Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Стяуа», Джиджи Бекали, владелец клуба против вакцинации, ковид, антиваксер

«Держусь от вакцинированных на расстоянии». Самые дикие цитаты владельца «Стяуа»
Полина Куимова
Дикие цитаты владельца «Стяуа»
Комментарии
Говорит, что вакцинируется только под дулом пистолета.

Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали – самый дикий функционер европейского футбола. Он совершенно не стесняется выражений и часто говорит очень сомнительные вещи. Из последнего – Бекали сказал, что держит дистанцию, когда видит вакцинированного человека: «Я сажусь на расстоянии двух метров от него. Через год или два вы увидите, что произойдёт».

И таких цитат за его жизнь накопилось немало – Бекали уж очень любит быть в центре внимания. А когда у тебя слава националиста, гомофоба и женонавистника (теперь ещё и выступающего против прививок), привлекать к себе внимание становится в разы проще.

Кратко о Бекали

Лучше всего Джиджи описывает его же рассказ из детства: «Когда я был пастухом, я убивал старую овцу ради мяса и продавал хромую для того, чтобы заменить её новой, молодой и здоровой». Умение мухлевать пригодилось ему и во взрослой жизни – в 90-х Бекали обманул всех, подделав документы на землевладение, разбогател и стал одним из самых состоятельных и влиятельных бизнесменов страны. Позже ему за это прилетело: в 2014-м на него всё же накопали компромат и посадили в тюрьму на три года.

Крах диктатора. Джиджи Бекали как зеркало футбола в Румынии Крах диктатора. Джиджи Бекали как зеркало футбола в Румынии

В начале 2000-х, когда у Бекали уже было немало денег, он купил более 50% акций «Стяуа», а позже докупил ещё 14%. Его планы по развитию команды были грандиозными, но всё испортила жажда славы: позже он включился в политическую борьбу, начал чаще появляться на телевидении, а клуб стал жить своей жизнью. Дошло до того, что в 2019-м у «Стяуа» забрали всё – имя, логотип и историю, превратив на какое-то время команду в призрак.

«Стяуа» переименовали в «ФКСБ», изменили герб и подправили клубные цвета – всего бы этого можно было бы избежать, если бы не Бекали. После того как он купил клуб, долги достигли суммы в € 11 млн, но выплачивать их он не стал. Бизнесмен объявил банкротом одно юрлицо и тут же создал такое же новое. И обьявил, что по сути заново созданная команда – правопреемница «Стяуа».

В 2014-м министерство обороны, которому раньше принадлежал клуб, пошло в суд и выиграло. Военным удалось доказать, что настоящий «Стяуа» играет в четвёртом дивизионе, а клуб Бекали вообще не имеет ничего общего с великой командой. И теперь все титулы, завоёванные до 2003 года, по решению суда принадлежат этому клубу из четвёртого дивизиона.

В Румынии у клуба отобрали 47 трофеев. Через суд В Румынии у клуба отобрали 47 трофеев. Через суд

Теперь самое интересное — цитаты

  • Как-то, говоря о неудовлетворительных результатах «Стяуа», Бекали признался, что он националист. Да, так и сказал: «Я националист». И рассказал, что у него была концепция – не покупать для своей команды иностранцев. «Я хотел, чтобы в «Стяуа» играли только румыны. Но так случилось, что хороших нападающих в Румынии сейчас нет. Из-за этого моего принципа команда и упала», – объяснил он.
  • Узнав, что игрок гомосексуалист, отказался его подписывать. «Я лучше развалю клуб, чем позволю гею играть в «Стяуа», – сказал он. Отказ пускать в команду мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации Бекали объяснял тем, что все футболисты моются в одном душе: «Подпишите хоть одного – останетесь без трофеев».
  • В 2018-м он назвал женский футбол идеей дьявола, категорично выступив против женщин в этом виде спорта. «Если УЕФА попросит меня создать женскую команду – я уйду из футбола», – цитировал Бекали BR. «Нельзя делать что-то против воли бога. Как женщина может играть в футбол? Она не создана для этого. Ее тело не создано для этого. Женщина была создана, чтобы быть красивой, чтобы привлекать мужчин. Мы влияем на женщин, позволяя им играть в футбол или заниматься боксом. Они должны играть в гандбол, волейбол, баскетбол, но не в агрессивные виды спорта. Женский футбол – это идеи дьявола». И ещё: однажды Бекали сказал, что после рождения ребёнка женщина теряет какое-либо значение.
  • Когда в Румынию приехала Леди Гага, Бекали сказал: «Когда вижу это по телевизору, то плюю в экран и переключаю. Пусть уже вернётся к породившему её сатане».

И это – лишь малая часть того, чем «прославился» Бекали.

Поделиться
Теги Футбол Прочие турниры Стяуа •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021