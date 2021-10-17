ЦСКА продлил беспроигрышную серию. У Эджуке — девять обводок и победный гол

В субботу «Зенит», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак» потеряли очки в 11-м туре, подарив отличный шанс ЦСКА подняться в турнирной таблице и сократить отставание от лидера чемпионата на три очка. Отличное настроение армейцам перед встречей с «Уралом» дарил тот факт, что они выиграли три последних матча в Екатеринбурге и не знают поражений в столице Урала уже 12 лет.

Непоставленный пенальти в ворота ЦСКА

Несмотря на несколько потерь в составе, главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий успешно решает кадровые вопросы. Из-за травмы Дивеева, получившего повреждение средней тяжести одной из мышц таза, в старте вышел Кирилл Набабкин, который провёл восемь игр за последние два сезона. Кроме того, в Екатеринбург не приехал Владислав Яковлев, пополнивший лазарет из-за повреждения бедра.

Начало встречи осталось за армейцами: они нанесли несколько ударов и создавали угрозы при помощи угловых. Впрочем, ближе к голу были хозяева. На 22-й минуте мяч после стандарта «Урала» попал в руку Бактиёра Зайнутдинова в штрафной, что заставило арбитра прибегнуть к VAR. После долгого видеопросмотра судья Артём Любимов не назначил пенальти, указав на угол поля.

ЦСКА нанёс всего один удар в створ в первом тайме, но провёл больше опасных атак, чем «Урал». За 45 минут Эджуке записал в свою статистику пять удачных обводок, а также попал вместе с Фернандесом и Щенниковым в тройку по выигранным единоборствам. У Марио – восемь, Георгия – семь, Чидеры – пять.

Быстрый гол Эджуке после перерыва

Через семь минут после свистка на второй тайм красно-синие открыли счёт. Заболотный перед штрафной потерял мяч, но после трёх рикошетов мяч отскочил на Эджуке. Чидера в касание пробил в дальний нижний угол — Помазун не смог дотянуться. Таким образом, самый заметный игрок ЦСКА стал лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне, забив третий гол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте «Матч Премьер».

После забитого мяча ситуация на поле не изменилась, армейцы продолжили атаковать и на 70-й минуте могли сделать счёт 2:0. Точная подача с углового нашла голову Бийола у вратарской, но мяч после удара защитника попал в перекладину. Лучший момент у «Урала» случился за 15 минут до конца матча: Егорычев выполнил диагональный удар — мяч прошёл рядом с дальней штангой. Уже в добавленное время автором гола мог стать и Заболотный, но центрфорвард не реализовал выход один на один, пробив во вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в Youtube-аккаунте «Матч Премьер».

Так что всё решил гол Эджуке, который, кстати, завершил матч с девятью обводками. Благодаря выездной победе команда Березуцкого вышла на четвёртое место – имеет 20 очков, как и «Динамо». ЦСКА не проигрывает в чемпионате России пять матчей подряд и является самой непропускающей командой. Последний раз армейцы остались без набранных очков 26 августа в матче с «Зенитом». Следующую игру красно-синие проведут 23 октября дома, где примут «Крылья Советов».