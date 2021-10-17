«Держусь от вакцинированных на расстоянии». Самые дикие цитаты владельца «Стяуа»

Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали – самый дикий функционер европейского футбола. Он совершенно не стесняется выражений и часто говорит очень сомнительные вещи. Из последнего – Бекали сказал, что держит дистанцию, когда видит вакцинированного человека: «Я сажусь на расстоянии двух метров от него. Через год или два вы увидите, что произойдёт».

И таких цитат за его жизнь накопилось немало – Бекали уж очень любит быть в центре внимания. А когда у тебя слава националиста, гомофоба и женонавистника (теперь ещё и выступающего против прививок), привлекать к себе внимание становится в разы проще.

Кратко о Бекали

Лучше всего Джиджи описывает его же рассказ из детства: «Когда я был пастухом, я убивал старую овцу ради мяса и продавал хромую для того, чтобы заменить её новой, молодой и здоровой». Умение мухлевать пригодилось ему и во взрослой жизни – в 90-х Бекали обманул всех, подделав документы на землевладение, разбогател и стал одним из самых состоятельных и влиятельных бизнесменов страны. Позже ему за это прилетело: в 2014-м на него всё же накопали компромат и посадили в тюрьму на три года.

В начале 2000-х, когда у Бекали уже было немало денег, он купил более 50% акций «Стяуа», а позже докупил ещё 14%. Его планы по развитию команды были грандиозными, но всё испортила жажда славы: позже он включился в политическую борьбу, начал чаще появляться на телевидении, а клуб стал жить своей жизнью. Дошло до того, что в 2019-м у «Стяуа» забрали всё – имя, логотип и историю, превратив на какое-то время команду в призрак.

«Стяуа» переименовали в «ФКСБ», изменили герб и подправили клубные цвета – всего бы этого можно было бы избежать, если бы не Бекали. После того как он купил клуб, долги достигли суммы в € 11 млн, но выплачивать их он не стал. Бизнесмен объявил банкротом одно юрлицо и тут же создал такое же новое. И обьявил, что по сути заново созданная команда – правопреемница «Стяуа».

В 2014-м министерство обороны, которому раньше принадлежал клуб, пошло в суд и выиграло. Военным удалось доказать, что настоящий «Стяуа» играет в четвёртом дивизионе, а клуб Бекали вообще не имеет ничего общего с великой командой. И теперь все титулы, завоёванные до 2003 года, по решению суда принадлежат этому клубу из четвёртого дивизиона.

Теперь самое интересное — цитаты

Как-то, говоря о неудовлетворительных результатах «Стяуа», Бекали признался, что он националист. Да, так и сказал: «Я националист». И рассказал, что у него была концепция – не покупать для своей команды иностранцев. «Я хотел, чтобы в «Стяуа» играли только румыны. Но так случилось, что хороших нападающих в Румынии сейчас нет. Из-за этого моего принципа команда и упала», – объяснил он.

Узнав, что игрок гомосексуалист, отказался его подписывать. «Я лучше развалю клуб, чем позволю гею играть в «Стяуа», – сказал он. Отказ пускать в команду мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации Бекали объяснял тем, что все футболисты моются в одном душе: «Подпишите хоть одного – останетесь без трофеев».

В 2018-м он назвал женский футбол идеей дьявола, категорично выступив против женщин в этом виде спорта. «Если УЕФА попросит меня создать женскую команду – я уйду из футбола», – цитировал Бекали BR. «Нельзя делать что-то против воли бога. Как женщина может играть в футбол? Она не создана для этого. Ее тело не создано для этого. Женщина была создана, чтобы быть красивой, чтобы привлекать мужчин. Мы влияем на женщин, позволяя им играть в футбол или заниматься боксом. Они должны играть в гандбол, волейбол, баскетбол, но не в агрессивные виды спорта. Женский футбол – это идеи дьявола». И ещё: однажды Бекали сказал, что после рождения ребёнка женщина теряет какое-либо значение.

Когда в Румынию приехала Леди Гага, Бекали сказал: «Когда вижу это по телевизору, то плюю в экран и переключаю. Пусть уже вернётся к породившему её сатане».

И это – лишь малая часть того, чем «прославился» Бекали.