можно выводить Гринвуда на удар чаще, чем его?

«Юнайтед» забил классный гол в быстрой атаке, которую начал Линделёф. Это ещё раз доказывает, что у команды есть удобный стиль. Просто она играет в другом стиле. Задирает линию обороны и оставляет впереди большую группу атаки, хотя логичнее было бы располагаться ниже, чтобы у тех же Санчо и Гринвуда было больше вариантов разбежаться.

Если ставка на то, что Роналду – форвард штрафной, который будет давать глубину в позиционных атаках и находить пространство в штрафной в завершающей фазе при навесах, то она не работает. У Роналду из действий в штрафной два удара и одна потеря, ещё в одном эпизоде он попал в офсайд. Он не стягивает на себя центральных защитников, а наоборот, возвращается в опорную или уходит на фланг, пытаясь найти момент для удара. Для настолько свободной роли так мало угрожать воротам и так мало оказываться в опасной зоне – это провал. И тут тоже вопросы к тренеру, потому что Роналду скорее склонен бить слишком часто, чем недостаточно. Он просто не получает мяч в ситуациях для удара.



Итого всё очень плохо. Плохо в атаке: большое количество ударов не отражает количества угроз воротам соперника. Но и в обороне тоже. «Юнайтед» в последние годы часто критиковали за скучный сухой футбол и за слабую позиционную атаку, но вот позиционная оборона у команды была в порядке. Сейчас нет и этого.

После матча Сульшер сказал, что всем игрокам нужно посмотреть на себя в зеркало и прилагать больше усилий. Интересно, как это скажется на его популярности в команде: такие слова можно воспринимать и как призыв к игрокам собраться, и как попытку переложить на них ответственность за собственные ошибки. Пока он не прошёл всего лишь первое испытание. Дальше календарь будет сложнее.