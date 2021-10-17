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Откуда пошла традиция «Вест Хэма» пускать мыльные пузыри перед матчами

«Вест Хэм» запускает мыльные пузыри перед матчами. Откуда пошла эта необычная традиция
Михаил Конев
Традиция «Вест Хэма»
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Этой истории уже более ста лет.

У многих больших клубов есть свои традиции и символы. «Ливерпуль» сделал гимном легендарную песню You'll never walk alone, «Бенфика» перед матчами запускает орла, а «Кёльн» выводит козла. Есть своя уникальная традиция и у «Вест Хэма». Перед стартом каждого домашнего матча клуб на стадионе запускает мыльные пузыри под песню I'm forever blowing bubbles. Но как и когда началась эта традиция?

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Версия первая — общепризнанная. От портрета ребёнка до популярной песни из Бродвейского мюзикла

Впервые мыльные пузыри на старом стадионе «Аптон Парк» запустили в 1999 году. Но чтобы разобраться в истоках этой традиции, мы отмотаем время назад, в 1886 год. Дата основания «Вест Хэма» – 1895 год, а история, которая привела к мыльным пузырям, случилась за девять лет до этого.

В 1886 году английский художник сэр Джон Милле нарисовал картину «Мыльные пузыри», на которой изобразил своего сына. На ней мальчик наблюдал за мыльным пузырём, улетающим к потолку. Картина произвела впечатление на тогдашних ценителей искусства, потому что была не похожа не предыдущие работы Милле. «Мыльные пузыри» выставили на показ в одной из галерей Лондона, где её заприметил управляющий директор журнала London Evening News Уильям Ингрэм.

Ингрэм купил картину, а её изображение появилось на страницах журнала. Там его увидел Томас Барретт, управляющий компании Pears, которая специализируется на производстве мыла.

Барретту пришла идея использовать картинку в рекламных целях. Для этого он выкупил у Ингрэма оригинал за £ 2,2 тыс. и обратился к Милле за разрешением изменить картину и добавить на неё кусок мыла «Груша». Художник не возражал.

А теперь переносимся во времени и пространстве. 1918 год, в США выходит бродвейская постановка «Уходящее шоу», где впервые звучит песня I`m forever blowing bubbles. Мюзикл оказывается настолько успешным, что к началу 1920-х годов добирается до берегов Великобритании. Песня становится популярной и регулярно исполняется в театрах и мьюзик-холлах.

Она же понравилась Корнелиусу Билу, который на тот момент возглавлял одно из объединений школьных команд в районе, где базировался «Вест Хэм». В то время школьный футбол был популярен – на матчи иногда приходило более тысячи человек.

Корнелиус Бил не только руководил командами, но ещё и любил музыку, сочинял стихи. Бил придумал особые слова на мотив песни о пузырях. Это был прообраз современных чантов, когда болельщики подставляют имя игрока и напевают его на мотив той или иной мелодии.

Так же поступал и Бил, придумывая чант для каждого новичка в одной из команд. Не обошла эта участь и Билли Мюррея. Но его случай был особым.

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Билл Мюррей, картина и песня из мюзикла объединяются воедино

У Билла Мюррея не было шансов избежать ассоциации с мыльными пузырями. Картина Джона Милле «Мыльные пузыри» получила свою новую жизнь в виде рекламы мыла. Компания Pears оставалась успешной и к началу 20-х годов. Её продукция была востребована, а рекламный баннер с изображением кудрявого мальчика, наблюдающего за мыльным пузырём, был хорошо известен по всей Англии.

Подростком Билл Мюррей был очень похож на мальчика с картины. А потому и получил прозвище Bubbles. И каждый раз, когда болельщики подхватывали мотив песни I`m forever blowing bubbles, в отношении к Мюррею она приобретала особое значение.

В целом на данном этапе история выглядит очень локальной. Мюррей в итоге не попадёт во взрослую команду «Вест Хэма» и не оставит следа в клубной истории как выдающийся игрок. Непрочная ассоциация рисковала со временем стереться из памяти болельщиков. То же самое вполне могло произойти и с песней. Сколько хитов со временем теряли свою популярность и оставались в прошлом? Тут должны быть более мощные причины, чтобы I`m forever blowing bubbles осталась в сердцах болельщиков до наших дней.

Фото: Christopher Lee/Getty Images

Альтернативная версия появления песни «Вест Хэма» связана с бомбардировкой Лондона

Благодаря чему песня о мыльных пузырях настолько прочно засела в умах болельщиков? Есть две версии, которые отличны от официальной.

По одной из них вовсе не было ассоциаций с Мюреем. А чанты пришли на трибуны «Аптон Парк» не из школьной лиги, а достались от соперника. Как-то в середине 1920-х годов «Вест Хэм» в Кубке Англии рубился с «Суонси». Победителя удалось определить лишь во второй переигровке, так что у болельщиков было время, чтобы оценить качество поддержки у оппонентов.

По легенде, фанатам «Вест Хэма» понравилось, как их оппоненты исполняют I`m forever blowing bubbles. С того момента песня стала регулярно звучать на трибунах «Болейн Граунд» – так ещё называли домашнюю арену «Вест Хэма».

В то время была распространена практика, когда на стадионах в качестве разогрева выступали музыканты. Company Band на протяжении 1920-х и 1930-х годов играла для публики в течении 20 минут до начала матчей, а также по 10 минут в перерывах между таймами. Публика была в особенном восторге, когда группа исполняла I`m forever blowing bubbles.

По ещё одной версии, песня засела в сердцах болельщиков в начале 1940-х. Тогда для обычных людей она приобрела особенное значение. Осенью-1940-го немецкие самолёты совершали налёты и бомбардировки на Лондон. Вынужденные прятаться в бомбоубежищах люди пытались как-то подбадривать друг друга – в том числе исполнением песен. I`m forever blowing bubbles была среди них.

Она же звучала и на «Уэмбли» во время финала Кубка английской лиги — 1940. Матч провели, несмотря на риск бомбардировки. 42 300 посетителей пришли на стадион, а на трибунах по ходу матча был слышен знакомый для многих мотив.

«Вест Хэм» победил в том матче «Блэкберн» и взял трофей. А болельщики лондонского клуба сочли отличной традицией петь I`m forever blowing bubbles, ведь она принесла удачу игрокам.

Фото: Adam Davy/Getty Images

От распевания на трибунах до традиции запускать мыльные пузыри

Одно поколение болельщиков сменяло другое, а песня сохранялась среди фанатов «Вест Хэма». Мотив можно было услышать и в период клубного расцвета в середине 1960-х. Тогда команда выиграла Кубок Англии и Кубок обладателей кубков. А любимую песню слышали далеко за пределами Великобритании.

За всё время I`m forever blowing bubbles исполняли различные исполнители. В том числе панк-группа Cockney Rejects, участники которой были фанатами «Вест Хэма». Кстати, Cockney Rejects сыграли на закрытии «Аптон Парк» в 2016 году.

А в конце 90-х болельщикам пришла идея войти в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого 23 680 человек, пришедших на матч с «Мидлсбро», одновременно начали выдувать мыльные пузыри. Ранее никто в таком количестве не делал подобного.

Так болельщики и создали традицию: перед каждым домашним матчем запускать в небо мыльные пузыри под звуки I`m forever blowing bubbles. В 2009 году клуб использовал специальную установку, которая запускала глицериновые шары в небо. Болельщики больше не напрягались и не раздували их сами – оставалось лишь петь любимую песню и наслаждаться традицией.

Интересно, что за запуск пузырей в «Вест Хэме» отвечает отдельный человек, которого зовут Майк Бауэн, а фанаты прозвали его Мики Бабллзом.

В 2016 году «Вест Хэм» провёл свой последний матч на «Аптон Парк», который был родным домом на протяжении 112 лет. Но с переездом на «Олимпийский стадион» традиция сохранилась. Перед домашними матчами команды, как и прежде, в небо запускают мыльные пузыри, а в воздухе доносятся хорошо знакомые каждому фанату клуба слова.

Фото: Ben Radford/Getty Images

Я вечно пускаю пузыри,

Пускаю в воздух прекрасные пузыри.

Они поднимаются в такую высь,

Что чуть не достигают неба,

А потом, как мои мечты, они тают и лопаются.

Удача всё время прячется от меня,

Я искала её повсюду.

Я вечно пускаю пузыри,

Пускаю в воздух прекрасные пузыри.

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Теги Футбол Англия Вест Хэм Юнайтед •••

Заглавное фото: Julian Finney/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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